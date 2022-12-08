14:40 08.12.2022 (обновлено: 15:05 08.12.2022)
Еврокомиссия представила предложения по новому пакету санкций против России
ЕК передала предложения по новому пакету санкций против России представителям стран-членов
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Предложения Еврокомиссии по новому пакету санкций против РФ передано представителям государств-членов ЕС, идет обсуждение, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер.
"Мы представили предложения, которые были переданы государствам-членам. Пока государства не достигнут соглашения по этому вопросу, мы не будем комментировать это", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов по содержанию санкционного пакета.
Глава Еврокомиссии представила в среду предложения по новому санкционному пакету против России. В нем предлагается ввести дополнительные меры против энергетического сектора РФ, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, "закрыть доступ РФ к беспилотникам", в том числе через третьи страны, включая Иран. Персональные санкции планируется ввести против почти 200 фигурантов, включая физлица и организации. Речь идет о военных, предприятиях военно-промышленного комплекса, членах Государственной думы и Совета Федерации, министрах, политических партиях, главах регионов. Под ограничения попадут, как ожидается, четыре телеканала и три банка, включая Всероссийский банк развития регионов.
Теперь предложения по новому пакету антироссийских мер должны согласовать постпреды стран ЕС, затем их окончательно утвердят министры стран союза. Пакет вступит в силу после публикации в официальном журнале Евросоюза, тогда же станут известны фигуранты списка персональных санкций.
Ранее в ЕС заявляли, что девятый пакет антироссийских санкций, вероятно, будет введен в действие до конца текущего года. Утверждение нового санкционного пакета возможно уже на заседании глав МИД ЕС 12 декабря.
Ряд политиков в Европе выступали с критикой санкционной политики ЕС в отношении России, называя ее неэффективной и наносящий вред экономике самих европейских государств, что, в свою очередь, приводит к снижению уровня жизни и росту социальной напряженности. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что вся Европа ждет от Брюсселя ответ, как долго будут продолжаться санкции, и призвал к переговорам на эту тему с США, "пока не стало слишком поздно".
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.