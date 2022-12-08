https://ria.ru/20221208/skidka-1837230433.html

Bloomberg: Турция собралась просить у России скидку на газ

Bloomberg: Турция собралась просить у России скидку на газ - РИА Новости, 08.12.2022

Bloomberg: Турция собралась просить у России скидку на газ

Турецкая сторона намерена договориться о скидке в более чем 25 процентов на газ с российской делегацией, которая прибудет в Анкару 9 декабря, сообщили агентству РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T15:12

2022-12-08T15:12

2022-12-08T15:52

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цены на нефть

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Турецкая сторона намерена договориться о скидке в более чем 25 процентов на газ с российской делегацией, которая прибудет в Анкару 9 декабря, сообщили агентству Bloomberg высокопоставленные турецкие чиновники.По информации журналистов, подобная сделка может укрепить положение турецкой валюты, а также помочь Турции избежать повышения цен на энергоносители. Как отметили журналисты, это могло бы сыграть на руку президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии выборов."Турция хочет, чтобы скидка применялась к платежам в 2023 году и некоторым предыдущим платежам, сделанным в 2022 году, ретроспективно. Если Турция не сможет обеспечить скидку на желаемом уровне, то она будет добиваться отсрочки платежей предпочтительно до 2024 года", — сообщило СМИ со ссылкой на чиновников, которые на условиях анонимности поделились подробностями подготовки встречи.Представитель президента Турции Ибрагим Калын ранее заявил, что его страна может стать не только страной-транзитером газа, но и страной, где формируется рынок. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, в частности, через который Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков " в регион Черного моря и Турцию. Также Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию.

https://ria.ru/20221208/inflyatsiya-1837125015.html

https://ria.ru/20221207/vershinin-1837054278.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, цены на нефть, реджеп тайип эрдоган, ибрагим калын, турция, владимир путин, россия, анкара (провинция)