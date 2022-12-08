https://ria.ru/20221208/korruptsiya-1837138983.html
Фигурантами дел о взятках чаще всего становятся чиновники, заявил Бастрыкин
Фигурантами дел о взятках чаще всего становятся чиновники, заявил Бастрыкин - РИА Новости, 08.12.2022
Фигурантами дел о взятках чаще всего становятся чиновники, заявил Бастрыкин
Чаще всего сотрудники правоохранительных органов и чиновники становятся фигурантами уголовных дел о получении взяток, в 2022 году в суды направили более пяти... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T11:10
2022-12-08T11:10
2022-12-08T11:10
происшествия
александр бастрыкин
россия
оон
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Чаще всего сотрудники правоохранительных органов и чиновники становятся фигурантами уголовных дел о получении взяток, в 2022 году в суды направили более пяти тысяч дел о взяточничестве, сообщил РИА Новости председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией.Девятого декабря во всем мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства-члены ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области."В большинстве случаев сотрудники правоохранительных органов и чиновники становятся фигурантами уголовных дел о получении взяток. Так, в этом году в суды направлено более 5 тысяч уголовных дел о взяточничестве, 1169 дел о мошенничестве, что немного больше, чем в прошлом году", - сказал Бастрыкин.Он добавил, что также в суд направлено 458 дел о присвоении или растрате. По словам председателя СК, этот показатель незначительно меньше прошлого года.Читайте полный текст интервью >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр бастрыкин, россия, оон, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Александр Бастрыкин, Россия, ООН, Следственный комитет России (СК РФ)
Фигурантами дел о взятках чаще всего становятся чиновники, заявил Бастрыкин
Глава СК Бастрыкин: фигурантами дел о взятках чаще всего становятся чиновники