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Bloomberg: Турция собралась просить у России скидку на газ - РИА Новости, 08.12.2022
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Bloomberg: Турция собралась просить у России скидку на газ
Bloomberg: Турция собралась просить у России скидку на газ - РИА Новости, 08.12.2022
Bloomberg: Турция собралась просить у России скидку на газ
Турецкая сторона намерена договориться о скидке в более чем 25 процентов на газ с российской делегацией, которая прибудет в Анкару 9 декабря, сообщили агентству РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T15:12
2022-12-08T15:52
в мире
цены на нефть
реджеп тайип эрдоган
ибрагим калын
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Турецкая сторона намерена договориться о скидке в более чем 25 процентов на газ с российской делегацией, которая прибудет в Анкару 9 декабря, сообщили агентству Bloomberg высокопоставленные турецкие чиновники.По информации журналистов, подобная сделка может укрепить положение турецкой валюты, а также помочь Турции избежать повышения цен на энергоносители. Как отметили журналисты, это могло бы сыграть на руку президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии выборов."Турция хочет, чтобы скидка применялась к платежам в 2023 году и некоторым предыдущим платежам, сделанным в 2022 году, ретроспективно. Если Турция не сможет обеспечить скидку на желаемом уровне, то она будет добиваться отсрочки платежей предпочтительно до 2024 года", — сообщило СМИ со ссылкой на чиновников, которые на условиях анонимности поделились подробностями подготовки встречи.Представитель президента Турции Ибрагим Калын ранее заявил, что его страна может стать не только страной-транзитером газа, но и страной, где формируется рынок. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, в частности, через который Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков " в регион Черного моря и Турцию. Также Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию.
https://ria.ru/20221208/inflyatsiya-1837125015.html
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в мире, цены на нефть, реджеп тайип эрдоган, ибрагим калын, турция, владимир путин, россия, анкара (провинция)
В мире, Цены на нефть, Реджеп Тайип Эрдоган, Ибрагим Калын, Турция, Владимир Путин, Россия, Анкара (провинция)
15:12 08.12.2022 (обновлено: 15:52 08.12.2022)
 
Bloomberg: Турция собралась просить у России скидку на газ

Bloomberg: Турция хочет добиться скидки на поставку российского газа более чем на 25%

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока"
Компрессорная станция Русская, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Компрессорная станция "Русская", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока". Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Турецкая сторона намерена договориться о скидке в более чем 25 процентов на газ с российской делегацией, которая прибудет в Анкару 9 декабря, сообщили агентству Bloomberg высокопоставленные турецкие чиновники.
По информации журналистов, подобная сделка может укрепить положение турецкой валюты, а также помочь Турции избежать повышения цен на энергоносители. Как отметили журналисты, это могло бы сыграть на руку президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии выборов.
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"Турция хочет, чтобы скидка применялась к платежам в 2023 году и некоторым предыдущим платежам, сделанным в 2022 году, ретроспективно. Если Турция не сможет обеспечить скидку на желаемом уровне, то она будет добиваться отсрочки платежей предпочтительно до 2024 года", — сообщило СМИ со ссылкой на чиновников, которые на условиях анонимности поделились подробностями подготовки встречи.
Представитель президента Турции Ибрагим Калын ранее заявил, что его страна может стать не только страной-транзитером газа, но и страной, где формируется рынок. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, в частности, через который Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков " в регион Черного моря и Турцию. Также Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию.
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В миреЦены на нефтьРеджеп Тайип ЭрдоганИбрагим КалынТурцияВладимир ПутинРоссияАнкара (провинция)
 
 
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