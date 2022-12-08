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Лидеры ЕАЭС обсудят запуск переговоров с ОАЭ о зоне свободной торговли
Лидеры ЕАЭС обсудят запуск переговоров с ОАЭ о зоне свободной торговли - РИА Новости, 08.12.2022
Лидеры ЕАЭС обсудят запуск переговоров с ОАЭ о зоне свободной торговли
Лидеры ЕАЭС на саммите в Бишкеке одобрят запуск переговорного процесса о создании зоны свободной торговли с ОАЭ, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T16:17
2022-12-08T16:17
2022-12-08T16:19
юрий ушаков
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экономика
киргизия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Лидеры ЕАЭС на саммите в Бишкеке одобрят запуск переговорного процесса о создании зоны свободной торговли с ОАЭ, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.Саммит ЕАЭС состоится в пятницу в Бишкеке. В нем примет участие президент РФ Владимир Путин."В рамках международной повестки ожидается утверждение основных направлений деятельности союза на 2023 год и принятие решения о запуске переговорного процесса по заключению соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и ОАЭ", - сказал Ушаков на брифинге.
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юрий ушаков, бишкек, россия, евразийский экономический союз, оаэ, владимир путин, экономика, киргизия
Юрий Ушаков, Бишкек, Россия, Евразийский экономический союз, ОАЭ, Владимир Путин, Экономика, Киргизия
16:17 08.12.2022 (обновлено: 16:19 08.12.2022)
Лидеры ЕАЭС обсудят запуск переговоров с ОАЭ о зоне свободной торговли
Ушаков: лидеры ЕАЭС обсудят в Бишкеке запуск переговоров с ОАЭ о зоне свободной торговли