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Трамп назвал обмен Бута на Грайнер позором для США - РИА Новости, 08.12.2022
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Трамп назвал обмен Бута на Грайнер позором для США
Трамп назвал обмен Бута на Грайнер позором для США - РИА Новости, 08.12.2022
Трамп назвал обмен Бута на Грайнер позором для США
Бывший президент США Дональд Трамп назвал позором для Штатов обмен осужденной в РФ за контрабанду наркотиков баскетболистки Бриттни Грайнер на отбывавшего срок... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T23:47
2022-12-08T23:47
в мире
виктор бут
бриттни грайнер
дональд трамп
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп назвал позором для Штатов обмен осужденной в РФ за контрабанду наркотиков баскетболистки Бриттни Грайнер на отбывавшего срок в США россиянина Виктора Бута.Он заявил, что сделка по обмену не равнозначна, учитывая тяжесть предъявленных в США Буту обвинений и антиамериканскую позицию Грайнер, которая, как написал Трамп, "в открытую ненавидит страну".Политик задался вопросом, почему в сделку по обмену не был включен осужденный за шпионаж американец Пол Уилан.Как сообщили ранее в МИД РФ, 8 декабря в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену россиянина Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер.
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в мире, виктор бут, бриттни грайнер, дональд трамп, сша, россия, абу-даби
В мире, Виктор Бут, Бриттни Грайнер, Дональд Трамп, США, Россия, Абу-Даби
23:47 08.12.2022
 
Трамп назвал обмен Бута на Грайнер позором для США

Трамп: обмен Бута на Грайнер — это тупой и непатриотичный позор для США

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкОбмен Бриттни Грайнер на Виктора Бута в аэропорту Абу-Даби
Обмен Бриттни Грайнер на Виктора Бута в аэропорту Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Обмен Бриттни Грайнер на Виктора Бута в аэропорту Абу-Даби
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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп назвал позором для Штатов обмен осужденной в РФ за контрабанду наркотиков баскетболистки Бриттни Грайнер на отбывавшего срок в США россиянина Виктора Бута.
"Какой "тупой" и непатриотичный позор для США", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Он заявил, что сделка по обмену не равнозначна, учитывая тяжесть предъявленных в США Буту обвинений и антиамериканскую позицию Грайнер, которая, как написал Трамп, "в открытую ненавидит страну".
Политик задался вопросом, почему в сделку по обмену не был включен осужденный за шпионаж американец Пол Уилан.
Как сообщили ранее в МИД РФ, 8 декабря в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену россиянина Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер.
Бриттни Грайнер - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 23:39
Грайнер при выходе из российской колонии спросили, вернется ли она в Россию
 
В миреВиктор БутБриттни ГрайнерДональд ТрампСШАРоссияАбу-Даби
 
 
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