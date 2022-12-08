https://ria.ru/20221208/obmen-1837329779.html

Экс-советник по нацбезопасности назвал обмен Грайнер капитуляцией Америки

Экс-советник по нацбезопасности назвал обмен Грайнер капитуляцией Америки - РИА Новости, 08.12.2022

Экс-советник по нацбезопасности назвал обмен Грайнер капитуляцией Америки

Обмен баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута означает капитуляцию Америки, заявил экс-советник американского президента по нацбезопасности... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T19:57

2022-12-08T19:57

2022-12-08T20:04

бриттни грайнер

виктор бут

джон болтон

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ВАШИНГТОН, 8 дек – РИА Новости. Обмен баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута означает капитуляцию Америки, заявил экс-советник американского президента по нацбезопасности США Джон Болтон.Как сообщили ранее в МИД РФ, 8 декабря в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену россиянина Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер.“Обмен Бута на Грайнер - это не сделка, а капитуляция Америки”, - написал он в Twitter.В феврале прибывшую рейсом из Нью-Йорка Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево. В ходе досмотра в ручной клади американки нашли вейпы с жидкостью со специфическим запахом весом чуть менее грамма (0,702 г) - экспертиза впоследствии установила, что это гашишное масло. Химкинский городской суд Подмосковья в августе приговорил спортсменку к девяти годам колонии и штрафу в размере одного миллиона рублей.Грайнер 32 года, она одна из самых титулованных баскетболисток мира. В составе сборной США стала двукратной олимпийской чемпионкой и двукратной чемпионкой мира, а в составе "Финикса" - чемпионкой WNBA 2014 года. Центровая входит в официальный список 25 лучших игроков женской НБА. Выступала за екатеринбургский УГМК с 2015 года.Виктор Бут провел в заключении в Штатах почти 15 лет по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержке терроризма.

https://ria.ru/20221208/but-1837307978.html

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бриттни грайнер, виктор бут, джон болтон, сша, россия, в мире