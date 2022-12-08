https://ria.ru/20221208/sssr-1837135166.html
Образование СССР спасло российскую государственность, заявил Зюганов
Образование СССР спасло российскую государственность, заявил Зюганов - РИА Новости, 08.12.2022
Образование СССР спасло российскую государственность, заявил Зюганов
Образование СССР спасло российскую государственность после царского периода, Союз мог бы существовать и сейчас, это своим примером показывает Китай, заявил РИА... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T10:55
2022-12-08T10:55
2022-12-08T10:55
геннадий зюганов
ссср
кпрф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755963356_0:81:3098:1824_1920x0_80_0_0_7a84f3e3cd12950ac173e72a8953fddc.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Образование СССР спасло российскую государственность после царского периода, Союз мог бы существовать и сейчас, это своим примером показывает Китай, заявил РИА Новости лидер КПРФ Геннадий Зюганов.Сто лет со дня образования СССР исполняется 30 декабря."Советская страна ленинско-сталинской модернизацией и Великий Октябрь спасли российскую государственность. Это главное достижение, которым мы должны гордиться, потому что бездарное царское правительство Николая II втянуло нас в Первую мировую войну за деньги Лондона, Парижа и Нью-Йорка и спалило Российскую империю", - заявил Зюганов.Политик считает, что Китай своим примером показывает, что Советский Союз мог бы существовать и сейчас, а без справедливости и социализма России не справиться."Устоим, если обопремся на лучшее, что было в советской эпохе и возьмем с собой все лучшее из того, что создано за последние годы. Вот китайцы показали, как это делается. Советская страна первые 30 лет имела темпы (экономического роста) средние 14% в год, китайцы имеют 10% в год за те же 30 лет", - добавил Зюганов.
https://ria.ru/20221112/rossiya-1831041970.html
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755963356_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_24e486bf3517fb16461e13988adeabac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геннадий зюганов, ссср, кпрф
Геннадий Зюганов, СССР, КПРФ
Образование СССР спасло российскую государственность, заявил Зюганов
Лидер КПРФ Зюганов: модель СССР спасла российскую государственность после царского периода
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Образование СССР спасло российскую государственность после царского периода, Союз мог бы существовать и сейчас, это своим примером показывает Китай, заявил РИА Новости лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Сто лет со дня образования СССР исполняется 30 декабря.
"Советская страна ленинско-сталинской модернизацией и Великий Октябрь спасли российскую государственность. Это главное достижение, которым мы должны гордиться, потому что бездарное царское правительство Николая II втянуло нас в Первую мировую войну за деньги Лондона, Парижа и Нью-Йорка и спалило Российскую империю", - заявил Зюганов.
Политик считает, что Китай своим примером показывает, что Советский Союз мог бы существовать и сейчас, а без справедливости и социализма России не справиться.
"Устоим, если обопремся на лучшее, что было в советской эпохе и возьмем с собой все лучшее из того, что создано за последние годы. Вот китайцы показали, как это делается. Советская страна первые 30 лет имела темпы (экономического роста) средние 14% в год, китайцы имеют 10% в год за те же 30 лет", - добавил Зюганов.