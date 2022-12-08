https://ria.ru/20221208/murmansk-1837336543.html

Экономика Мурманской области остается устойчивой благодаря поддержке

Экономика Мурманской области остается устойчивой благодаря поддержке - РИА Новости, 08.12.2022

Экономика Мурманской области остается устойчивой благодаря поддержке

Меры поддержки инвестиционной деятельности помогают обеспечивать устойчивость экономики Мурманской области, а также позволяют региону оставаться в лидерах по... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T20:43

2022-12-08T20:43

2022-12-08T20:43

мурманская область

экономика

мурманская область

россия

санкт-петербург

фонд развития промышленности

еврохим

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МУРМАНСК, 8 дек – РИА Новости. Меры поддержки инвестиционной деятельности помогают обеспечивать устойчивость экономики Мурманской области, а также позволяют региону оставаться в лидерах по количеству резидентов Арктической зоны РФ, сообщила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.Делегация Мурманской области приняла участие в стратегической сессии "Игра вдолгую: механизмы инвестиционной политики в АЗРФ" в рамках XII международного форума "Арктика: настоящее и будущее", который проходит в Санкт-Петербурге. Участники сессии поделились механизмами инвестиционной политики на территории своих регионов.Вице-губернатор отметила, что Мурманская область полностью входит в состав Арктической зоны РФ, и весь бизнес, который начинает работать на территории, может пользоваться всеми вытекающими из этого статуса льготами."Кроме льгот по налогу на имущество и праву на получение земельных участков в аренду без проведения процедуры торгов в Мурманской области осуществляется льготное кредитование бизнеса на цели пополнения оборотного капитала предприятий обрабатывающей промышленности", – рассказала Кузнецова. Она отметила, что кредитование проводит созданный в 2022 году на базе ФОРМАП региональный Фонд развития промышленности, и поддержка, которую он предоставляет, помогла многим предприятиям остаться на плаву.Замгубернатора добавила, что ещё один из серьезных инструментов поддержки инвестактивности – заключение соглашения о защите и поощрении капиталовложений. Сегодня правительством Мурманской области заключено три таких соглашения – по проекту строительства подземного рудника ГОКа "Олений ручей", разработки Печегубского месторождения и создания крупного горно-обогатительного комбината для производства медно-никелевого концентрата с платиноидами "Федорова Тундра"."Кроме того, с 1 января 2022 года мы предоставляем инвесторам право на применение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль. В настоящее время у нас заключено одно соглашение – с компанией ЕвроХим на модернизацию Ковдорского ГОКа", - добавила Кузнецова. Она отметила, что власти с целью стимулирования использования механизма ИНВ в дальнейшем хотели бы предложить внести изменения в методику распределения дотаций и распространить компенсацию также на предприятия, которые осуществляют добычу полезных ископаемых.Замгубернатора подчеркнула, что сегодня Мурманская область – лидер по количеству резидентов Арктической зоны РФ. В регионе зарегистрировано 180 резидентов Арктической зоны и восемь резидентов ТОР "Столица Арктики" в разных сферах – от туризма до крупных промышленных проектов.

https://ria.ru/20221130/investitsii-1835380309.html

https://ria.ru/20221206/zato-1836726200.html

мурманская область

россия

санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, мурманская область, россия, санкт-петербург, фонд развития промышленности, еврохим