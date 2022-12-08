https://ria.ru/20221208/trevoga-1837302641.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.12.2022
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T18:01
2022-12-08T18:01
2022-12-08T18:11
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
черкасская область
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского минцифры.Согласно данным, тревога объявлена практически одновременно – в 16.45 (17.45 мск).Ранее тревога была объявлена в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, спустя полчаса ее отменили.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, черкасская область, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Черкасская область, Киев, Вооруженные силы РФ
18:01 08.12.2022 (обновлено: 18:11 08.12.2022)
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины практически одновременно объявили воздушную тревогу