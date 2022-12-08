https://ria.ru/20221208/korruptsiya-1837137305.html
Бастрыкин рассказал, какие сферы лидируют по количеству коррупционеров
Бастрыкин рассказал, какие сферы лидируют по количеству коррупционеров - РИА Новости, 08.12.2022
Бастрыкин рассказал, какие сферы лидируют по количеству коррупционеров
Сферы правоприменения, военной службы и исполнения воинских обязанностей лидируют по количеству коррупционеров, заявил в интервью РИА Новости председатель... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T11:02
2022-12-08T11:02
2022-12-08T11:04
александр бастрыкин
россия
оон
следственный комитет россии (ск рф)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602849362_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d243ab1559e8a6ba5606ac464f44b8be.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Сферы правоприменения, военной службы и исполнения воинских обязанностей лидируют по количеству коррупционеров, заявил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией.Девятого декабря во всем мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства-члены ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области."Отталкиваясь от рода деятельности тех, кто был привлечен к уголовной ответственности за коррупцию, мы видим, что 38,7% деяний связаны с правоприменительной сферой, 12% - с исполнением воинской обязанности и военной службы, 8,5% - со сферой образования и науки, 8,1% - с финансовой деятельностью, 7,6% - здравоохранением и социальным обеспечением", - сказал он.Также, по словам Бастрыкина, 5,9% преступлений связаны с эксплуатацией транспорта, 3% - строительством, 2,8% - сферой ЖКХ, 2,4% - организацией торговли, питания, обслуживания и оказания услуг населению, 1,6% - операциями с недвижимостью и 1,5% - охраной природных ресурсов и экологии.В качестве примера председатель СК РФ рассказал о завершенном расследовании уголовного дела против руководителей департаментов Пенсионного фонда России, курирующих блок информационных технологий, Дмитрия Кузнецова, Евгения Турчака, Евгения Никитина, Рубена Энфиаджяна, Константина Янкина и Александра Руднева.По версии следствия, фигуранты в составе орггруппы получили от представителей ГК "Техносерв" взятки на 197 миллионов рублей за обеспечение гарантированных побед юридическим лицам группы копаний в конкурсах на заключение госконтрактов с ПФР в сфере IT технологий.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20221208/korruptsiya-1837100323.html
https://ria.ru/20221208/korruptsiya-1837103662.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602849362_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_44b3a64cfc5360e210d2c9d4e1bd1feb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр бастрыкин, россия, оон, следственный комитет россии (ск рф), общество
Александр Бастрыкин, Россия, ООН, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
11:02 08.12.2022 (обновлено: 11:04 08.12.2022)
Бастрыкин рассказал, какие сферы лидируют по количеству коррупционеров
Глава СК Бастрыкин: более 38 процентов дел о коррупции связаны со сферой правоприменения
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Сферы правоприменения, военной службы и исполнения воинских обязанностей лидируют по количеству коррупционеров, заявил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией.
Девятого декабря во всем мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства-члены ООН
информируют общественность о принятых мерах в этой области.
"Отталкиваясь от рода деятельности тех, кто был привлечен к уголовной ответственности за коррупцию, мы видим, что 38,7% деяний связаны с правоприменительной сферой, 12% - с исполнением воинской обязанности и военной службы, 8,5% - со сферой образования и науки, 8,1% - с финансовой деятельностью, 7,6% - здравоохранением и социальным обеспечением", - сказал он.
Также, по словам Бастрыкина, 5,9% преступлений связаны с эксплуатацией транспорта, 3% - строительством, 2,8% - сферой ЖКХ, 2,4% - организацией торговли, питания, обслуживания и оказания услуг населению, 1,6% - операциями с недвижимостью и 1,5% - охраной природных ресурсов и экологии.
В качестве примера председатель СК
РФ рассказал о завершенном расследовании уголовного дела против руководителей департаментов Пенсионного фонда России, курирующих блок информационных технологий, Дмитрия Кузнецова, Евгения Турчака, Евгения Никитина, Рубена Энфиаджяна, Константина Янкина и Александра Руднева.
По версии следствия, фигуранты в составе орггруппы получили от представителей ГК "Техносерв
" взятки на 197 миллионов рублей за обеспечение гарантированных побед юридическим лицам группы копаний в конкурсах на заключение госконтрактов с ПФР
в сфере IT технологий.