https://ria.ru/20221208/korruptsiya-1837137305.html

Бастрыкин рассказал, какие сферы лидируют по количеству коррупционеров

Бастрыкин рассказал, какие сферы лидируют по количеству коррупционеров - РИА Новости, 08.12.2022

Бастрыкин рассказал, какие сферы лидируют по количеству коррупционеров

Сферы правоприменения, военной службы и исполнения воинских обязанностей лидируют по количеству коррупционеров, заявил в интервью РИА Новости председатель... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T11:02

2022-12-08T11:02

2022-12-08T11:04

александр бастрыкин

россия

оон

следственный комитет россии (ск рф)

общество

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Сферы правоприменения, военной службы и исполнения воинских обязанностей лидируют по количеству коррупционеров, заявил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией.Девятого декабря во всем мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства-члены ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области."Отталкиваясь от рода деятельности тех, кто был привлечен к уголовной ответственности за коррупцию, мы видим, что 38,7% деяний связаны с правоприменительной сферой, 12% - с исполнением воинской обязанности и военной службы, 8,5% - со сферой образования и науки, 8,1% - с финансовой деятельностью, 7,6% - здравоохранением и социальным обеспечением", - сказал он.Также, по словам Бастрыкина, 5,9% преступлений связаны с эксплуатацией транспорта, 3% - строительством, 2,8% - сферой ЖКХ, 2,4% - организацией торговли, питания, обслуживания и оказания услуг населению, 1,6% - операциями с недвижимостью и 1,5% - охраной природных ресурсов и экологии.В качестве примера председатель СК РФ рассказал о завершенном расследовании уголовного дела против руководителей департаментов Пенсионного фонда России, курирующих блок информационных технологий, Дмитрия Кузнецова, Евгения Турчака, Евгения Никитина, Рубена Энфиаджяна, Константина Янкина и Александра Руднева.По версии следствия, фигуранты в составе орггруппы получили от представителей ГК "Техносерв" взятки на 197 миллионов рублей за обеспечение гарантированных побед юридическим лицам группы копаний в конкурсах на заключение госконтрактов с ПФР в сфере IT технологий.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20221208/korruptsiya-1837100323.html

https://ria.ru/20221208/korruptsiya-1837103662.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

александр бастрыкин, россия, оон, следственный комитет россии (ск рф), общество