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США уверены в возможности обмена заключенными с Россией, заявил Белый дом - РИА Новости, 08.12.2022
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США уверены в возможности обмена заключенными с Россией, заявил Белый дом
США уверены в возможности обмена заключенными с Россией, заявил Белый дом - РИА Новости, 08.12.2022
США уверены в возможности обмена заключенными с Россией, заявил Белый дом
США имеют основания считать, что каналы коммуникаций с Россией по обмену заключенными после освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер продолжат работу, заявил РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T18:32
2022-12-08T18:32
в мире
бриттни грайнер
пол уилан
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 8 дек – РИА Новости. США имеют основания считать, что каналы коммуникаций с Россией по обмену заключенными после освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер продолжат работу, заявил высокопоставленный представитель американской администрации на брифинге для журналистов."У нас есть все причины ожидать, что каналы останутся открытыми для продолжения переговоров", - сообщил он.Представитель администрации добавил, что США продолжат делать "все возможное" для возвращения домой американца Пола Уилана, обвиненного в России за шпионаж.
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в мире, бриттни грайнер, пол уилан, сша, россия
В мире, Бриттни Грайнер, Пол Уилан, США, Россия
18:32 08.12.2022
 
США уверены в возможности обмена заключенными с Россией, заявил Белый дом

Белый дом: США уверены, что каналы связи с Россией по обмену заключенными продолжат работу

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве
Флаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Флаг на здании посольства США на Новинском бульваре в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 дек – РИА Новости. США имеют основания считать, что каналы коммуникаций с Россией по обмену заключенными после освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер продолжат работу, заявил высокопоставленный представитель американской администрации на брифинге для журналистов.
"У нас есть все причины ожидать, что каналы останутся открытыми для продолжения переговоров", - сообщил он.
Представитель администрации добавил, что США продолжат делать "все возможное" для возвращения домой американца Пола Уилана, обвиненного в России за шпионаж.
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 18:24
США хотели обменять Бута на Грайнер и Уилана, заявил адвокат
 
В миреБриттни ГрайнерПол УиланСШАРоссия
 
 
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