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Луценко: Вологодская область реализует эффективный антрикризисный план - РИА Новости, 08.12.2022
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Вологодская область
https://ria.ru/20221208/plan-1837326372.html
Луценко: Вологодская область реализует эффективный антрикризисный план
Луценко: Вологодская область реализует эффективный антрикризисный план - РИА Новости, 08.12.2022
Луценко: Вологодская область реализует эффективный антрикризисный план
Вологодская область в условиях новой экономической ситуации разработала эффективный антрикризисный план, в регионе реализуется порядка 40 мер поддержки... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T19:28
2022-12-08T19:28
вологодская область
андрей луценко
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ВОЛОГДА, 8 дек - РИА Новости. Вологодская область в условиях новой экономической ситуации разработала эффективный антрикризисный план, в регионе реализуется порядка 40 мер поддержки экономики и более 60 мер поддержки в сфере соцзащиты, сообщил глава Заксобрания области Андрей Луценко, принявший в четверг участие в заседании Совета Законодателей при Федеральном Собрании.На заседании с участием руководства верхней и нижней палат Федерального Собрания обсуждались вопросы социально-экономического развития страны и регионов в условиях новых вызовов."На этой неделе был утвержден бюджет области на ближайший трехлетний период. Как и в прошлые годы, он сохранит социальную направленность. На эти цели мы направим порядка 60% расходов", - привели слова Луценко в пресс-службе регионального парламента.В частности, в качестве дополнительных мер соцподдержки в регионе введены выплаты на детей от 8 до 17 лет в семьях со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, разработаны механизмы поддержки многодетных семей и мобилизованных граждан.Отдельный пакет мер направлен на поддержание экономики. Льготные кредиты предоставляются промпредприятиям, оказывается поддержка организациям, которые ориентированы на экспорт и сильнее других пострадали от санкций. Предоставляются субсидии сельхозпредприятиям и налоговые льготы IT-компаниям."Вопреки прогнозам, внешнеэкономическое давление не ввело экономику региона в ступор. По объему отгруженной промышленной продукции Вологодская область занимает 11-е место среди всех субъектов страны и третье на Северо-Западе. Более 70 миллиардов рублей составили инвестиции в основной капитал. Регион занимает четвертое место на Северо-Западе по темпам строительства и третье место по индексу производства продукции сельского хозяйства", - отметили в пресс-службе.
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андрей луценко
Вологодская область, Андрей Луценко
19:28 08.12.2022
 

Луценко: Вологодская область реализует эффективный антрикризисный план

© Фото : Заксобрание Вологодской областиПредседатель Заксобрания Вологодской области, лидер фракции "Единая Россия" Андрей Луценко
Председатель Заксобрания Вологодской области, лидер фракции Единая Россия Андрей Луценко - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© Фото : Заксобрание Вологодской области
Председатель Заксобрания Вологодской области, лидер фракции "Единая Россия" Андрей Луценко
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ВОЛОГДА, 8 дек - РИА Новости. Вологодская область в условиях новой экономической ситуации разработала эффективный антрикризисный план, в регионе реализуется порядка 40 мер поддержки экономики и более 60 мер поддержки в сфере соцзащиты, сообщил глава Заксобрания области Андрей Луценко, принявший в четверг участие в заседании Совета Законодателей при Федеральном Собрании.
На заседании с участием руководства верхней и нижней палат Федерального Собрания обсуждались вопросы социально-экономического развития страны и регионов в условиях новых вызовов.
"На этой неделе был утвержден бюджет области на ближайший трехлетний период. Как и в прошлые годы, он сохранит социальную направленность. На эти цели мы направим порядка 60% расходов", - привели слова Луценко в пресс-службе регионального парламента.
В частности, в качестве дополнительных мер соцподдержки в регионе введены выплаты на детей от 8 до 17 лет в семьях со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, разработаны механизмы поддержки многодетных семей и мобилизованных граждан.
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7 декабря, 13:06Вологодская область
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Отдельный пакет мер направлен на поддержание экономики. Льготные кредиты предоставляются промпредприятиям, оказывается поддержка организациям, которые ориентированы на экспорт и сильнее других пострадали от санкций. Предоставляются субсидии сельхозпредприятиям и налоговые льготы IT-компаниям.
"Вопреки прогнозам, внешнеэкономическое давление не ввело экономику региона в ступор. По объему отгруженной промышленной продукции Вологодская область занимает 11-е место среди всех субъектов страны и третье на Северо-Западе. Более 70 миллиардов рублей составили инвестиции в основной капитал. Регион занимает четвертое место на Северо-Западе по темпам строительства и третье место по индексу производства продукции сельского хозяйства", - отметили в пресс-службе.
 
Вологодская областьАндрей Луценко
 
 
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