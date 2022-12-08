https://ria.ru/20221208/uilan-1837269366.html

СМИ: осужденный за шпионаж Уилан не вошел в обмен заключенными

СМИ: осужденный за шпионаж Уилан не вошел в обмен заключенными - РИА Новости, 08.12.2022

СМИ: осужденный за шпионаж Уилан не вошел в обмен заключенными

Обмен заключенными между Россией и США не включал осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T16:29

2022-12-08T16:29

2022-12-08T16:29

в мире

пол уилан

россия

сша

виктор бут

бриттни грайнер

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Обмен заключенными между Россией и США не включал осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.Как информировали ранее в МИД РФ, 8 декабря в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену россиянина Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер.

https://ria.ru/20221208/bayden-1837262672.html

россия

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, пол уилан, россия, сша, виктор бут, бриттни грайнер