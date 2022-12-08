https://ria.ru/20221208/sholts-1837057115.html

Олаф Шольц готов повести за собой Европу

Олаф Шольц готов повести за собой Европу - РИА Новости, 08.12.2022

Олаф Шольц готов повести за собой Европу

Надо преодолеть естественное отвращение и дочитать до конца свежую статью канцлера Германии в американском журнале Foreign Affairs. Потому что в конце ее один,... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T08:00

2022-12-08T08:00

2022-12-08T08:07

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Надо преодолеть естественное отвращение и дочитать до конца свежую статью канцлера Германии в американском журнале Foreign Affairs. Потому что в конце ее один, а примерно в середине — другой ответ на вопрос, что европейцам делать в нынешней ситуации, когда делать им вроде бы нечего. Так вот, у Шольца есть план. Ну или примерное направление движения. А это ценная штука, потому что у других идеологов нынешнего курса Запада то ли плана нет, то ли они его тщательно скрывают.Первый замечательный момент в этой публикации: Шольц признает, что мир стал многополярным. Американцы этим заявлением могут быть недовольны, но в итоге его простят. Тем более что автор говорит о слишком очевидном: ну да, сегодня много разных держав, прежде всего Китай, конкурируют за власть и влияние. Может быть, этого не должно было случиться (аномалия, однако). Но ведь случилось.Его ответ на этот вызов — два пункта: укрепление (да попросту милитаризация) Европы и долгая борьба Запада за каждую страну развивающегося мира. Того самого, где что-то много разных полюсов.Собственно, это все. Но это немало. Потому что, повторим, это хоть какой-то, но план. Нам необязательно им восхищаться, нам полезно знать, чего же загнавшие себя в угол европейцы могут хотеть или даже что делать. И тут есть два варианта: добрый западник (президент Франции Эммануэль Макрон, который постоянно сообщает, что с Москвой надо говорить, хотя в реальности ничего такого не происходит). И очень злой западник. Это Шольц.Вообще-то, около половины текста в его статье — поток ненависти в наш адрес. Как будто мало на эту тему было сказано, но нет — Шольц обязан все это повторить во всех подробностях. Ни намека на урегулирование, диалог и прочее, просто злоба вперемешку с жалобами на жизнь (то есть на нас).Так это же прекрасно — перед нами чистый опыт: что делать европейцам, если придерживаться нынешнего курса, то есть не признавать своих ошибок и бедственного положения? А вот что: европейцы — "как таковые и как Евросоюз" — должны оставаться независимыми действующими лицами во "все более многополярном мире".Вы скажете, что это бунт, особенно с учетом настоящей энергетической войны между Европой и США. То есть план Шольца явно антиамериканский, но это как посмотреть. Сводится он всего лишь к навязчивой идее насчет военных расходов в два процента от ВВП, а это ровно то, что у союзников по НАТО требовал не только Дональд Трамп, а даже и Барак Обама. В любом случае, считает Шольц, новая военная стратегия Европы — и Германии в ее центре — самым естественным образом будет выстраиваться вокруг общих усилий по вооружению Украины и подготовке ее войск.И здесь надо сказать, что это логично: когда есть конкретный военный сюжет, то он служит чем-то вроде коленчатого вала для всего мотора — это понятнее, чем цепочка придуманных игровых ситуаций, в реальность которых никто не верит. И этот коленвал, по замыслу Шольца, будет двигаться, пока есть Украина. А вот если представить, что Украина испарится в пространстве, то смысл и логика милитаризации (и как бы независимости) Европы исчезнут.А теперь немного немецкого юмора. Подзаголовок внутри все той же статьи: "Хорошо для климата, плохо для России". Речь о любимой идее нынешнего правительства Германии — о "зеленом переходе". С одной стороны, сообщает нам автор, планы такового были на столе уже в феврале этого года. С другой — "Россия ускорила" тот самый переход, и к 2045 году Германия должна достигнуть нулевого выброса парниковых газов в атмосферу, или "климатической нейтральности". И это будет для России, как уже сказано, плохо. Может, нам будет просто обидно, что не у нас закрываются производства, не говоря о сельском хозяйстве? Впрочем, любые разговоры на зеленую тему вести с такими, как Шольц, людьми бесполезно: умом "зеленый переход" не понять, в него можно только верить. Это тот же случай маниакального фанатизма, как при выяснении, кто виноват в начале гражданской войны на Украине в 2014 году. Или как разговор с древними египтянами насчет того, а надо ли делать мумии.Отдельный вопрос — как совместить зеленое разорение Европы или только Германии с планами ее милитаризации, то есть откуда возьмутся деньги и производства? Но пусть сами разбираются.А вот второй пункт плана — это гораздо веселее. Дело в том, что для завоевания симпатий мира вокруг Запада Шольц предлагает сделать невероятную вещь: "во многополярном мире диалог и сотрудничество должны выйти из демократической зоны комфорта".Вы только представьте, как настоящему западнику это должно быть противно: разговаривать как ни в чем не бывало с людьми абсолютно незападными. У которых нет демократии. Еще немного, и Шольц сказал бы, что надо прекращать насильно навязывать всем направо и налево демократические ценности, потому что так надо: такова цена перетягивания каната с Китаем. Но он ставит вопрос мягче: рост влияния Китая вовсе не обязательно должен означать его гегемонию в Азии и за ее пределами. Поэтому общаться надо везде и со всеми, вести себя с ними вежливо (так и слышится скрип зубов) и держать в голове одну простую схему: там, за пределами зоны комфорта, можно обнаружить много демократов. Которых надо организовывать в союзы против их недемократических соседей. Разница лишь в том, что раньше мы к этим почти своим и демократическим ребятам относились не очень искренне, а сейчас это должно измениться. И тогда воцарится настоящий многополярный мир на смену тому, который сейчас есть, — тоже многополярный, но неправильный.И основной подзаголовок: "Как избежать новой холодной войны в многополярную эру". Вообще-то, мысли Шольца выглядят именно как дорожная карта все глубже в дебри именно такой холодной войны, как раньше (если не хуже). Но есть разница — в стиле общения. Меньше чувства превосходства, больше искреннего расположения и улыбок, вместо прежнего плохо скрываемого презрения и непрошеного чтения лекций.Можно сколько угодно комментировать оба пункта этого замечательного плана. Но в любом случае раньше кому-то могло показаться, что европейцы не знали, что делать в сложившейся ситуации. А теперь мы видим: некоторые уже знают и примерно в этих двух направлениях и будут двигаться. Ну пусть пробуют.

https://ria.ru/20221205/germaniya-1836373759.html

https://ria.ru/20221205/sholts-1836376865.html

https://ria.ru/20221205/natsbezopasnost-1836394760.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221206/evrosoyuz-1836808923.html

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авторы, европа, германия, украина, нато, олаф шольц, эммануэль макрон, дональд трамп, евросоюз