США некого предложить России в обмен на осужденного Уилана, пишут СМИ
NBC News: США некого предложить России в обмен на осужденного за шпионаж Уилана
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкГражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. США заявляют, что им некого предложить России в обмен на осужденного за шпионаж американца Пола Уилана, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на информированные источники.
По словам источников, Россия отказалась отпустить Уилана, не получив в обмен также обвиняемого в шпионаже.
"США настаивают, что у них нет под стражей российских шпионов, и таким образом некого обменять, чтобы удовлетворить запрос Кремля", - сообщает телеканал.
Как сообщили ранее в МИД РФ, 8 декабря в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену россиянина Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер. Обмен заключенными между РФ и США не включал осужденного за шпионаж Пола Уилана.
В сентябре в госдепартаменте США сообщали, что диалог с Россией по вопросу обмена заключенными продолжается, несмотря на отъезд американского посла Джона Салливана. По данным американских СМИ, США предлагали России обменять осужденную за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку Бритни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана на Виктора Бута, однако Кремль якобы затребовал еще одного соотечественника. Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров в этой связи призывал коллегу из США к "тихой дипломатии", а не публичному обсуждению.
15 июня 2020, 02:05Уголовное дело Пола Уилана