https://ria.ru/20221208/korruptsiya-1837138983.html

Фигурантами дел о взятках чаще всего становятся чиновники, заявил Бастрыкин

Фигурантами дел о взятках чаще всего становятся чиновники, заявил Бастрыкин - РИА Новости, 08.12.2022

Фигурантами дел о взятках чаще всего становятся чиновники, заявил Бастрыкин

Чаще всего сотрудники правоохранительных органов и чиновники становятся фигурантами уголовных дел о получении взяток, в 2022 году в суды направили более пяти... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T11:10

2022-12-08T11:10

2022-12-08T11:10

происшествия

александр бастрыкин

россия

оон

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Чаще всего сотрудники правоохранительных органов и чиновники становятся фигурантами уголовных дел о получении взяток, в 2022 году в суды направили более пяти тысяч дел о взяточничестве, сообщил РИА Новости председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией.Девятого декабря во всем мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства-члены ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области."В большинстве случаев сотрудники правоохранительных органов и чиновники становятся фигурантами уголовных дел о получении взяток. Так, в этом году в суды направлено более 5 тысяч уголовных дел о взяточничестве, 1169 дел о мошенничестве, что немного больше, чем в прошлом году", - сказал Бастрыкин.Он добавил, что также в суд направлено 458 дел о присвоении или растрате. По словам председателя СК, этот показатель незначительно меньше прошлого года.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20221208/korruptsiya-1837137305.html

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, александр бастрыкин, россия, оон, следственный комитет россии (ск рф)