Рейтинг@Mail.ru
Еврокомиссия представила предложения по новому пакету санкций против России - РИА Новости, 08.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221208/sanktsii-1837219511.html
Еврокомиссия представила предложения по новому пакету санкций против России
Еврокомиссия представила предложения по новому пакету санкций против России - РИА Новости, 08.12.2022
Еврокомиссия представила предложения по новому пакету санкций против России
Предложения Еврокомиссии по новому пакету санкций против РФ передано представителям государств-членов ЕС, идет обсуждение, сообщил на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T14:40
2022-12-08T15:05
россия
еврокомиссия
санкции в отношении россии
эрик мамер
виктор орбан
владимир путин
брюссель
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:3320:1868_1920x0_80_0_0_832b61a7422e842cf73827b40866b44a.jpg
БРЮССЕЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Предложения Еврокомиссии по новому пакету санкций против РФ передано представителям государств-членов ЕС, идет обсуждение, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер."Мы представили предложения, которые были переданы государствам-членам. Пока государства не достигнут соглашения по этому вопросу, мы не будем комментировать это", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов по содержанию санкционного пакета.Глава Еврокомиссии представила в среду предложения по новому санкционному пакету против России. В нем предлагается ввести дополнительные меры против энергетического сектора РФ, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, "закрыть доступ РФ к беспилотникам", в том числе через третьи страны, включая Иран. Персональные санкции планируется ввести против почти 200 фигурантов, включая физлица и организации. Речь идет о военных, предприятиях военно-промышленного комплекса, членах Государственной думы и Совета Федерации, министрах, политических партиях, главах регионов. Под ограничения попадут, как ожидается, четыре телеканала и три банка, включая Всероссийский банк развития регионов.Теперь предложения по новому пакету антироссийских мер должны согласовать постпреды стран ЕС, затем их окончательно утвердят министры стран союза. Пакет вступит в силу после публикации в официальном журнале Евросоюза, тогда же станут известны фигуранты списка персональных санкций.Ранее в ЕС заявляли, что девятый пакет антироссийских санкций, вероятно, будет введен в действие до конца текущего года. Утверждение нового санкционного пакета возможно уже на заседании глав МИД ЕС 12 декабря.Ряд политиков в Европе выступали с критикой санкционной политики ЕС в отношении России, называя ее неэффективной и наносящий вред экономике самих европейских государств, что, в свою очередь, приводит к снижению уровня жизни и росту социальной напряженности. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что вся Европа ждет от Брюсселя ответ, как долго будут продолжаться санкции, и призвал к переговорам на эту тему с США, "пока не стало слишком поздно".Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://radiosputnik.ria.ru/20221208/polsha-1837209371.html
https://ria.ru/20221208/sanktsii-1837142399.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221208/sanktsii-1837128078.html
россия
брюссель
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_51743373d546dad114b42ed16013bfe6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, еврокомиссия, санкции в отношении россии, эрик мамер, виктор орбан, владимир путин, брюссель, европа, евросоюз, совет федерации рф
Россия, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Эрик Мамер, Виктор Орбан, Владимир Путин, Брюссель, Европа, Евросоюз, Совет Федерации РФ
14:40 08.12.2022 (обновлено: 15:05 08.12.2022)
 
Еврокомиссия представила предложения по новому пакету санкций против России

ЕК передала предложения по новому пакету санкций против России представителям стран-членов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Предложения Еврокомиссии по новому пакету санкций против РФ передано представителям государств-членов ЕС, идет обсуждение, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер.
"Мы представили предложения, которые были переданы государствам-членам. Пока государства не достигнут соглашения по этому вопросу, мы не будем комментировать это", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов по содержанию санкционного пакета.
Флаги на территории посольства Польши в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 14:13В мире
Постпред Польши при ЕС назвал сроки принятия новых санкций в отношении РФ
Глава Еврокомиссии представила в среду предложения по новому санкционному пакету против России. В нем предлагается ввести дополнительные меры против энергетического сектора РФ, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, "закрыть доступ РФ к беспилотникам", в том числе через третьи страны, включая Иран. Персональные санкции планируется ввести против почти 200 фигурантов, включая физлица и организации. Речь идет о военных, предприятиях военно-промышленного комплекса, членах Государственной думы и Совета Федерации, министрах, политических партиях, главах регионов. Под ограничения попадут, как ожидается, четыре телеканала и три банка, включая Всероссийский банк развития регионов.
Теперь предложения по новому пакету антироссийских мер должны согласовать постпреды стран ЕС, затем их окончательно утвердят министры стран союза. Пакет вступит в силу после публикации в официальном журнале Евросоюза, тогда же станут известны фигуранты списка персональных санкций.
Здание Общественной палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 11:15
В ОП рассказали, на что направлены западные санкции
Ранее в ЕС заявляли, что девятый пакет антироссийских санкций, вероятно, будет введен в действие до конца текущего года. Утверждение нового санкционного пакета возможно уже на заседании глав МИД ЕС 12 декабря.
Ряд политиков в Европе выступали с критикой санкционной политики ЕС в отношении России, называя ее неэффективной и наносящий вред экономике самих европейских государств, что, в свою очередь, приводит к снижению уровня жизни и росту социальной напряженности. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что вся Европа ждет от Брюсселя ответ, как долго будут продолжаться санкции, и призвал к переговорам на эту тему с США, "пока не стало слишком поздно".
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Флаг Венгрии - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 10:36В мире
Венгрия выступила против новых антироссийских санкций, пишут СМИ
 
РоссияЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииЭрик МамерВиктор ОрбанВладимир ПутинБрюссельЕвропаЕвросоюзСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала