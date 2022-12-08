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В США пожаловались на потерю ключевого союзника в борьбе с Россией - РИА Новости, 08.12.2022
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В США пожаловались на потерю ключевого союзника в борьбе с Россией
В США пожаловались на потерю ключевого союзника в борьбе с Россией - РИА Новости, 08.12.2022
В США пожаловались на потерю ключевого союзника в борьбе с Россией
США теряют прежнее влияние на Саудовскую Аравию, которая тяготеет к Китаю и России, пишет обозреватель Foreign Policy Аарон Миллер. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T19:16
2022-12-08T20:38
политика
си цзиньпин
китай
саудовская аравия
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. США теряют прежнее влияние на Саудовскую Аравию, которая тяготеет к Китаю и России, пишет обозреватель Foreign Policy Аарон Миллер.По словам колумниста, дни "моногамного брака" Вашингтона с Эр-Риядом подходят к концу. В современной холодной войне ближневосточная монархия не только откажется выбрать сторону конфликта, но и сблизится с Москвой и Пекином, поскольку этого требуют ее собственные интересы, полагает автор.Как напомнил Миллер, Саудовская Аравия уже много лет укрепляет связи с Китаем. Однако именно сейчас в отношениях двух стран происходит стратегический поворот, уверен он. Соединенные Штаты перестали рассматривать Ближневосточный регион как приоритетное направление внешней политики, поэтому Эр-Рияд стал налаживать контакты с другими влиятельными игроками, в первую очередь с Пекином, отметил обозреватель.По его словам, для наследного принца Мухаммеда бен Салмана Китай — это не просто рычаг, который можно использовать против Соединенных Штатов, а главный торговый партнер королевства. Времена осторожных, руководствующихся консенсусом ближневосточных монархов прошли, вместо них к власти пришел готовый к риску и уверенный в себе будущий правитель Саудовской Аравии, который знает, что мир еще долго будет зависеть от углеводородов его страны, подытоживается в статье.Ранее председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший с государственным визитом в Эр-Рияд, заявил, что Пекин ставит развитие отношений с Саудовской Аравией на приоритетное место в своей дипломатии на Ближнем Востоке. Он также сообщил о готовности Китая наращивать масштабы торговли нефтью с королевством и реализовывать совместные крупные проекты в энергетической сфере.
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китай
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политика, си цзиньпин, китай, саудовская аравия
Политика, Си Цзиньпин, Китай, Саудовская Аравия
19:16 08.12.2022 (обновлено: 20:38 08.12.2022)
 
В США пожаловались на потерю ключевого союзника в борьбе с Россией

Foreign Policy: США теряют Саудовскую Аравию как союзника в борьбе с Россией и Китаем

© AP Photo / J. Scott Applewhite Вид на здание Капитолия в Вашингтоне
Вид на здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Вид на здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. США теряют прежнее влияние на Саудовскую Аравию, которая тяготеет к Китаю и России, пишет обозреватель Foreign Policy Аарон Миллер.
По словам колумниста, дни "моногамного брака" Вашингтона с Эр-Риядом подходят к концу. В современной холодной войне ближневосточная монархия не только откажется выбрать сторону конфликта, но и сблизится с Москвой и Пекином, поскольку этого требуют ее собственные интересы, полагает автор.
Как напомнил Миллер, Саудовская Аравия уже много лет укрепляет связи с Китаем. Однако именно сейчас в отношениях двух стран происходит стратегический поворот, уверен он. Соединенные Штаты перестали рассматривать Ближневосточный регион как приоритетное направление внешней политики, поэтому Эр-Рияд стал налаживать контакты с другими влиятельными игроками, в первую очередь с Пекином, отметил обозреватель.
"Что изменилось, так это растущая уверенность Саудовской Аравии — ее готовность действовать независимо, чтобы защитить свои интересы, — а также растущее значение Китая как сверхдержавы", — рассуждает журналист.
По его словам, для наследного принца Мухаммеда бен Салмана Китай — это не просто рычаг, который можно использовать против Соединенных Штатов, а главный торговый партнер королевства. Времена осторожных, руководствующихся консенсусом ближневосточных монархов прошли, вместо них к власти пришел готовый к риску и уверенный в себе будущий правитель Саудовской Аравии, который знает, что мир еще долго будет зависеть от углеводородов его страны, подытоживается в статье.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший с государственным визитом в Эр-Рияд, заявил, что Пекин ставит развитие отношений с Саудовской Аравией на приоритетное место в своей дипломатии на Ближнем Востоке. Он также сообщил о готовности Китая наращивать масштабы торговли нефтью с королевством и реализовывать совместные крупные проекты в энергетической сфере.
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