https://ria.ru/20221208/trevoga-1837302641.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.12.2022

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T18:01

2022-12-08T18:01

2022-12-08T18:11

специальная военная операция на украине

в мире

денис шмыгаль

владимир зеленский

украина

черкасская область

киев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского минцифры.Согласно данным, тревога объявлена практически одновременно – в 16.45 (17.45 мск).Ранее тревога была объявлена в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, спустя полчаса ее отменили.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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черкасская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, черкасская область, киев, вооруженные силы рф