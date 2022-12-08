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Образование СССР спасло российскую государственность, заявил Зюганов - РИА Новости, 08.12.2022
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Образование СССР спасло российскую государственность, заявил Зюганов
Образование СССР спасло российскую государственность, заявил Зюганов - РИА Новости, 08.12.2022
Образование СССР спасло российскую государственность, заявил Зюганов
Образование СССР спасло российскую государственность после царского периода, Союз мог бы существовать и сейчас, это своим примером показывает Китай, заявил РИА... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T10:55
2022-12-08T10:55
геннадий зюганов
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Образование СССР спасло российскую государственность после царского периода, Союз мог бы существовать и сейчас, это своим примером показывает Китай, заявил РИА Новости лидер КПРФ Геннадий Зюганов.Сто лет со дня образования СССР исполняется 30 декабря."Советская страна ленинско-сталинской модернизацией и Великий Октябрь спасли российскую государственность. Это главное достижение, которым мы должны гордиться, потому что бездарное царское правительство Николая II втянуло нас в Первую мировую войну за деньги Лондона, Парижа и Нью-Йорка и спалило Российскую империю", - заявил Зюганов.Политик считает, что Китай своим примером показывает, что Советский Союз мог бы существовать и сейчас, а без справедливости и социализма России не справиться."Устоим, если обопремся на лучшее, что было в советской эпохе и возьмем с собой все лучшее из того, что создано за последние годы. Вот китайцы показали, как это делается. Советская страна первые 30 лет имела темпы (экономического роста) средние 14% в год, китайцы имеют 10% в год за те же 30 лет", - добавил Зюганов.
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геннадий зюганов, ссср, кпрф
Геннадий Зюганов, СССР, КПРФ
10:55 08.12.2022
 
Образование СССР спасло российскую государственность, заявил Зюганов

Лидер КПРФ Зюганов: модель СССР спасла российскую государственность после царского периода

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на пленуме ЦК КПРФ в Московской области
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на пленуме ЦК КПРФ в Московской области - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на пленуме ЦК КПРФ в Московской области. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Образование СССР спасло российскую государственность после царского периода, Союз мог бы существовать и сейчас, это своим примером показывает Китай, заявил РИА Новости лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Сто лет со дня образования СССР исполняется 30 декабря.
"Советская страна ленинско-сталинской модернизацией и Великий Октябрь спасли российскую государственность. Это главное достижение, которым мы должны гордиться, потому что бездарное царское правительство Николая II втянуло нас в Первую мировую войну за деньги Лондона, Парижа и Нью-Йорка и спалило Российскую империю", - заявил Зюганов.
Политик считает, что Китай своим примером показывает, что Советский Союз мог бы существовать и сейчас, а без справедливости и социализма России не справиться.
"Устоим, если обопремся на лучшее, что было в советской эпохе и возьмем с собой все лучшее из того, что создано за последние годы. Вот китайцы показали, как это делается. Советская страна первые 30 лет имела темпы (экономического роста) средние 14% в год, китайцы имеют 10% в год за те же 30 лет", - добавил Зюганов.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
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Геннадий ЗюгановСССРКПРФ
 
 
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