https://ria.ru/20221208/shveytsariya-1837195060.html

ФНС изменила список стран с автоматическим обменом налоговой информацией

ФНС изменила список стран с автоматическим обменом налоговой информацией - РИА Новости, 08.12.2022

ФНС изменила список стран с автоматическим обменом налоговой информацией

Федеральная налоговая служба (ФНС) России утвердила новый перечень государств и территорий, осуществляющих автоматический обмен налоговой информацией, исключив... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T13:35

2022-12-08T13:35

2022-12-08T13:36

федеральная налоговая служба (фнс россии)

экономика

россия

швейцария

каймановы острова

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России утвердила новый перечень государств и территорий, осуществляющих автоматический обмен налоговой информацией, исключив из него Швейцарию и Каймановы острова. Приказ зарегистрирован в Минюсте, официально опубликован и вступит в силу 16 декабря.Для стран, которые не входят в этот перечень, в России установлены валютные ограничения. В частности, для валютных резидентов РФ является незаконным зачисление средств напрямую на счета в этих странах – такие операции можно совершать только через уполномоченные российские банки. Штраф за незаконную валютную операцию может составлять от 20% до 40% от ее суммы. При этом до конца текущего года действует норма, освобождающая валютных резидентов от ответственности за такие нарушения при условии, что они были допущены из-за санкций.Вместе с тем в обновленный перечень ФНС включила три государства: Казахстан, Мальдивы и Оман. Всего в новой редакции перечня 85 стран и 11 территорий.Россия участвует в автоматическом обмене налоговой информацией ОЭСР (EAR) на основании подписанных соглашений. В рамках этого обмена банки, организации коллективного инвестирования и страховые компании собирают информацию о типах инвестиционного дохода и остатках на счетах клиентов, являющихся налоговыми резидентами других стран, и передают эту информацию соответствующим службам.Правительство Швейцарии в сентябре текущего года приостановило обмен информацией по налоговым вопросам с Россией.

https://ria.ru/20221130/nalogi-1835152286.html

россия

швейцария

каймановы острова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика, россия, швейцария, каймановы острова