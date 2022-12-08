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В России перерабатывают 5,5 миллиона тонн отходов - РИА Новости, 08.12.2022
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В России перерабатывают 5,5 миллиона тонн отходов
В России перерабатывают 5,5 миллиона тонн отходов - РИА Новости, 08.12.2022
В России перерабатывают 5,5 миллиона тонн отходов
В России перерабатывается 5,5 миллионов тонн отходов, сортируется чуть более 19 миллионов, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на церемонии награждения... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T14:43
2022-12-08T14:43
виктория абрамченко
россия
экология
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МОСКВА 8 дек - РИА Новости. В России перерабатывается 5,5 миллионов тонн отходов, сортируется чуть более 19 миллионов, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на церемонии награждения победителей "Зеленой премии" от Российского экологического оператора (РЭО).Вице-премьер отметила, что с начала "мусорной" реформы в России построено 192 объекта по обращению с отходами, причем 87 - только за 2022 год."Благодаря этому мы теперь перерабатываем почти 5,5 миллионов тонн отходов, а сортируем чуть больше 19 миллионов", - сказала Абрамченко.По данным РЭО, ежегодно в России в среднем образуется около 60 миллионов тонн отходов."Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект "Экология". Согласно показателям нацпроекта, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году. Цель к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.
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виктория абрамченко, россия, экология
Виктория Абрамченко, Россия, Экология
14:43 08.12.2022
 
В России перерабатывают 5,5 миллиона тонн отходов

Вице-премьер Абрамченко: в России перерабатывают 5,5 миллиона тонн отходов

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкОтправка батареек на переработку
Отправка батареек на переработку - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Отправка батареек на переработку. Архивное фото
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МОСКВА 8 дек - РИА Новости. В России перерабатывается 5,5 миллионов тонн отходов, сортируется чуть более 19 миллионов, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на церемонии награждения победителей "Зеленой премии" от Российского экологического оператора (РЭО).
Вице-премьер отметила, что с начала "мусорной" реформы в России построено 192 объекта по обращению с отходами, причем 87 - только за 2022 год.
"Благодаря этому мы теперь перерабатываем почти 5,5 миллионов тонн отходов, а сортируем чуть больше 19 миллионов", - сказала Абрамченко.
По данным РЭО, ежегодно в России в среднем образуется около 60 миллионов тонн отходов.
"Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект "Экология". Согласно показателям нацпроекта, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году. Цель к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.
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