https://ria.ru/20221208/obmen-1837311024.html

США уверены в возможности обмена заключенными с Россией, заявил Белый дом

США уверены в возможности обмена заключенными с Россией, заявил Белый дом - РИА Новости, 08.12.2022

США уверены в возможности обмена заключенными с Россией, заявил Белый дом

США имеют основания считать, что каналы коммуникаций с Россией по обмену заключенными после освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер продолжат работу, заявил РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T18:32

2022-12-08T18:32

2022-12-08T18:32

в мире

бриттни грайнер

пол уилан

сша

россия

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ВАШИНГТОН, 8 дек – РИА Новости. США имеют основания считать, что каналы коммуникаций с Россией по обмену заключенными после освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер продолжат работу, заявил высокопоставленный представитель американской администрации на брифинге для журналистов."У нас есть все причины ожидать, что каналы останутся открытыми для продолжения переговоров", - сообщил он.Представитель администрации добавил, что США продолжат делать "все возможное" для возвращения домой американца Пола Уилана, обвиненного в России за шпионаж.

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в мире, бриттни грайнер, пол уилан, сша, россия