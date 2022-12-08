https://ria.ru/20221208/pogoda-1837108999.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 08.12.2022

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Облачная погода, снегопад, метель и до минус 6 градусов ожидают москвичей в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T08:04

2022-12-08T08:04

2022-12-08T08:04

общество

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Облачная погода, снегопад, метель и до минус 6 градусов ожидают москвичей в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Синоптик отметил, что в четверг синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта, сопровождаемого многоярусной облачностью, снегопадом, метелью и смягчением морозов до положенной в декабре климатической нормы."То есть ожидается в Москве облачная погода, временами снег, слабая метель. Температура воздуха в Москве минус 4-6 градусов, в Подмосковье минус 3-8 градусов", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что ветер будет южный, 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба."При таком плотном ветре и повышенной относительной влажности воздуха в ощущениях температура будет казаться на 5-7 градусов ниже действительной", - отметил Тишковец.Синоптик добавил, что за сутки в столице может выпасть до 2-3 миллиметров осадков.

https://ria.ru/20221207/pogoda-1836897509.html

https://ria.ru/20221206/zima-1836552370.html

москва

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье)