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Фигурантами дел о взятках чаще всего становятся чиновники, заявил Бастрыкин - РИА Новости, 08.12.2022
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Фигурантами дел о взятках чаще всего становятся чиновники, заявил Бастрыкин
Фигурантами дел о взятках чаще всего становятся чиновники, заявил Бастрыкин - РИА Новости, 08.12.2022
Фигурантами дел о взятках чаще всего становятся чиновники, заявил Бастрыкин
Чаще всего сотрудники правоохранительных органов и чиновники становятся фигурантами уголовных дел о получении взяток, в 2022 году в суды направили более пяти... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T11:10
2022-12-08T11:10
происшествия
александр бастрыкин
россия
оон
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Чаще всего сотрудники правоохранительных органов и чиновники становятся фигурантами уголовных дел о получении взяток, в 2022 году в суды направили более пяти тысяч дел о взяточничестве, сообщил РИА Новости председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией.Девятого декабря во всем мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства-члены ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области."В большинстве случаев сотрудники правоохранительных органов и чиновники становятся фигурантами уголовных дел о получении взяток. Так, в этом году в суды направлено более 5 тысяч уголовных дел о взяточничестве, 1169 дел о мошенничестве, что немного больше, чем в прошлом году", - сказал Бастрыкин.Он добавил, что также в суд направлено 458 дел о присвоении или растрате. По словам председателя СК, этот показатель незначительно меньше прошлого года.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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происшествия, александр бастрыкин, россия, оон, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Александр Бастрыкин, Россия, ООН, Следственный комитет России (СК РФ)
11:10 08.12.2022
 
Фигурантами дел о взятках чаще всего становятся чиновники, заявил Бастрыкин

Глава СК Бастрыкин: фигурантами дел о взятках чаще всего становятся чиновники

© Фото : УФСБ России по Алтайскому краю/ СУ СК РФ по Алтайскому краюВзятка
Взятка - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© Фото : УФСБ России по Алтайскому краю/ СУ СК РФ по Алтайскому краю
Взятка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Чаще всего сотрудники правоохранительных органов и чиновники становятся фигурантами уголовных дел о получении взяток, в 2022 году в суды направили более пяти тысяч дел о взяточничестве, сообщил РИА Новости председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией.
Девятого декабря во всем мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства-члены ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.
Взятка
Вчера, 11:02
Бастрыкин рассказал, какие сферы лидируют по количеству коррупционеров
"В большинстве случаев сотрудники правоохранительных органов и чиновники становятся фигурантами уголовных дел о получении взяток. Так, в этом году в суды направлено более 5 тысяч уголовных дел о взяточничестве, 1169 дел о мошенничестве, что немного больше, чем в прошлом году", - сказал Бастрыкин.
Он добавил, что также в суд направлено 458 дел о присвоении или растрате. По словам председателя СК, этот показатель незначительно меньше прошлого года.
Читайте полный текст интервью >>
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 10:39
Бастрыкин рассказал, где раскрыли больше всего коррупционных преступлений
 
ПроисшествияАлександр БастрыкинРоссияООНСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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