17:43 08.12.2022 (обновлено: 19:08 08.12.2022)
Новый пакет санкций ЕС может затронуть 169 организаций, пишут СМИ
Politico: ЕС планирует ввести санкции против 169 компаний, помогающих развитию ВПК России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Новые антироссийские санкции ЕС могут затронуть 169 организаций, пишет Politico.
"Пакет нацелен на подавление "развития российских промышленных возможностей" с расширенным списком из 169 организаций, предоставляющих товары, "которые могут способствовать технологическому развитию российского оборонного сектора и сектора безопасности", — сообщило издание.
Брюссель также хочет расширить ограничения против товаров для космической и авиаиндустрии. В списки планируют включить самолетные двигатели и запчасти к ним, а также ноутбуки, жесткие диски, камеры и линзы.
Глава ЕК 7 декабря представила предложения по новому пакету антироссийских санкций. В нем предлагается ввести дополнительные меры против энергетического сектора, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, "закрыть доступ России к беспилотникам", в том числе через третьи страны, включая Иран.
Персональные ограничительные меры планируют ввести против почти 200 фигурантов, включая физлица и организации. Речь идет о военных, предприятиях ВПК, членах Госдумы и Совфеда, министрах, политических партиях, главах регионов. Под санкции попадут, как ожидается, четыре телевизионных канала и три банка, включая Всероссийский банк развития регионов.
После начала операции по защите Донбасса Запад усилил санкционное давление на Москву. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продовольствие в ЕС и США. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Вашингтона и его союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.