https://ria.ru/20221208/uilan-1837323598.html
Кирби объяснил, почему Уилана не включили в соглашение по обмену
Кирби объяснил, почему Уилана не включили в соглашение по обмену - РИА Новости, 08.12.2022
Кирби объяснил, почему Уилана не включили в соглашение по обмену
США не могли заключить с Россией соглашение по обмену американца Пола Уилана на тех же условиях, что были достигнуты для возвращения баскетболистки Бриттни... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T19:17
2022-12-08T19:17
2022-12-08T19:30
сша
в мире
пол уилан
бриттни грайнер
джон кирби
россия
тревор рид
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ВАШИНГТОН, 8 дек – РИА Новости. США не могли заключить с Россией соглашение по обмену американца Пола Уилана на тех же условиях, что были достигнуты для возвращения баскетболистки Бриттни Грайнер, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби."Не хочу слишком глубоко вдаваться в детали, но дело в сфабрикованных обвинениях против него (Уилана), основанных на шпионаже. Мы не могли решить с ним вопрос тем же путем, каким мы смогли действовать с (Тревором) Ридом и (Бриттни) Грайнер", - заявил он.По словам Кирби, это не означает, что США перестанут пытаться вернуть Уилана домой.
https://ria.ru/20221208/grayner-1837297540.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, в мире, пол уилан, бриттни грайнер, джон кирби, россия, тревор рид
США, В мире, Пол Уилан, Бриттни Грайнер, Джон Кирби, Россия, Тревор Рид
19:17 08.12.2022 (обновлено: 19:30 08.12.2022)
Кирби объяснил, почему Уилана не включили в соглашение по обмену
Кирби: США не могли заключить сделку по обмену Уилана на тех же условиях, что и по Грайнер
ВАШИНГТОН, 8 дек – РИА Новости. США не могли заключить с Россией соглашение по обмену американца Пола Уилана на тех же условиях, что были достигнуты для возвращения баскетболистки Бриттни Грайнер, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
"Не хочу слишком глубоко вдаваться в детали, но дело в сфабрикованных обвинениях против него (Уилана), основанных на шпионаже. Мы не могли решить с ним вопрос тем же путем, каким мы смогли действовать с (Тревором) Ридом и (Бриттни) Грайнер", - заявил он.
По словам Кирби, это не означает, что США перестанут пытаться вернуть Уилана домой.