https://ria.ru/20221208/rossiya-1837236921.html

Запад осознает, что без России никуда не деться, заявила Матвиенко

Запад осознает, что без России никуда не деться, заявила Матвиенко - РИА Новости, 08.12.2022

Запад осознает, что без России никуда не деться, заявила Матвиенко

К Западу уже приходит осознание того, что им никуда без России не деться, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в связи с открытием сезона в... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T15:21

2022-12-08T15:21

2022-12-08T15:21

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. К Западу уже приходит осознание того, что им никуда без России не деться, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в связи с открытием сезона в Миланском театре оперой Модеста Мусоргского "Борис Годунов"."Так называемый коллективный Запад пытается душить Россию, и началась даже отмена культуры России - казалось бы, это нонсенс, это дикость. И так приятно, что вчера открытие оперного сезона в Миланском театре началось с русской оперы, с оперы Мусоргского. Вот приходит к ним осознание, что никуда им не деться без России, и дальше все будет точно в таком же ключе двигаться", - заявила она на заседании Совета законодателей.

https://ria.ru/20221027/kultura-1827328367.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, новости культуры, валентина матвиенко, совет федерации рф, россия, санкции в отношении россии