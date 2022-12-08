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Американский адвокат Бута прокомментировал сообщение о его обмене - РИА Новости, 08.12.2022
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Американский адвокат Бута прокомментировал сообщение о его обмене
Американский адвокат Бута прокомментировал сообщение о его обмене - РИА Новости, 08.12.2022
Американский адвокат Бута прокомментировал сообщение о его обмене
Обмен россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер прошел в высшей степени секретно, заявил РИА Новости американский адвокат... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T16:47
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виктор бут
бриттни грайнер
стив зиссу
сша
россия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Обмен россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер прошел в высшей степени секретно, заявил РИА Новости американский адвокат россиянина Стив Зиссу."Огромная радость! Наконец-то! Я только что узнал о том, что обмен Виктора на Грайнер завершен. Полной информации до сих пор не было, в этот раз все было в высшей степени секретно, но предположения о том, что это может произойти сегодня, были", - сказал он.
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виктор бут, бриттни грайнер, стив зиссу, сша, россия
Виктор Бут, Бриттни Грайнер, Стив Зиссу, США, Россия
16:47 08.12.2022 (обновлено: 16:52 08.12.2022)
 
Американский адвокат Бута прокомментировал сообщение о его обмене

Американский адвокат Бута Стив Зиссу назвал сообщение о его обмене огромной радостью

© AP Photo / Apichart WeerawongВиктор Бут
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© AP Photo / Apichart Weerawong
Виктор Бут. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Обмен россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер прошел в высшей степени секретно, заявил РИА Новости американский адвокат россиянина Стив Зиссу.
"Огромная радость! Наконец-то! Я только что узнал о том, что обмен Виктора на Грайнер завершен. Полной информации до сих пор не было, в этот раз все было в высшей степени секретно, но предположения о том, что это может произойти сегодня, были", - сказал он.
Гражданин США Пол Уилан - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 16:29
СМИ: осужденный за шпионаж Уилан не вошел в обмен заключенными
 
Виктор БутБриттни ГрайнерСтив ЗиссуСШАРоссия
 
 
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