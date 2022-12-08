https://ria.ru/20221208/sssr-1837135166.html

Образование СССР спасло российскую государственность, заявил Зюганов

Образование СССР спасло российскую государственность, заявил Зюганов - РИА Новости, 08.12.2022

Образование СССР спасло российскую государственность, заявил Зюганов

Образование СССР спасло российскую государственность после царского периода, Союз мог бы существовать и сейчас, это своим примером показывает Китай, заявил РИА... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T10:55

2022-12-08T10:55

2022-12-08T10:55

геннадий зюганов

ссср

кпрф

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Образование СССР спасло российскую государственность после царского периода, Союз мог бы существовать и сейчас, это своим примером показывает Китай, заявил РИА Новости лидер КПРФ Геннадий Зюганов.Сто лет со дня образования СССР исполняется 30 декабря."Советская страна ленинско-сталинской модернизацией и Великий Октябрь спасли российскую государственность. Это главное достижение, которым мы должны гордиться, потому что бездарное царское правительство Николая II втянуло нас в Первую мировую войну за деньги Лондона, Парижа и Нью-Йорка и спалило Российскую империю", - заявил Зюганов.Политик считает, что Китай своим примером показывает, что Советский Союз мог бы существовать и сейчас, а без справедливости и социализма России не справиться."Устоим, если обопремся на лучшее, что было в советской эпохе и возьмем с собой все лучшее из того, что создано за последние годы. Вот китайцы показали, как это делается. Советская страна первые 30 лет имела темпы (экономического роста) средние 14% в год, китайцы имеют 10% в год за те же 30 лет", - добавил Зюганов.

https://ria.ru/20221112/rossiya-1831041970.html

ссср

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

геннадий зюганов, ссср, кпрф