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Запад осознает, что без России никуда не деться, заявила Матвиенко - РИА Новости, 08.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221208/rossiya-1837236921.html
Запад осознает, что без России никуда не деться, заявила Матвиенко
Запад осознает, что без России никуда не деться, заявила Матвиенко - РИА Новости, 08.12.2022
Запад осознает, что без России никуда не деться, заявила Матвиенко
К Западу уже приходит осознание того, что им никуда без России не деться, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в связи с открытием сезона в... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T15:21
2022-12-08T15:21
культура
в мире
новости культуры
валентина матвиенко
совет федерации рф
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. К Западу уже приходит осознание того, что им никуда без России не деться, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в связи с открытием сезона в Миланском театре оперой Модеста Мусоргского "Борис Годунов"."Так называемый коллективный Запад пытается душить Россию, и началась даже отмена культуры России - казалось бы, это нонсенс, это дикость. И так приятно, что вчера открытие оперного сезона в Миланском театре началось с русской оперы, с оперы Мусоргского. Вот приходит к ним осознание, что никуда им не деться без России, и дальше все будет точно в таком же ключе двигаться", - заявила она на заседании Совета законодателей.
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в мире, новости культуры, валентина матвиенко, совет федерации рф, россия, санкции в отношении россии
Культура, В мире, Новости культуры, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Россия, Санкции в отношении России
15:21 08.12.2022
 
Запад осознает, что без России никуда не деться, заявила Матвиенко

Спикер Совфеда Матвиенко: к Западу приходит осознание, что без России никуда не деться

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. К Западу уже приходит осознание того, что им никуда без России не деться, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в связи с открытием сезона в Миланском театре оперой Модеста Мусоргского "Борис Годунов".
"Так называемый коллективный Запад пытается душить Россию, и началась даже отмена культуры России - казалось бы, это нонсенс, это дикость. И так приятно, что вчера открытие оперного сезона в Миланском театре началось с русской оперы, с оперы Мусоргского. Вот приходит к ним осознание, что никуда им не деться без России, и дальше все будет точно в таком же ключе двигаться", - заявила она на заседании Совета законодателей.
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