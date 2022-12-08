https://ria.ru/20221208/sudi-1837121069.html

Бастрыкин объяснил, почему судей сложно привлекать к ответственности

Бастрыкин объяснил, почему судей сложно привлекать к ответственности - РИА Новости, 08.12.2022

Бастрыкин объяснил, почему судей сложно привлекать к ответственности

Привлечь судей к ответственности сложно из-за их статуса, необходимости получения согласия Высшей квалификационной коллегии судей России, а также неопровержимых РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T09:52

2022-12-08T09:52

2022-12-08T11:04

происшествия

александр бастрыкин

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Привлечь судей к ответственности сложно из-за их статуса, необходимости получения согласия Высшей квалификационной коллегии судей России, а также неопровержимых доказательств причастности к преступлению, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией председатель СК РФ Александр Бастрыкин."Статус судьи определен Конституцией и федеральными законами Российской Федерации, поэтому для возбуждения в отношении них уголовного дела существует определенный порядок. Для этого требуется согласие Высшей квалификационной коллегии судей России. При наличии сведений о совершении судьей какого-либо преступления наша задача - представить ВККС неопровержимые сведения об этом. Поэтому само получение согласия и сбор доказательной базы в отношении представителя судебной власти - весьма сложная, кропотливая и трудоемкая работа, однако это не означает, что их преступления остаются безнаказанными", - заявил он.В качестве примера Бастрыкин рассказал, что в этом году было возбуждено дело против судьи Коломенского городского округа Московской области Ирины Агафоновой. Она обвиняется в покушении на получение взятки в размере около 600 тысяч рублей за назначение подсудимому наказания, не связанного с лишением свободы.В совершении аналогичного преступления подозревается судья Ленинского районного суда Владикавказа Родион Антипин, который, по версии следствия, получил взятку в 150 тысяч рублей.Еще одним фигурантом уголовного дела о взяточничестве стал судья Майкопского городского суда Павел Агафонов. Как установили следователи, он получил взятку за принятие решения об удовлетворении исковых требований по гражданскому делу. Ему уже вынесен приговор."Расследовано уголовное дело в отношении судьи Молчановского районного суда Томской области Виталия Бажилина по факту получения взяток на сумму более 800 тысяч рублей за общее покровительство предпринимателю", - добавил Бастрыкин.Девятого декабря во всем мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства-члены ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20221208/korruptsiya-1837112111.html

https://ria.ru/20221207/vzyatka-1836934312.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, александр бастрыкин, россия, следственный комитет россии (ск рф)