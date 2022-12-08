https://ria.ru/20221208/mandariny-1837102986.html
В Роскачестве рассказали, как выбрать мандарины
В Роскачестве рассказали, как выбрать мандарины - РИА Новости, 08.12.2022
В Роскачестве рассказали, как выбрать мандарины
Определить спелость мандаринов можно не только по аромату и окраске кожицы, но и по весу - более спелые плоды будут тяжелее незрелых, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T05:22
2022-12-08T05:22
2022-12-08T05:22
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египет
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Определить спелость мандаринов можно не только по аромату и окраске кожицы, но и по весу - более спелые плоды будут тяжелее незрелых, рассказали РИА Новости в Роскачестве."Спелость можно определить по характерному аромату, равномерности и яркости окраски кожицы и весу, так как более спелые мандарины содержат больше сока, а значит, они тяжелее незрелых. Также, спелый плод чистится без труда", - говорится в сообщении.Отмечается, что недозревшие плоды выдает неравномерная окраска, перезревшие - сухая кожица и потеря веса."Следует учесть, что мандарины могут быть обработаны воском, например, те, которые привозят из других стран, чтобы сохранить их внешний вид и предотвратить появление плесени при транспортировке, хранении и продаже. Сам по себе воск не опасен, но дома мандарины нужно тщательно промыть теплой водой", - добавляется в сообщении.Опрошенные РИА Новости ритейлеры рассказали, что основными поставщиками мандаринов в Россию являются Турция и Египет. В пресс-службе "Ленты" сообщили, что плоды также поставляются из Грузии, Китая, а в ближайшее время начнут поступать из Пакистана.Кроме того, в "Магните" добавили, что, несмотря на снижение урожая в Турции, на полках ритейлера будут представлены в основном турецкие мандарины, ко вкусу которых привык российских покупатель.
https://ria.ru/20221208/pelmeni-1837100856.html
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турция, россия, египет, роскачество
Турция, Россия, Египет, Роскачество
В Роскачестве рассказали, как выбрать мандарины
Роскачество: определить спелость мандаринов поможет их вес
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Определить спелость мандаринов можно не только по аромату и окраске кожицы, но и по весу - более спелые плоды будут тяжелее незрелых, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Спелость можно определить по характерному аромату, равномерности и яркости окраски кожицы и весу, так как более спелые мандарины содержат больше сока, а значит, они тяжелее незрелых. Также, спелый плод чистится без труда", - говорится в сообщении.
Отмечается, что недозревшие плоды выдает неравномерная окраска, перезревшие - сухая кожица и потеря веса.
"Следует учесть, что мандарины могут быть обработаны воском, например, те, которые привозят из других стран, чтобы сохранить их внешний вид и предотвратить появление плесени при транспортировке, хранении и продаже. Сам по себе воск не опасен, но дома мандарины нужно тщательно промыть теплой водой", - добавляется в сообщении.
Опрошенные РИА Новости ритейлеры рассказали, что основными поставщиками мандаринов в Россию
являются Турция
и Египет. В пресс-службе "Ленты" сообщили, что плоды также поставляются из Грузии, Китая
, а в ближайшее время начнут поступать из Пакистана
.
Кроме того, в "Магните" добавили, что, несмотря на снижение урожая в Турции, на полках ритейлера будут представлены в основном турецкие мандарины, ко вкусу которых привык российских покупатель.