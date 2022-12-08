https://ria.ru/20221208/tramp-1837355335.html
Трамп назвал обмен Бута на Грайнер позором для США
Трамп назвал обмен Бута на Грайнер позором для США - РИА Новости, 08.12.2022
Трамп назвал обмен Бута на Грайнер позором для США
Бывший президент США Дональд Трамп назвал позором для Штатов обмен осужденной в РФ за контрабанду наркотиков баскетболистки Бриттни Грайнер на отбывавшего срок... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T23:47
2022-12-08T23:47
2022-12-08T23:47
в мире
виктор бут
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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп назвал позором для Штатов обмен осужденной в РФ за контрабанду наркотиков баскетболистки Бриттни Грайнер на отбывавшего срок в США россиянина Виктора Бута.Он заявил, что сделка по обмену не равнозначна, учитывая тяжесть предъявленных в США Буту обвинений и антиамериканскую позицию Грайнер, которая, как написал Трамп, "в открытую ненавидит страну".Политик задался вопросом, почему в сделку по обмену не был включен осужденный за шпионаж американец Пол Уилан.Как сообщили ранее в МИД РФ, 8 декабря в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену россиянина Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, виктор бут, бриттни грайнер, дональд трамп, сша, россия, абу-даби
В мире, Виктор Бут, Бриттни Грайнер, Дональд Трамп, США, Россия, Абу-Даби
Трамп назвал обмен Бута на Грайнер позором для США
Трамп: обмен Бута на Грайнер — это тупой и непатриотичный позор для США