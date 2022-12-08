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Бастрыкин объяснил, почему судей сложно привлекать к ответственности - РИА Новости, 08.12.2022
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Бастрыкин объяснил, почему судей сложно привлекать к ответственности
Бастрыкин объяснил, почему судей сложно привлекать к ответственности - РИА Новости, 08.12.2022
Бастрыкин объяснил, почему судей сложно привлекать к ответственности
Привлечь судей к ответственности сложно из-за их статуса, необходимости получения согласия Высшей квалификационной коллегии судей России, а также неопровержимых РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T09:52
2022-12-08T11:04
происшествия
александр бастрыкин
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Привлечь судей к ответственности сложно из-за их статуса, необходимости получения согласия Высшей квалификационной коллегии судей России, а также неопровержимых доказательств причастности к преступлению, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией председатель СК РФ Александр Бастрыкин."Статус судьи определен Конституцией и федеральными законами Российской Федерации, поэтому для возбуждения в отношении них уголовного дела существует определенный порядок. Для этого требуется согласие Высшей квалификационной коллегии судей России. При наличии сведений о совершении судьей какого-либо преступления наша задача - представить ВККС неопровержимые сведения об этом. Поэтому само получение согласия и сбор доказательной базы в отношении представителя судебной власти - весьма сложная, кропотливая и трудоемкая работа, однако это не означает, что их преступления остаются безнаказанными", - заявил он.В качестве примера Бастрыкин рассказал, что в этом году было возбуждено дело против судьи Коломенского городского округа Московской области Ирины Агафоновой. Она обвиняется в покушении на получение взятки в размере около 600 тысяч рублей за назначение подсудимому наказания, не связанного с лишением свободы.В совершении аналогичного преступления подозревается судья Ленинского районного суда Владикавказа Родион Антипин, который, по версии следствия, получил взятку в 150 тысяч рублей.Еще одним фигурантом уголовного дела о взяточничестве стал судья Майкопского городского суда Павел Агафонов. Как установили следователи, он получил взятку за принятие решения об удовлетворении исковых требований по гражданскому делу. Ему уже вынесен приговор."Расследовано уголовное дело в отношении судьи Молчановского районного суда Томской области Виталия Бажилина по факту получения взяток на сумму более 800 тысяч рублей за общее покровительство предпринимателю", - добавил Бастрыкин.Девятого декабря во всем мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства-члены ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20221208/korruptsiya-1837112111.html
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происшествия, александр бастрыкин, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Александр Бастрыкин, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
09:52 08.12.2022 (обновлено: 11:04 08.12.2022)
 
Бастрыкин объяснил, почему судей сложно привлекать к ответственности

Глава СК Бастрыкин объяснил, почему судей сложно привлекать к ответственности

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Привлечь судей к ответственности сложно из-за их статуса, необходимости получения согласия Высшей квалификационной коллегии судей России, а также неопровержимых доказательств причастности к преступлению, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"Статус судьи определен Конституцией и федеральными законами Российской Федерации, поэтому для возбуждения в отношении них уголовного дела существует определенный порядок. Для этого требуется согласие Высшей квалификационной коллегии судей России. При наличии сведений о совершении судьей какого-либо преступления наша задача - представить ВККС неопровержимые сведения об этом. Поэтому само получение согласия и сбор доказательной базы в отношении представителя судебной власти - весьма сложная, кропотливая и трудоемкая работа, однако это не означает, что их преступления остаются безнаказанными", - заявил он.
Полиция - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 08:49
В России в 2022 году 1400 правоохранителей ответили в суде за коррупцию
В качестве примера Бастрыкин рассказал, что в этом году было возбуждено дело против судьи Коломенского городского округа Московской области Ирины Агафоновой. Она обвиняется в покушении на получение взятки в размере около 600 тысяч рублей за назначение подсудимому наказания, не связанного с лишением свободы.
В совершении аналогичного преступления подозревается судья Ленинского районного суда Владикавказа Родион Антипин, который, по версии следствия, получил взятку в 150 тысяч рублей.
Еще одним фигурантом уголовного дела о взяточничестве стал судья Майкопского городского суда Павел Агафонов. Как установили следователи, он получил взятку за принятие решения об удовлетворении исковых требований по гражданскому делу. Ему уже вынесен приговор.
"Расследовано уголовное дело в отношении судьи Молчановского районного суда Томской области Виталия Бажилина по факту получения взяток на сумму более 800 тысяч рублей за общее покровительство предпринимателю", - добавил Бастрыкин.
Девятого декабря во всем мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства-члены ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.
Читайте полный текст интервью >>
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
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Бывший вице-мэр Барнаула отделался штрафом за получение взятки
 
ПроисшествияАлександр БастрыкинРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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