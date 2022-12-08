https://ria.ru/20221208/sanktsii-1837296492.html

Новый пакет санкций ЕС может затронуть 169 организаций, пишут СМИ

Новый пакет санкций ЕС может затронуть 169 организаций, пишут СМИ - РИА Новости, 08.12.2022

Новый пакет санкций ЕС может затронуть 169 организаций, пишут СМИ

Новые антироссийские санкции ЕС могут затронуть 169 организаций, пишет Politico. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T17:43

2022-12-08T17:43

2022-12-08T19:08

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

экономика

технологии

еврокомиссия

совет федерации рф

иран

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Новые антироссийские санкции ЕС могут затронуть 169 организаций, пишет Politico.Брюссель также хочет расширить ограничения против товаров для космической и авиаиндустрии. В списки планируют включить самолетные двигатели и запчасти к ним, а также ноутбуки, жесткие диски, камеры и линзы.Глава ЕК 7 декабря представила предложения по новому пакету антироссийских санкций. В нем предлагается ввести дополнительные меры против энергетического сектора, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, "закрыть доступ России к беспилотникам", в том числе через третьи страны, включая Иран. Персональные ограничительные меры планируют ввести против почти 200 фигурантов, включая физлица и организации. Речь идет о военных, предприятиях ВПК, членах Госдумы и Совфеда, министрах, политических партиях, главах регионов. Под санкции попадут, как ожидается, четыре телевизионных канала и три банка, включая Всероссийский банк развития регионов.После начала операции по защите Донбасса Запад усилил санкционное давление на Москву. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продовольствие в ЕС и США. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Вашингтона и его союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221208/smi-1837307192.html

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россия, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика, технологии, еврокомиссия, совет федерации рф, иран