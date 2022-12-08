https://ria.ru/20221208/plan-1837326372.html

Луценко: Вологодская область реализует эффективный антрикризисный план

Луценко: Вологодская область реализует эффективный антрикризисный план - РИА Новости, 08.12.2022

Луценко: Вологодская область реализует эффективный антрикризисный план

Вологодская область в условиях новой экономической ситуации разработала эффективный антрикризисный план, в регионе реализуется порядка 40 мер поддержки... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T19:28

2022-12-08T19:28

2022-12-08T19:28

вологодская область

андрей луценко

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ВОЛОГДА, 8 дек - РИА Новости. Вологодская область в условиях новой экономической ситуации разработала эффективный антрикризисный план, в регионе реализуется порядка 40 мер поддержки экономики и более 60 мер поддержки в сфере соцзащиты, сообщил глава Заксобрания области Андрей Луценко, принявший в четверг участие в заседании Совета Законодателей при Федеральном Собрании.На заседании с участием руководства верхней и нижней палат Федерального Собрания обсуждались вопросы социально-экономического развития страны и регионов в условиях новых вызовов."На этой неделе был утвержден бюджет области на ближайший трехлетний период. Как и в прошлые годы, он сохранит социальную направленность. На эти цели мы направим порядка 60% расходов", - привели слова Луценко в пресс-службе регионального парламента.В частности, в качестве дополнительных мер соцподдержки в регионе введены выплаты на детей от 8 до 17 лет в семьях со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, разработаны механизмы поддержки многодетных семей и мобилизованных граждан.Отдельный пакет мер направлен на поддержание экономики. Льготные кредиты предоставляются промпредприятиям, оказывается поддержка организациям, которые ориентированы на экспорт и сильнее других пострадали от санкций. Предоставляются субсидии сельхозпредприятиям и налоговые льготы IT-компаниям."Вопреки прогнозам, внешнеэкономическое давление не ввело экономику региона в ступор. По объему отгруженной промышленной продукции Вологодская область занимает 11-е место среди всех субъектов страны и третье на Северо-Западе. Более 70 миллиардов рублей составили инвестиции в основной капитал. Регион занимает четвертое место на Северо-Западе по темпам строительства и третье место по индексу производства продукции сельского хозяйства", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221207/sotssfera-1836928279.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей луценко