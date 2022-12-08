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СМИ: ЕС намерен приостановить лицензии на трансляцию российских телеканалов - РИА Новости, 08.12.2022
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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20221208/telekanaly-1837297072.html
СМИ: ЕС намерен приостановить лицензии на трансляцию российских телеканалов
СМИ: ЕС намерен приостановить лицензии на трансляцию российских телеканалов - РИА Новости, 08.12.2022
СМИ: ЕС намерен приостановить лицензии на трансляцию российских телеканалов
ЕС в рамках новых санкций против РФ может приостановить лицензии на вещание в блоке российских телеканалов "НТВ", "РЕН ТВ", "Россия 1" и "Первый канал",... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T17:44
2022-12-08T17:56
россия
евросоюз
медиавойны
нтв (телеканал)
еврокомиссия
санкции в отношении россии
экономика
в мире
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. ЕС в рамках новых санкций против РФ может приостановить лицензии на вещание в блоке российских телеканалов "НТВ", "РЕН ТВ", "Россия 1" и "Первый канал", сообщило издание Politico со ссылкой на полученные документы."В отдельном документе, раскрывающем детали о списке новых организаций, которые столкнутся с санкциями, говорится, что лицензии на вещание "НТВ/НТВ Мир", "Россия 1", "РЕН ТВ" и "Первого канала" будут также приостановлены", - говорится в материале.Глава Еврокомиссии представила в среду предложения по новому санкционному пакету против России. В нем предлагается ввести дополнительные меры против энергетического сектора РФ, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, "закрыть доступ РФ к беспилотникам", в том числе через третьи страны, включая Иран. Персональные санкции планируется ввести против почти 200 фигурантов, включая физлица и организации. Речь идет о военных, предприятиях военно-промышленного комплекса, членах Государственной думы и Совета Федерации, министрах, политических партиях, главах регионов. Под ограничения попадут, как ожидается, четыре телеканала и три банка, включая Всероссийский банк развития регионов.
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россия, евросоюз, нтв (телеканал), еврокомиссия, санкции в отношении россии, экономика, в мире, санкции, рен-тв (телеканал), первый канал (телеканал), европа
Россия, Евросоюз, Медиавойны, НТВ (телеканал), Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Экономика, В мире, Санкции, РЕН-ТВ (телеканал), Первый канал (телеканал), Европа
17:44 08.12.2022 (обновлено: 17:56 08.12.2022)
 
СМИ: ЕС намерен приостановить лицензии на трансляцию российских телеканалов

Politico: ЕС намерен приостановить лицензии на трансляцию "Россия 1" и "Первого канала"

© РИА Новости / Артём КоренюкПульт дистанционного управления
Пульт дистанционного управления - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Артём Коренюк
Пульт дистанционного управления. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. ЕС в рамках новых санкций против РФ может приостановить лицензии на вещание в блоке российских телеканалов "НТВ", "РЕН ТВ", "Россия 1" и "Первый канал", сообщило издание Politico со ссылкой на полученные документы.
"В отдельном документе, раскрывающем детали о списке новых организаций, которые столкнутся с санкциями, говорится, что лицензии на вещание "НТВ/НТВ Мир", "Россия 1", "РЕН ТВ" и "Первого канала" будут также приостановлены", - говорится в материале.
Глава Еврокомиссии представила в среду предложения по новому санкционному пакету против России. В нем предлагается ввести дополнительные меры против энергетического сектора РФ, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, "закрыть доступ РФ к беспилотникам", в том числе через третьи страны, включая Иран. Персональные санкции планируется ввести против почти 200 фигурантов, включая физлица и организации. Речь идет о военных, предприятиях военно-промышленного комплекса, членах Государственной думы и Совета Федерации, министрах, политических партиях, главах регионов. Под ограничения попадут, как ожидается, четыре телеканала и три банка, включая Всероссийский банк развития регионов.
Логотип телеканала Дождь* - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 14:21
В Эстонии, Латвии и Литве прекратили вещание телеканала "Дождь"*
 
МедиавойныРоссияЕвросоюзНТВ (телеканал)ЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииЭкономикаВ миреСанкцииРЕН-ТВ (телеканал)Первый канал (телеканал)Европа
 
 
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