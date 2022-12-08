https://ria.ru/20221208/uilan-1837323598.html

Кирби объяснил, почему Уилана не включили в соглашение по обмену

Кирби объяснил, почему Уилана не включили в соглашение по обмену - РИА Новости, 08.12.2022

Кирби объяснил, почему Уилана не включили в соглашение по обмену

США не могли заключить с Россией соглашение по обмену американца Пола Уилана на тех же условиях, что были достигнуты для возвращения баскетболистки Бриттни... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T19:17

2022-12-08T19:17

2022-12-08T19:30

сша

в мире

пол уилан

бриттни грайнер

джон кирби

россия

тревор рид

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ВАШИНГТОН, 8 дек – РИА Новости. США не могли заключить с Россией соглашение по обмену американца Пола Уилана на тех же условиях, что были достигнуты для возвращения баскетболистки Бриттни Грайнер, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби."Не хочу слишком глубоко вдаваться в детали, но дело в сфабрикованных обвинениях против него (Уилана), основанных на шпионаже. Мы не могли решить с ним вопрос тем же путем, каким мы смогли действовать с (Тревором) Ридом и (Бриттни) Грайнер", - заявил он.По словам Кирби, это не означает, что США перестанут пытаться вернуть Уилана домой.

https://ria.ru/20221208/grayner-1837297540.html

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Владимир Лаврентьев

сша, в мире, пол уилан, бриттни грайнер, джон кирби, россия, тревор рид