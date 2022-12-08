https://ria.ru/20221208/korruptsiya-1837112111.html

В России в 2022 году 1400 правоохранителей ответили в суде за коррупцию

В России в 2022 году 1400 правоохранителей ответили в суде за коррупцию - РИА Новости, 08.12.2022

В России в 2022 году 1400 правоохранителей ответили в суде за коррупцию

К уголовной ответственности за коррупцию за 9 месяцев 2022 года в России привлекли 1,4 тысячи сотрудников правоохранительных органов и 679 военных, рассказал... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T08:49

2022-12-08T08:49

2022-12-08T12:49

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. К уголовной ответственности за коррупцию за 9 месяцев 2022 года в России привлекли 1,4 тысячи сотрудников правоохранительных органов и 679 военных, рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией.Он пояснил, что в этом году следователи в целом направили в суды дела в отношении более 9,1 тысячи лиц. При этом, по его словам, за 9 месяцев 2022 года в суды направлено практически столько же дел, сколько за весь прошлый год. "Такие результаты - это отражение эффективной и слаженной работы ведомств в борьбе с преступлениями коррупционной направленности", - отметил главный следователь РФ."Среди тех, кто привлечен к уголовной ответственности за коррупцию, в том числе 1,4 тысячи сотрудников правоохранительных органов, 679 военных, 420 должностных лиц органов местного самоуправления, 356 работников системы образования и 259 работников системы здравоохранения", - сказал глава ведомства.Бастрыкин подчеркнул, что в 2022 году среди фигурантов уголовных дел о коррупции, имеющих особый правовой статус, оказалось 66 депутатов органов местного самоуправления, 49 сотрудников правоохранительных органов, среди которых 29 сотрудников МВД, 10 следователей и руководителей следственных органов Следственного комитета и 10 прокуроров и помощников прокурора."При этом в отношении лиц с особым правовым статусом расследовано 781 преступление. Поэтому каждый служитель закона должен понимать, что рано или поздно, но он ответит перед законом за совершенные им преступления", - подчеркнул председатель СК РФ.Девятого декабря во всем мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства-члены ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.Читайте полный текст интервью >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)