https://ria.ru/20221208/korruptsiya-1837103662.html

Бастрыкин назвал число чиновников, осужденных за коррупцию с 2011 года

Бастрыкин назвал число чиновников, осужденных за коррупцию с 2011 года - РИА Новости, 08.12.2022

Бастрыкин назвал число чиновников, осужденных за коррупцию с 2011 года

Около 72 тысяч различных должностных лиц предстали перед судом в России за коррупционные преступления с 2011 года, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T06:05

2022-12-08T06:05

2022-12-08T06:15

происшествия

александр бастрыкин

россия

следственный комитет россии (ск рф)

оон

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Около 72 тысяч различных должностных лиц предстали перед судом в России за коррупционные преступления с 2011 года, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией председатель СК Александр Бастрыкин.Он также высказался о годовой статистике по уголовным делам о коррупции в оборонно-промышленном комплексе за 2022 год. По словам Бастрыкина, следователи привлекли к ответственности 60 должностных лиц по этим делам, а 250 — в сфере госконтрактов и госзакупок. Кроме того, председатель СК сообщил, что только за девять месяцев этого года в суды поступили более 8,7 тысячи дел о преступлениях этой категории, когда в прошлом году их оказалось меньше на десять процентов — 8 011.Девятого декабря во всем мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией, во время которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.

https://ria.ru/20221206/putin-1836674515.html

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происшествия, александр бастрыкин, россия, следственный комитет россии (ск рф), оон