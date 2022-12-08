https://ria.ru/20221208/ssha-1837323300.html

В США пожаловались на потерю ключевого союзника в борьбе с Россией

В США пожаловались на потерю ключевого союзника в борьбе с Россией - РИА Новости, 08.12.2022

В США пожаловались на потерю ключевого союзника в борьбе с Россией

США теряют прежнее влияние на Саудовскую Аравию, которая тяготеет к Китаю и России, пишет обозреватель Foreign Policy Аарон Миллер. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T19:16

2022-12-08T19:16

2022-12-08T20:38

политика

си цзиньпин

китай

саудовская аравия

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. США теряют прежнее влияние на Саудовскую Аравию, которая тяготеет к Китаю и России, пишет обозреватель Foreign Policy Аарон Миллер.По словам колумниста, дни "моногамного брака" Вашингтона с Эр-Риядом подходят к концу. В современной холодной войне ближневосточная монархия не только откажется выбрать сторону конфликта, но и сблизится с Москвой и Пекином, поскольку этого требуют ее собственные интересы, полагает автор.Как напомнил Миллер, Саудовская Аравия уже много лет укрепляет связи с Китаем. Однако именно сейчас в отношениях двух стран происходит стратегический поворот, уверен он. Соединенные Штаты перестали рассматривать Ближневосточный регион как приоритетное направление внешней политики, поэтому Эр-Рияд стал налаживать контакты с другими влиятельными игроками, в первую очередь с Пекином, отметил обозреватель.По его словам, для наследного принца Мухаммеда бен Салмана Китай — это не просто рычаг, который можно использовать против Соединенных Штатов, а главный торговый партнер королевства. Времена осторожных, руководствующихся консенсусом ближневосточных монархов прошли, вместо них к власти пришел готовый к риску и уверенный в себе будущий правитель Саудовской Аравии, который знает, что мир еще долго будет зависеть от углеводородов его страны, подытоживается в статье.Ранее председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший с государственным визитом в Эр-Рияд, заявил, что Пекин ставит развитие отношений с Саудовской Аравией на приоритетное место в своей дипломатии на Ближнем Востоке. Он также сообщил о готовности Китая наращивать масштабы торговли нефтью с королевством и реализовывать совместные крупные проекты в энергетической сфере.

https://ria.ru/20221007/ssha-1822339447.html

китай

саудовская аравия

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, си цзиньпин, китай, саудовская аравия