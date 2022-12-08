https://ria.ru/20221208/obmen-1837341771.html

Опубликовано видео обмена Бута на Грайнер

Опубликовано видео обмена Бута на Грайнер - РИА Новости, 08.12.2022

Опубликовано видео обмена Бута на Грайнер

Обнародовано видео обмена гражданина России Виктора Бута, который провел почти 15 лет в тюрьме в США, на американку Бриттни Грайнер. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T21:32

2022-12-08T21:32

2022-12-08T22:49

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

виктор бут

бриттни грайнер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837346354_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ae4e257fa6f3c2a9da62c357dc49c4ce.jpg

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Обнародовано видео обмена гражданина России Виктора Бута, который провел почти 15 лет в тюрьме в США, на американку Бриттни Грайнер.В распространенном видео, которое имеется в распоряжении РИА Новости, показаны кадры быта Грайнер в России, подписание документов, прибытие ее в аэропорт и посадка в самолет. Также демонстрируется ее паспорт.Во второй части ролика происходит обмен в другом аэропорту. Бут садится в самолет, беседует со встречающими, кратко сообщает им о своем здоровье. После этого он по телефону говорит с семьей.В телефонном разговоре с матерью Бут рассказал, что его встретили хорошо.Россиянин отметил в самолете после освобождения, что на обмен его забрали прямо из тюремной камеры.Бут уточнил, что во время процедуры летел через британский Манчестер.Обмен Бута на Грайнер состоялся в четверг, после продолжительных дипломатических усилия Москвы и Вашингтона.Российский и американский лидеры помиловали обоих участников обмена, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Это означает, что уголовное преследование окончательно прекращено, Бут и Грайнер получают полную свободу передвижения.По информации источников телеканала CNN, обмен не включал осужденного в России за шпионаж Пола Уилана.Бута арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезли в США. Россиянина обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отверг все обвинения. Федеральный суд приговорил его к 25 годам заключения.В конце июля Вашингтон, по данным СМИ, предложил Москве обменять Бута на Уилана и Грайнер, которая в августе получила девять лет колонии за контрабанду наркотиков.

https://ria.ru/20221208/obmen-1837334536.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221208/bolton-1837334790.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Виктор Бут после обмена в аэропорту Первые кадры обмена Виктора Бута на Грайнер в аэропорту 2022-12-08T21:32 true PT2M54S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), виктор бут, бриттни грайнер