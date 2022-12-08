https://ria.ru/20221208/uilan-1837269366.html
СМИ: осужденный за шпионаж Уилан не вошел в обмен заключенными
СМИ: осужденный за шпионаж Уилан не вошел в обмен заключенными - РИА Новости, 08.12.2022
СМИ: осужденный за шпионаж Уилан не вошел в обмен заключенными
Обмен заключенными между Россией и США не включал осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T16:29
2022-12-08T16:29
2022-12-08T16:29
в мире
пол уилан
россия
сша
виктор бут
бриттни грайнер
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Обмен заключенными между Россией и США не включал осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.Как информировали ранее в МИД РФ, 8 декабря в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену россиянина Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер.
https://ria.ru/20221208/bayden-1837262672.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пол уилан, россия, сша, виктор бут, бриттни грайнер
В мире, Пол Уилан, Россия, США, Виктор Бут, Бриттни Грайнер
СМИ: осужденный за шпионаж Уилан не вошел в обмен заключенными
CNN сообщил, что обмен заключенными не включал в себя осужденного за шпионаж Уилана