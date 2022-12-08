https://ria.ru/20221208/uilan-1837327196.html

Осужденный за шпионаж Уилан разочарован усилиями США по его освобождению

Осужденный за шпионаж Уилан разочарован усилиями США по его освобождению - РИА Новости, 08.12.2022

Осужденный за шпионаж Уилан разочарован усилиями США по его освобождению

Осужденный за шпионаж в России американец Пол Уилан заявил, что "разочарован" усилиями администрации президента США Джо Байдена по его освобождению и удивлен... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T19:34

2022-12-08T19:34

2022-12-08T20:25

в мире

пол уилан

джо байден

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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Осужденный за шпионаж в России американец Пол Уилан заявил, что "разочарован" усилиями администрации президента США Джо Байдена по его освобождению и удивлен тем, что его не включили в список на обмен."Я очень разочарован тем, что не было сделано больше для моего освобождения, тем более, что приближается четвертая годовщина моего ареста. Меня арестовали за преступление, которого никогда не совершалось", - сказал Уилан в телефонном разговоре с телеканалом CNN, находясь в исправительной колонии."Я не понимаю, почему я до сих пор сижу здесь", - добавил американец.На вопрос о том, удивлен ли он тем, что его не включили в список на обмен заключенными, Уилан ответил положительно.Уилан также добавил, что считает себя заключенным другого "уровня", нежели Тревор Рид и Бриттни Грайнер."Они поместили меня на более высокий уровень, чем Тревора (Рида) и Бриттни (Грайнер). Они пытаются вытащить из Соединенных Штатов то, что Соединенные Штаты могут быть неспособны предоставить, но это попросту политическое вымогательство" - сообщил он телеканалу.Уилан отметил, что с ним в тюрьме обращаются иначе, чем с другим лицом из западной страны, которое также обвинено в шпионаже.Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время, как сообщала ФСБ, шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.

https://ria.ru/20221208/uilan-1837323598.html

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в мире, пол уилан, джо байден, россия, сша