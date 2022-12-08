https://ria.ru/20221208/shveytsariya-1837195060.html
ФНС изменила список стран с автоматическим обменом налоговой информацией
ФНС изменила список стран с автоматическим обменом налоговой информацией - РИА Новости, 08.12.2022
ФНС изменила список стран с автоматическим обменом налоговой информацией
Федеральная налоговая служба (ФНС) России утвердила новый перечень государств и территорий, осуществляющих автоматический обмен налоговой информацией, исключив... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T13:35
2022-12-08T13:35
2022-12-08T13:36
федеральная налоговая служба (фнс россии)
экономика
россия
швейцария
каймановы острова
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России утвердила новый перечень государств и территорий, осуществляющих автоматический обмен налоговой информацией, исключив из него Швейцарию и Каймановы острова. Приказ зарегистрирован в Минюсте, официально опубликован и вступит в силу 16 декабря.Для стран, которые не входят в этот перечень, в России установлены валютные ограничения. В частности, для валютных резидентов РФ является незаконным зачисление средств напрямую на счета в этих странах – такие операции можно совершать только через уполномоченные российские банки. Штраф за незаконную валютную операцию может составлять от 20% до 40% от ее суммы. При этом до конца текущего года действует норма, освобождающая валютных резидентов от ответственности за такие нарушения при условии, что они были допущены из-за санкций.Вместе с тем в обновленный перечень ФНС включила три государства: Казахстан, Мальдивы и Оман. Всего в новой редакции перечня 85 стран и 11 территорий.Россия участвует в автоматическом обмене налоговой информацией ОЭСР (EAR) на основании подписанных соглашений. В рамках этого обмена банки, организации коллективного инвестирования и страховые компании собирают информацию о типах инвестиционного дохода и остатках на счетах клиентов, являющихся налоговыми резидентами других стран, и передают эту информацию соответствующим службам.Правительство Швейцарии в сентябре текущего года приостановило обмен информацией по налоговым вопросам с Россией.
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россия
швейцария
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика, россия, швейцария, каймановы острова
Федеральная налоговая служба (ФНС России), Экономика, Россия, Швейцария, Каймановы острова
13:35 08.12.2022 (обновлено: 13:36 08.12.2022)
ФНС изменила список стран с автоматическим обменом налоговой информацией
ФНС исключила Швейцарию из списка стран с автоматическим обменом налоговой информацией
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России утвердила новый перечень государств и территорий, осуществляющих автоматический обмен налоговой информацией, исключив из него Швейцарию и Каймановы острова. Приказ зарегистрирован в Минюсте, официально опубликован и вступит в силу 16 декабря.
Для стран, которые не входят в этот перечень, в России установлены валютные ограничения. В частности, для валютных резидентов РФ является незаконным зачисление средств напрямую на счета в этих странах – такие операции можно совершать только через уполномоченные российские банки. Штраф за незаконную валютную операцию может составлять от 20% до 40% от ее суммы. При этом до конца текущего года действует норма, освобождающая валютных резидентов от ответственности за такие нарушения при условии, что они были допущены из-за санкций.
Вместе с тем в обновленный перечень ФНС включила три государства: Казахстан
, Мальдивы
и Оман
. Всего в новой редакции перечня 85 стран и 11 территорий.
Россия участвует в автоматическом обмене налоговой информацией ОЭСР
(EAR) на основании подписанных соглашений. В рамках этого обмена банки, организации коллективного инвестирования и страховые компании собирают информацию о типах инвестиционного дохода и остатках на счетах клиентов, являющихся налоговыми резидентами других стран, и передают эту информацию соответствующим службам.
Правительство Швейцарии в сентябре текущего года приостановило обмен информацией по налоговым вопросам с Россией.