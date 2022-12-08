https://ria.ru/20221208/obmen-1837316347.html

США некого предложить России в обмен на осужденного Уилана, пишут СМИ

США некого предложить России в обмен на осужденного Уилана, пишут СМИ - РИА Новости, 08.12.2022

США некого предложить России в обмен на осужденного Уилана, пишут СМИ

США заявляют, что им некого предложить России в обмен на осужденного за шпионаж американца Пола Уилана, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T18:54

2022-12-08T18:54

2022-12-08T18:54

в мире

пол уилан

виктор бут

бриттни грайнер

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. США заявляют, что им некого предложить России в обмен на осужденного за шпионаж американца Пола Уилана, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на информированные источники.По словам источников, Россия отказалась отпустить Уилана, не получив в обмен также обвиняемого в шпионаже."США настаивают, что у них нет под стражей российских шпионов, и таким образом некого обменять, чтобы удовлетворить запрос Кремля", - сообщает телеканал.Как сообщили ранее в МИД РФ, 8 декабря в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену россиянина Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер. Обмен заключенными между РФ и США не включал осужденного за шпионаж Пола Уилана.В сентябре в госдепартаменте США сообщали, что диалог с Россией по вопросу обмена заключенными продолжается, несмотря на отъезд американского посла Джона Салливана. По данным американских СМИ, США предлагали России обменять осужденную за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку Бритни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана на Виктора Бута, однако Кремль якобы затребовал еще одного соотечественника. Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров в этой связи призывал коллегу из США к "тихой дипломатии", а не публичному обсуждению.

https://ria.ru/20221208/obmen-1837311024.html

https://ria.ru/20200615/1572790837.html

сша

россия

абу-даби

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в мире, пол уилан, виктор бут, бриттни грайнер, сша, россия, абу-даби