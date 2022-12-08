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США некого предложить России в обмен на осужденного Уилана, пишут СМИ - РИА Новости, 08.12.2022
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США некого предложить России в обмен на осужденного Уилана, пишут СМИ
США некого предложить России в обмен на осужденного Уилана, пишут СМИ - РИА Новости, 08.12.2022
США некого предложить России в обмен на осужденного Уилана, пишут СМИ
США заявляют, что им некого предложить России в обмен на осужденного за шпионаж американца Пола Уилана, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T18:54
2022-12-08T18:54
в мире
пол уилан
виктор бут
бриттни грайнер
сша
россия
абу-даби
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. США заявляют, что им некого предложить России в обмен на осужденного за шпионаж американца Пола Уилана, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на информированные источники.По словам источников, Россия отказалась отпустить Уилана, не получив в обмен также обвиняемого в шпионаже."США настаивают, что у них нет под стражей российских шпионов, и таким образом некого обменять, чтобы удовлетворить запрос Кремля", - сообщает телеканал.Как сообщили ранее в МИД РФ, 8 декабря в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену россиянина Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер. Обмен заключенными между РФ и США не включал осужденного за шпионаж Пола Уилана.В сентябре в госдепартаменте США сообщали, что диалог с Россией по вопросу обмена заключенными продолжается, несмотря на отъезд американского посла Джона Салливана. По данным американских СМИ, США предлагали России обменять осужденную за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку Бритни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана на Виктора Бута, однако Кремль якобы затребовал еще одного соотечественника. Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров в этой связи призывал коллегу из США к "тихой дипломатии", а не публичному обсуждению.
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в мире, пол уилан, виктор бут, бриттни грайнер, сша, россия, абу-даби
В мире, Пол Уилан, Виктор Бут, Бриттни Грайнер, США, Россия, Абу-Даби
18:54 08.12.2022
 
США некого предложить России в обмен на осужденного Уилана, пишут СМИ

NBC News: США некого предложить России в обмен на осужденного за шпионаж Уилана

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкГражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. США заявляют, что им некого предложить России в обмен на осужденного за шпионаж американца Пола Уилана, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на информированные источники.
По словам источников, Россия отказалась отпустить Уилана, не получив в обмен также обвиняемого в шпионаже.
Флаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 18:32
США уверены в возможности обмена заключенными с Россией, заявил Белый дом
"США настаивают, что у них нет под стражей российских шпионов, и таким образом некого обменять, чтобы удовлетворить запрос Кремля", - сообщает телеканал.
Как сообщили ранее в МИД РФ, 8 декабря в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену россиянина Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер. Обмен заключенными между РФ и США не включал осужденного за шпионаж Пола Уилана.
В сентябре в госдепартаменте США сообщали, что диалог с Россией по вопросу обмена заключенными продолжается, несмотря на отъезд американского посла Джона Салливана. По данным американских СМИ, США предлагали России обменять осужденную за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку Бритни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана на Виктора Бута, однако Кремль якобы затребовал еще одного соотечественника. Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров в этой связи призывал коллегу из США к "тихой дипломатии", а не публичному обсуждению.
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 15.06.2020
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Уголовное дело Пола Уилана
 
В миреПол УиланВиктор БутБриттни ГрайнерСШАРоссияАбу-Даби
 
 
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