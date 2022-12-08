https://ria.ru/20221208/uilan-1837327196.html
Осужденный за шпионаж Уилан разочарован усилиями США по его освобождению
Осужденный за шпионаж Уилан разочарован усилиями США по его освобождению - РИА Новости, 08.12.2022
Осужденный за шпионаж Уилан разочарован усилиями США по его освобождению
Осужденный за шпионаж в России американец Пол Уилан заявил, что "разочарован" усилиями администрации президента США Джо Байдена по его освобождению и удивлен... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T19:34
2022-12-08T19:34
2022-12-08T20:25
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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Осужденный за шпионаж в России американец Пол Уилан заявил, что "разочарован" усилиями администрации президента США Джо Байдена по его освобождению и удивлен тем, что его не включили в список на обмен."Я очень разочарован тем, что не было сделано больше для моего освобождения, тем более, что приближается четвертая годовщина моего ареста. Меня арестовали за преступление, которого никогда не совершалось", - сказал Уилан в телефонном разговоре с телеканалом CNN, находясь в исправительной колонии."Я не понимаю, почему я до сих пор сижу здесь", - добавил американец.На вопрос о том, удивлен ли он тем, что его не включили в список на обмен заключенными, Уилан ответил положительно.Уилан также добавил, что считает себя заключенным другого "уровня", нежели Тревор Рид и Бриттни Грайнер."Они поместили меня на более высокий уровень, чем Тревора (Рида) и Бриттни (Грайнер). Они пытаются вытащить из Соединенных Штатов то, что Соединенные Штаты могут быть неспособны предоставить, но это попросту политическое вымогательство" - сообщил он телеканалу.Уилан отметил, что с ним в тюрьме обращаются иначе, чем с другим лицом из западной страны, которое также обвинено в шпионаже.Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время, как сообщала ФСБ, шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
https://ria.ru/20221208/uilan-1837323598.html
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в мире, пол уилан, джо байден, россия, сша
В мире, Пол Уилан, Джо Байден, Россия, США
19:34 08.12.2022 (обновлено: 20:25 08.12.2022)
Осужденный за шпионаж Уилан разочарован усилиями США по его освобождению
Осужденный в России за шпионаж Уилан разочарован усилиями США по его освобождению
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости.
Осужденный за шпионаж в России американец Пол Уилан заявил, что "разочарован"
усилиями администрации президента США Джо Байдена по его освобождению и удивлен тем, что его не включили в список на обмен.
"Я очень разочарован тем, что не было сделано больше для моего освобождения, тем более, что приближается четвертая годовщина моего ареста. Меня арестовали за преступление, которого никогда не совершалось", - сказал Уилан в телефонном разговоре с телеканалом CNN, находясь в исправительной колонии.
"Я не понимаю, почему я до сих пор сижу здесь", - добавил американец.
На вопрос о том, удивлен ли он тем, что его не включили в список на обмен заключенными, Уилан ответил положительно.
Уилан также добавил, что считает себя заключенным другого "уровня", нежели Тревор Рид
и Бриттни Грайнер
.
"Они поместили меня на более высокий уровень, чем Тревора (Рида) и Бриттни (Грайнер). Они пытаются вытащить из Соединенных Штатов то, что Соединенные Штаты могут быть неспособны предоставить, но это попросту политическое вымогательство" - сообщил он телеканалу.
Уилан отметил, что с ним в тюрьме обращаются иначе, чем с другим лицом из западной страны, которое также обвинено в шпионаже.
Уилана задержали в Москве
в конце 2018 года во время, как сообщала ФСБ
, шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад
. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.