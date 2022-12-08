https://ria.ru/20221208/mandariny-1837102986.html

В Роскачестве рассказали, как выбрать мандарины

В Роскачестве рассказали, как выбрать мандарины - РИА Новости, 08.12.2022

В Роскачестве рассказали, как выбрать мандарины

Определить спелость мандаринов можно не только по аромату и окраске кожицы, но и по весу - более спелые плоды будут тяжелее незрелых, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T05:22

2022-12-08T05:22

2022-12-08T05:22

турция

россия

египет

роскачество

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Определить спелость мандаринов можно не только по аромату и окраске кожицы, но и по весу - более спелые плоды будут тяжелее незрелых, рассказали РИА Новости в Роскачестве."Спелость можно определить по характерному аромату, равномерности и яркости окраски кожицы и весу, так как более спелые мандарины содержат больше сока, а значит, они тяжелее незрелых. Также, спелый плод чистится без труда", - говорится в сообщении.Отмечается, что недозревшие плоды выдает неравномерная окраска, перезревшие - сухая кожица и потеря веса."Следует учесть, что мандарины могут быть обработаны воском, например, те, которые привозят из других стран, чтобы сохранить их внешний вид и предотвратить появление плесени при транспортировке, хранении и продаже. Сам по себе воск не опасен, но дома мандарины нужно тщательно промыть теплой водой", - добавляется в сообщении.Опрошенные РИА Новости ритейлеры рассказали, что основными поставщиками мандаринов в Россию являются Турция и Египет. В пресс-службе "Ленты" сообщили, что плоды также поставляются из Грузии, Китая, а в ближайшее время начнут поступать из Пакистана.Кроме того, в "Магните" добавили, что, несмотря на снижение урожая в Турции, на полках ритейлера будут представлены в основном турецкие мандарины, ко вкусу которых привык российских покупатель.

https://ria.ru/20221208/pelmeni-1837100856.html

https://ria.ru/20221203/vino-1836056887.html

турция

россия

египет

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турция, россия, египет, роскачество