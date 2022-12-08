https://ria.ru/20221208/telekanaly-1837297072.html

СМИ: ЕС намерен приостановить лицензии на трансляцию российских телеканалов

СМИ: ЕС намерен приостановить лицензии на трансляцию российских телеканалов - РИА Новости, 08.12.2022

СМИ: ЕС намерен приостановить лицензии на трансляцию российских телеканалов

ЕС в рамках новых санкций против РФ может приостановить лицензии на вещание в блоке российских телеканалов "НТВ", "РЕН ТВ", "Россия 1" и "Первый канал",... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T17:44

2022-12-08T17:44

2022-12-08T17:56

россия

евросоюз

медиавойны

нтв (телеканал)

еврокомиссия

санкции в отношении россии

экономика

в мире

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. ЕС в рамках новых санкций против РФ может приостановить лицензии на вещание в блоке российских телеканалов "НТВ", "РЕН ТВ", "Россия 1" и "Первый канал", сообщило издание Politico со ссылкой на полученные документы."В отдельном документе, раскрывающем детали о списке новых организаций, которые столкнутся с санкциями, говорится, что лицензии на вещание "НТВ/НТВ Мир", "Россия 1", "РЕН ТВ" и "Первого канала" будут также приостановлены", - говорится в материале.Глава Еврокомиссии представила в среду предложения по новому санкционному пакету против России. В нем предлагается ввести дополнительные меры против энергетического сектора РФ, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, "закрыть доступ РФ к беспилотникам", в том числе через третьи страны, включая Иран. Персональные санкции планируется ввести против почти 200 фигурантов, включая физлица и организации. Речь идет о военных, предприятиях военно-промышленного комплекса, членах Государственной думы и Совета Федерации, министрах, политических партиях, главах регионов. Под ограничения попадут, как ожидается, четыре телеканала и три банка, включая Всероссийский банк развития регионов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

россия, евросоюз, нтв (телеканал), еврокомиссия, санкции в отношении россии, экономика, в мире, санкции, рен-тв (телеканал), первый канал (телеканал), европа