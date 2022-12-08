https://ria.ru/20221208/obmen-1837341771.html
Опубликовано видео обмена Бута на Грайнер
Опубликовано видео обмена Бута на Грайнер - РИА Новости, 08.12.2022
Опубликовано видео обмена Бута на Грайнер
Обнародовано видео обмена гражданина России Виктора Бута, который провел почти 15 лет в тюрьме в США, на американку Бриттни Грайнер. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T21:32
2022-12-08T21:32
2022-12-08T22:49
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
виктор бут
бриттни грайнер
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Обнародовано видео обмена гражданина России Виктора Бута, который провел почти 15 лет в тюрьме в США, на американку Бриттни Грайнер.В распространенном видео, которое имеется в распоряжении РИА Новости, показаны кадры быта Грайнер в России, подписание документов, прибытие ее в аэропорт и посадка в самолет. Также демонстрируется ее паспорт.Во второй части ролика происходит обмен в другом аэропорту. Бут садится в самолет, беседует со встречающими, кратко сообщает им о своем здоровье. После этого он по телефону говорит с семьей.В телефонном разговоре с матерью Бут рассказал, что его встретили хорошо.Россиянин отметил в самолете после освобождения, что на обмен его забрали прямо из тюремной камеры.Бут уточнил, что во время процедуры летел через британский Манчестер.Обмен Бута на Грайнер состоялся в четверг, после продолжительных дипломатических усилия Москвы и Вашингтона.Российский и американский лидеры помиловали обоих участников обмена, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Это означает, что уголовное преследование окончательно прекращено, Бут и Грайнер получают полную свободу передвижения.По информации источников телеканала CNN, обмен не включал осужденного в России за шпионаж Пола Уилана.Бута арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезли в США. Россиянина обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отверг все обвинения. Федеральный суд приговорил его к 25 годам заключения.В конце июля Вашингтон, по данным СМИ, предложил Москве обменять Бута на Уилана и Грайнер, которая в августе получила девять лет колонии за контрабанду наркотиков.
https://ria.ru/20221208/obmen-1837334536.html
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Виктор Бут после обмена в аэропорту
Первые кадры обмена Виктора Бута на Грайнер в аэропорту
2022-12-08T21:32
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РИА Новости
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), виктор бут, бриттни грайнер
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Виктор Бут, Бриттни Грайнер
21:32 08.12.2022 (обновлено: 22:49 08.12.2022)
Опубликовано видео обмена Бута на Грайнер
Опубликовано видео обмена россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Обнародовано видео обмена гражданина России Виктора Бута, который провел почти 15 лет в тюрьме в США, на американку Бриттни Грайнер.
В распространенном видео, которое имеется в распоряжении РИА Новости, показаны кадры быта Грайнер в России, подписание документов, прибытие ее в аэропорт и посадка в самолет. Также демонстрируется ее паспорт.
Во второй части ролика происходит обмен в другом аэропорту. Бут садится в самолет, беседует со встречающими, кратко сообщает им о своем здоровье. После этого он по телефону говорит с семьей.
В телефонном разговоре с матерью Бут рассказал, что его встретили хорошо.
Россиянин отметил в самолете после освобождения, что на обмен его забрали прямо из тюремной камеры.
Бут уточнил, что во время процедуры летел через британский Манчестер
.
"Прямо забрали из камеры, со всеми вещами. Потом семь часов до Манчестера и семь часов от Манчестера. Ну и в Манчестере где-то там час ждали, пока заправят (самолет.— Прим. ред.)", — добавил россиянин.
Обмен Бута на Грайнер состоялся в четверг, после продолжительных дипломатических усилия Москвы и Вашингтона
.
Российский и американский лидеры помиловали обоих участников обмена, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
. Это означает, что уголовное преследование окончательно прекращено, Бут и Грайнер получают полную свободу передвижения.
По информации источников телеканала CNN, обмен не включал осужденного в России за шпионаж Пола Уилана
.
Бута арестовали в Таиланде
по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезли в США. Россиянина обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отверг все обвинения. Федеральный суд приговорил его к 25 годам заключения.
В конце июля Вашингтон, по данным СМИ, предложил Москве обменять Бута на Уилана и Грайнер
, которая в августе получила девять лет колонии за контрабанду наркотиков.