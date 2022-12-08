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В Одесской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу
В Одесской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.12.2022
В Одесской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T20:58
2022-12-08T20:58
2022-12-08T20:58
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского минцифры.Ранее в четверг тревога была объявлена в Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20221205/odessa-1836540111.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николаевская область, Вооруженные силы РФ, Одесская область
В Одесской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу
В Одесской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу