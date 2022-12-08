https://ria.ru/20221208/obmen-1837276418.html

Американский адвокат Бута прокомментировал сообщение о его обмене

Американский адвокат Бута прокомментировал сообщение о его обмене - РИА Новости, 08.12.2022

Американский адвокат Бута прокомментировал сообщение о его обмене

Обмен россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер прошел в высшей степени секретно, заявил РИА Новости американский адвокат... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T16:47

2022-12-08T16:47

2022-12-08T16:52

виктор бут

бриттни грайнер

стив зиссу

сша

россия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Обмен россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер прошел в высшей степени секретно, заявил РИА Новости американский адвокат россиянина Стив Зиссу."Огромная радость! Наконец-то! Я только что узнал о том, что обмен Виктора на Грайнер завершен. Полной информации до сих пор не было, в этот раз все было в высшей степени секретно, но предположения о том, что это может произойти сегодня, были", - сказал он.

https://ria.ru/20221208/uilan-1837269366.html

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виктор бут, бриттни грайнер, стив зиссу, сша, россия