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СМИ: осужденный за шпионаж Уилан не вошел в обмен заключенными - РИА Новости, 08.12.2022
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СМИ: осужденный за шпионаж Уилан не вошел в обмен заключенными
СМИ: осужденный за шпионаж Уилан не вошел в обмен заключенными - РИА Новости, 08.12.2022
СМИ: осужденный за шпионаж Уилан не вошел в обмен заключенными
Обмен заключенными между Россией и США не включал осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T16:29
2022-12-08T16:29
в мире
пол уилан
россия
сша
виктор бут
бриттни грайнер
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Обмен заключенными между Россией и США не включал осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.Как информировали ранее в МИД РФ, 8 декабря в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену россиянина Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер.
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в мире, пол уилан, россия, сша, виктор бут, бриттни грайнер
В мире, Пол Уилан, Россия, США, Виктор Бут, Бриттни Грайнер
16:29 08.12.2022
 
СМИ: осужденный за шпионаж Уилан не вошел в обмен заключенными

CNN сообщил, что обмен заключенными не включал в себя осужденного за шпионаж Уилана

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкГражданин США Пол Уилан
Гражданин США Пол Уилан - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Гражданин США Пол Уилан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Обмен заключенными между Россией и США не включал осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
Как информировали ранее в МИД РФ, 8 декабря в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену россиянина Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 16:12
Байден выступит с экстренным обращением
 
В миреПол УиланРоссияСШАВиктор БутБриттни Грайнер
 
 
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