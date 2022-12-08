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Новый пакет санкций ЕС может затронуть 169 организаций, пишут СМИ - РИА Новости, 08.12.2022
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Новый пакет санкций ЕС может затронуть 169 организаций, пишут СМИ
Новый пакет санкций ЕС может затронуть 169 организаций, пишут СМИ - РИА Новости, 08.12.2022
Новый пакет санкций ЕС может затронуть 169 организаций, пишут СМИ
Новые антироссийские санкции ЕС могут затронуть 169 организаций, пишет Politico. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T17:43
2022-12-08T19:08
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
экономика
технологии
еврокомиссия
совет федерации рф
иран
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Новые антироссийские санкции ЕС могут затронуть 169 организаций, пишет Politico.Брюссель также хочет расширить ограничения против товаров для космической и авиаиндустрии. В списки планируют включить самолетные двигатели и запчасти к ним, а также ноутбуки, жесткие диски, камеры и линзы.Глава ЕК 7 декабря представила предложения по новому пакету антироссийских санкций. В нем предлагается ввести дополнительные меры против энергетического сектора, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, "закрыть доступ России к беспилотникам", в том числе через третьи страны, включая Иран. Персональные ограничительные меры планируют ввести против почти 200 фигурантов, включая физлица и организации. Речь идет о военных, предприятиях ВПК, членах Госдумы и Совфеда, министрах, политических партиях, главах регионов. Под санкции попадут, как ожидается, четыре телевизионных канала и три банка, включая Всероссийский банк развития регионов.После начала операции по защите Донбасса Запад усилил санкционное давление на Москву. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продовольствие в ЕС и США. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Вашингтона и его союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20221208/smi-1837307192.html
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россия, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика, технологии, еврокомиссия, совет федерации рф, иран
Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Экономика, Технологии, Еврокомиссия, Совет Федерации РФ, Иран
17:43 08.12.2022 (обновлено: 19:08 08.12.2022)
 
Новый пакет санкций ЕС может затронуть 169 организаций, пишут СМИ

Politico: ЕС планирует ввести санкции против 169 компаний, помогающих развитию ВПК России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Новые антироссийские санкции ЕС могут затронуть 169 организаций, пишет Politico.
"Пакет нацелен на подавление "развития российских промышленных возможностей" с расширенным списком из 169 организаций, предоставляющих товары, "которые могут способствовать технологическому развитию российского оборонного сектора и сектора безопасности", — сообщило издание.
Брюссель также хочет расширить ограничения против товаров для космической и авиаиндустрии. В списки планируют включить самолетные двигатели и запчасти к ним, а также ноутбуки, жесткие диски, камеры и линзы.
Глава ЕК 7 декабря представила предложения по новому пакету антироссийских санкций. В нем предлагается ввести дополнительные меры против энергетического сектора, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, "закрыть доступ России к беспилотникам", в том числе через третьи страны, включая Иран.
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Персональные ограничительные меры планируют ввести против почти 200 фигурантов, включая физлица и организации. Речь идет о военных, предприятиях ВПК, членах Госдумы и Совфеда, министрах, политических партиях, главах регионов. Под санкции попадут, как ожидается, четыре телевизионных канала и три банка, включая Всероссийский банк развития регионов.
После начала операции по защите Донбасса Запад усилил санкционное давление на Москву. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продовольствие в ЕС и США. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Вашингтона и его союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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РоссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииЭкономикаТехнологииЕврокомиссияСовет Федерации РФИран
 
 
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