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В Кузбассе запустили программу реабилитации детей на курорте "Танай" - РИА Новости, 08.12.2022
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В Кузбассе запустили программу реабилитации детей на курорте "Танай"
В Кузбассе запустили программу реабилитации детей на курорте "Танай" - РИА Новости, 08.12.2022
В Кузбассе запустили программу реабилитации детей на курорте "Танай"
Реабилитационную программу "Лига мечты" для детей с особенностями здоровья запустили на горнолыжном курорте "Танай" в Кемеровской области, сообщает пресс-служба РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T13:44
2022-12-08T13:44
сергей цивилев
кемеровская область
дети
россия
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КЕМЕРОВО, 8 дек – РИА Новости. Реабилитационную программу "Лига мечты" для детей с особенностями здоровья запустили на горнолыжном курорте "Танай" в Кемеровской области, сообщает пресс-служба правительства региона."В Кузбассе мы создаем максимально доступные условия для занятий спортом всем желающим. Все спортивные комплексы адаптируют для посещения людей с инвалидностью. А зимой ребята с особенностями здоровья имеют возможность заниматься горными лыжами. Теперь у нас 4 горнолыжных комплекса реализуют программу реабилитации "Лига мечты" — в Новокузнецке, Междуреченске, Таштаголе и Танае. Важно, что сейчас этот вид реабилитации доступен для жителей северной агломерации. Занятия с инструкторами помогают детям-инвалидам поверить в свои силы, социализироваться, укрепить здоровье. Кузбасс продолжает все социальные программы и расширяет круг их получателей", — цитирует пресс-служба слова губернатора Сергея Цивилева.Отмечается, что программа реализуется в Кузбассе с 2015 года, ранее она называлась "Лыжи мечты". За этот период на лыжи встали 819 детей в возрасте от 4 до 16 лет. Они получили эффективную реабилитацию и социализацию в среде своих сверстников. Подчеркивается, что освоение горных лыж позволяет эффективно проводить реабилитацию ребят с детским церебральным параличом, аутизмом, синдромом Дауна, с нарушением зрения, слуха, с поражением центральной нервной системы, с органическими поражениями головного мозга, с последствиями травм, а также с задержкой психического развития и другими ограничениями по здоровью."Занятия горными лыжами в рамках специально разработанных программ и с помощью обученного персонала позволяют на порядок ускорить процесс лечения и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. Улучшаются осанка и координация, увеличивается подвижность в суставах, возрастает стойкость к простудным заболеваниям, повышается уверенность в своих силах и самооценка", – говорится в сообщении.В комплексе "Танай" организована 5-дневная программа для детей-инвалидов, в которую входят проживание, санаторно-курортное лечение ребенка-инвалида по медицинским показаниям; ежедневные занятия реабилитацией с инструкторами (горные лыжи, водные виды спорта, командные игры — доска координации, беговелы; творческие направления (занятия вокалом, живописью, актерским мастерством и хореографией; взаимодействие с животными в парке дикой природы; катание на лошадях и собаках).Программа реализуется при поддержке КАО "Азот", компания взяла на себя компенсацию всех необходимых затрат на реабилитацию.
https://ria.ru/20221207/internet-1836855576.html
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60
сергей цивилев, кемеровская область, дети, россия
Сергей Цивилев, Кемеровская область, Дети, Россия
13:44 08.12.2022
 
В Кузбассе запустили программу реабилитации детей на курорте "Танай"

В Кузбассе запустили программу реабилитации детей на горнолыжном курорте "Танай"

© Pexels / Volker MeyerЛыжник
Лыжник
© Pexels / Volker Meyer
Лыжник. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 8 дек – РИА Новости. Реабилитационную программу "Лига мечты" для детей с особенностями здоровья запустили на горнолыжном курорте "Танай" в Кемеровской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В Кузбассе мы создаем максимально доступные условия для занятий спортом всем желающим. Все спортивные комплексы адаптируют для посещения людей с инвалидностью. А зимой ребята с особенностями здоровья имеют возможность заниматься горными лыжами. Теперь у нас 4 горнолыжных комплекса реализуют программу реабилитации "Лига мечты" — в Новокузнецке, Междуреченске, Таштаголе и Танае. Важно, что сейчас этот вид реабилитации доступен для жителей северной агломерации. Занятия с инструкторами помогают детям-инвалидам поверить в свои силы, социализироваться, укрепить здоровье. Кузбасс продолжает все социальные программы и расширяет круг их получателей", — цитирует пресс-служба слова губернатора Сергея Цивилева.
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Отмечается, что программа реализуется в Кузбассе с 2015 года, ранее она называлась "Лыжи мечты". За этот период на лыжи встали 819 детей в возрасте от 4 до 16 лет. Они получили эффективную реабилитацию и социализацию в среде своих сверстников. Подчеркивается, что освоение горных лыж позволяет эффективно проводить реабилитацию ребят с детским церебральным параличом, аутизмом, синдромом Дауна, с нарушением зрения, слуха, с поражением центральной нервной системы, с органическими поражениями головного мозга, с последствиями травм, а также с задержкой психического развития и другими ограничениями по здоровью.
"Занятия горными лыжами в рамках специально разработанных программ и с помощью обученного персонала позволяют на порядок ускорить процесс лечения и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. Улучшаются осанка и координация, увеличивается подвижность в суставах, возрастает стойкость к простудным заболеваниям, повышается уверенность в своих силах и самооценка", – говорится в сообщении.
В комплексе "Танай" организована 5-дневная программа для детей-инвалидов, в которую входят проживание, санаторно-курортное лечение ребенка-инвалида по медицинским показаниям; ежедневные занятия реабилитацией с инструкторами (горные лыжи, водные виды спорта, командные игры — доска координации, беговелы; творческие направления (занятия вокалом, живописью, актерским мастерством и хореографией; взаимодействие с животными в парке дикой природы; катание на лошадях и собаках).
Программа реализуется при поддержке КАО "Азот", компания взяла на себя компенсацию всех необходимых затрат на реабилитацию.
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