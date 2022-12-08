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Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 08.12.2022
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Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 08.12.2022
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Облачная погода, снегопад, метель и до минус 6 градусов ожидают москвичей в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T08:04
2022-12-08T08:04
общество
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Облачная погода, снегопад, метель и до минус 6 градусов ожидают москвичей в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик отметил, что в четверг синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта, сопровождаемого многоярусной облачностью, снегопадом, метелью и смягчением морозов до положенной в декабре климатической нормы."То есть ожидается в Москве облачная погода, временами снег, слабая метель. Температура воздуха в Москве минус 4-6 градусов, в Подмосковье минус 3-8 градусов", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что ветер будет южный, 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба."При таком плотном ветре и повышенной относительной влажности воздуха в ощущениях температура будет казаться на 5-7 градусов ниже действительной", - отметил Тишковец.Синоптик добавил, что за сутки в столице может выпасть до 2-3 миллиметров осадков.
https://ria.ru/20221207/pogoda-1836897509.html
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общество, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье)
Общество, Евгений Тишковец, Москва, Московская область (Подмосковье)
08:04 08.12.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в четверг

Синоптик Тишковец: в четверг в Москве ожидается облачная погода, снегопад и до минус шести

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Снег в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Облачная погода, снегопад, метель и до минус 6 градусов ожидают москвичей в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что в четверг синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта, сопровождаемого многоярусной облачностью, снегопадом, метелью и смягчением морозов до положенной в декабре климатической нормы.
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"То есть ожидается в Москве облачная погода, временами снег, слабая метель. Температура воздуха в Москве минус 4-6 градусов, в Подмосковье минус 3-8 градусов", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет южный, 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба.
"При таком плотном ветре и повышенной относительной влажности воздуха в ощущениях температура будет казаться на 5-7 градусов ниже действительной", - отметил Тишковец.
Синоптик добавил, что за сутки в столице может выпасть до 2-3 миллиметров осадков.
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ОбществоЕвгений ТишковецМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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