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Лидеры ЕАЭС обсудят запуск переговоров с ОАЭ о зоне свободной торговли

Лидеры ЕАЭС обсудят запуск переговоров с ОАЭ о зоне свободной торговли - РИА Новости, 08.12.2022

Лидеры ЕАЭС обсудят запуск переговоров с ОАЭ о зоне свободной торговли

Лидеры ЕАЭС на саммите в Бишкеке одобрят запуск переговорного процесса о создании зоны свободной торговли с ОАЭ, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T16:17

2022-12-08T16:17

2022-12-08T16:19

юрий ушаков

бишкек

россия

евразийский экономический союз

оаэ

владимир путин

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Лидеры ЕАЭС на саммите в Бишкеке одобрят запуск переговорного процесса о создании зоны свободной торговли с ОАЭ, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.Саммит ЕАЭС состоится в пятницу в Бишкеке. В нем примет участие президент РФ Владимир Путин."В рамках международной повестки ожидается утверждение основных направлений деятельности союза на 2023 год и принятие решения о запуске переговорного процесса по заключению соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и ОАЭ", - сказал Ушаков на брифинге.

https://ria.ru/20221208/eaes-1837258965.html

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юрий ушаков, бишкек, россия, евразийский экономический союз, оаэ, владимир путин, экономика, киргизия