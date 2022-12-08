https://ria.ru/20221208/tramp-1837355335.html

Трамп назвал обмен Бута на Грайнер позором для США

Трамп назвал обмен Бута на Грайнер позором для США - РИА Новости, 08.12.2022

Трамп назвал обмен Бута на Грайнер позором для США

Бывший президент США Дональд Трамп назвал позором для Штатов обмен осужденной в РФ за контрабанду наркотиков баскетболистки Бриттни Грайнер на отбывавшего срок... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T23:47

2022-12-08T23:47

2022-12-08T23:47

в мире

виктор бут

бриттни грайнер

дональд трамп

сша

россия

абу-даби

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837345370_0:59:1200:734_1920x0_80_0_0_4bd395930e739d612c2ac6a8d00d4465.jpg

ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп назвал позором для Штатов обмен осужденной в РФ за контрабанду наркотиков баскетболистки Бриттни Грайнер на отбывавшего срок в США россиянина Виктора Бута.Он заявил, что сделка по обмену не равнозначна, учитывая тяжесть предъявленных в США Буту обвинений и антиамериканскую позицию Грайнер, которая, как написал Трамп, "в открытую ненавидит страну".Политик задался вопросом, почему в сделку по обмену не был включен осужденный за шпионаж американец Пол Уилан.Как сообщили ранее в МИД РФ, 8 декабря в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену россиянина Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер.

https://ria.ru/20221208/grayner-1837354857.html

сша

россия

абу-даби

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, виктор бут, бриттни грайнер, дональд трамп, сша, россия, абу-даби