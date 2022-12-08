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Маск взял на работу в Twitter двоюродных братьев, пишут СМИ - РИА Новости, 08.12.2022
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Маск взял на работу в Twitter двоюродных братьев, пишут СМИ
Маск взял на работу в Twitter двоюродных братьев, пишут СМИ - РИА Новости, 08.12.2022
Маск взял на работу в Twitter двоюродных братьев, пишут СМИ
Миллиардер и владелец Twitter Илон Маск устроил в компанию двоюродных братьев по отцовской линии, адвоката и свою "правую руку", сообщает газета Business... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T03:02
2022-12-08T03:02
в мире
технологии
илон маск
сан-франциско
калифорния
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Миллиардер и владелец Twitter Илон Маск устроил в компанию двоюродных братьев по отцовской линии, адвоката и свою "правую руку", сообщает газета Business Insider со ссылкой на источники.По данным собеседников портала, один из его двоюродных братьев Эндрю Маск работает инженером программного обеспечения, а второй - Джеймс Маск - выполняет роль разнопланового помощника. Также сообщается, что миллиардер нанял своего личного адвоката Алекса Спайро и "правую руку" Джареда Бирчалла, руководящего семейной инвестиционной фирмой Маска Excession.Ранее издание со ссылкой на источники сообщало, что штат Twitter, ранее насчитывавший порядка 7,5 тысячи человек, сократился примерно на 70% со времени приобретения компании Маском.В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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в мире, технологии, илон маск, сан-франциско, калифорния
В мире, Технологии, Илон Маск, Сан-Франциско, Калифорния
03:02 08.12.2022
 
Маск взял на работу в Twitter двоюродных братьев, пишут СМИ

Business Insider: Маск взял на работу в Twitter своих братьев, адвоката и "правую руку"

© AP Photo / Patrick PleulИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© AP Photo / Patrick Pleul
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Миллиардер и владелец Twitter Илон Маск устроил в компанию двоюродных братьев по отцовской линии, адвоката и свою "правую руку", сообщает газета Business Insider со ссылкой на источники.
По данным собеседников портала, один из его двоюродных братьев Эндрю Маск работает инженером программного обеспечения, а второй - Джеймс Маск - выполняет роль разнопланового помощника. Также сообщается, что миллиардер нанял своего личного адвоката Алекса Спайро и "правую руку" Джареда Бирчалла, руководящего семейной инвестиционной фирмой Маска Excession.
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
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Канье Уэст назвал Илона Маска межвидовым гибридом
Ранее издание со ссылкой на источники сообщало, что штат Twitter, ранее насчитывавший порядка 7,5 тысячи человек, сократился примерно на 70% со времени приобретения компании Маском.
В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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