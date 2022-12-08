Кампус университета станет лабораторией "зеленых" технологий

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В Сибирском федеральном университете (СФУ) приняли новую политику программы в области устойчивого развития. Она включает применение "зеленых" технологий на территории кампуса. Ученые считают, что это станет существенным вкладом в улучшение экологической ситуации региона. Принятие документа означает, что университет признает ответственность перед будущим поколением за сохранение окружающей среды, сообщили в пресс-службе вуза.По словам директора Научно-образовательного центра "Енисейская Сибирь", созданного на базе СФУ, Сергея Верховца, документ распространяется на четыре ключевых области: образование, наука, хозяйственная деятельность, а также взаимодействие с внешними партнерами. Политика в области устойчивого развития являются признанием ответственности за подготовку студентов, их воспитание и формирования взглядов. Также, документ включает внедрение в повседневную культуру университета стандартов, позволяющих делать осознанный выбор в сторону ответственного отношения к окружающей среде.Специалисты отмечают, что важнейший тренд развития глобального промышленного производства на ближайшие десятилетия – снижение уровня выбросов парниковых газов. Центр низкоуглеродного развития и климатической политики станет полигоном научных исследований в этой области. На территории кампуса планируют внедрить новейшие разработки ученых университета.Он добавил, что следующим шагом в этом направлении станет формирование устойчивого зеленого кампуса университета и повышение уровня биоразнообразия и продуктивности растительности.По словам специалистов, городские газоны являются источником парниковых газов. Ученые предложили использовать газоны в качестве стока углерода. Это достигается применением песчаных и супесчаных субстратов и использованием специальных сообществ многолетних дерновинных злаков. По оценкам исследователей, только на территории кампуса СФУ газоны могут обеспечивать поглощение от 0,4 до 1 тонны CO2-эквивалента в год.Еще одной задачей является, по словам ученых, повышение энергоэффективности зданий и другой инфраструктуры кампуса. Также планируется проведение “зеленых закупок”: выставление дополнительных критериев по энергоэффективности товаров, отказ от упаковки с “пластиковым следом”.Специалисты планируют ввести инновационные продукты в меню точек общественного питания университета, которые позволят снизить углеродный след вуза примерно на 5 тонн CO2-эквивалента в год. Это растительное молоко и аналоги мяса.В рамках проекта планируется расширение программы раздельного сбора мусора на территории кампуса и оптимизация транспортной логистики.По словам ученых, очень важно ввести в повседневную культуру привычки осознанно решать вопрос сохранения окружающей среды. Они предложили применять "углеродные калькуляторы" в меню столовых, кафе и вендинговых аппаратов.Кроме того, на сайте СФУ будет опубликован универсальный калькулятор углеродного следа. Он позволит рассчитать, сколько выбросов происходит за тот или иной период с учетом авиаперелетов, поездок на машине, ведения домашнего хозяйства. Это должно стимулировать каждого задуматься над возможностями компенсировать или нейтрализовать свои выбросы. СФУ предложит желающим принять участие в проектах кампуса, которые помогут оздоровить окружающую среду в Красноярске.Стратегический проект "Центр низкоуглеродного развития и климатической политики" реализуется в рамках программы "Приоритет 2030.
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В Сибирском федеральном университете (СФУ) приняли новую политику программы в области устойчивого развития. Она включает применение "зеленых" технологий на территории кампуса. Ученые считают, что это станет существенным вкладом в улучшение экологической ситуации региона. Принятие документа означает, что университет признает ответственность перед будущим поколением за сохранение окружающей среды, сообщили в пресс-службе вуза.
По словам директора Научно-образовательного центра "Енисейская Сибирь", созданного на базе СФУ, Сергея Верховца, документ распространяется на четыре ключевых области: образование, наука, хозяйственная деятельность, а также взаимодействие с внешними партнерами. Политика в области устойчивого развития являются признанием ответственности за подготовку студентов, их воспитание и формирования взглядов. Также, документ включает внедрение в повседневную культуру университета стандартов, позволяющих делать осознанный выбор в сторону ответственного отношения к окружающей среде.
Специалисты отмечают, что важнейший тренд развития глобального промышленного производства на ближайшие десятилетия – снижение уровня выбросов парниковых газов. Центр низкоуглеродного развития и климатической политики станет полигоном научных исследований в этой области. На территории кампуса планируют внедрить новейшие разработки ученых университета.
“По предварительной оценке, леса на территории кампуса СФУ поглощают порядка 740 тонн углерода в год. В среднесрочной перспективе их депонирующую способность можно увеличить на 15-20 процентов за счет выращивания 1000 саженцев в год на территории кампуса, а в дальнейшем – и на территории города Красноярска”, – рассказал Верховец.
Он добавил, что следующим шагом в этом направлении станет формирование устойчивого зеленого кампуса университета и повышение уровня биоразнообразия и продуктивности растительности.
По словам специалистов, городские газоны являются источником парниковых газов. Ученые предложили использовать газоны в качестве стока углерода. Это достигается применением песчаных и супесчаных субстратов и использованием специальных сообществ многолетних дерновинных злаков. По оценкам исследователей, только на территории кампуса СФУ газоны могут обеспечивать поглощение от 0,4 до 1 тонны CO2-эквивалента в год.
Еще одной задачей является, по словам ученых, повышение энергоэффективности зданий и другой инфраструктуры кампуса. Также планируется проведение “зеленых закупок”: выставление дополнительных критериев по энергоэффективности товаров, отказ от упаковки с “пластиковым следом”.
Специалисты планируют ввести инновационные продукты в меню точек общественного питания университета, которые позволят снизить углеродный след вуза примерно на 5 тонн CO2-эквивалента в год. Это растительное молоко и аналоги мяса.
В рамках проекта планируется расширение программы раздельного сбора мусора на территории кампуса и оптимизация транспортной логистики.
По словам ученых, очень важно ввести в повседневную культуру привычки осознанно решать вопрос сохранения окружающей среды. Они предложили применять "углеродные калькуляторы" в меню столовых, кафе и вендинговых аппаратов.
Кроме того, на сайте СФУ будет опубликован универсальный калькулятор углеродного следа. Он позволит рассчитать, сколько выбросов происходит за тот или иной период с учетом авиаперелетов, поездок на машине, ведения домашнего хозяйства. Это должно стимулировать каждого задуматься над возможностями компенсировать или нейтрализовать свои выбросы. СФУ предложит желающим принять участие в проектах кампуса, которые помогут оздоровить окружающую среду в Красноярске.
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