https://ria.ru/20221208/trevoga-1837338368.html

В Одесской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу

В Одесской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.12.2022

В Одесской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T20:58

2022-12-08T20:58

2022-12-08T20:58

специальная военная операция на украине

в мире

украина

николаевская область

вооруженные силы рф

одесская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835228089_151:0:3575:1926_1920x0_80_0_0_e98025d745653ff78931762b8993e679.jpg

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского минцифры.Ранее в четверг тревога была объявлена в Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221205/odessa-1836540111.html

украина

николаевская область

одесская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, николаевская область, вооруженные силы рф, одесская область