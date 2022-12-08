https://ria.ru/20221208/korruptsiya-1837103662.html
Бастрыкин назвал число чиновников, осужденных за коррупцию с 2011 года
Бастрыкин назвал число чиновников, осужденных за коррупцию с 2011 года - РИА Новости, 08.12.2022
Бастрыкин назвал число чиновников, осужденных за коррупцию с 2011 года
Около 72 тысяч различных должностных лиц предстали перед судом в России за коррупционные преступления с 2011 года, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T06:05
2022-12-08T06:05
2022-12-08T06:15
происшествия
александр бастрыкин
россия
следственный комитет россии (ск рф)
оон
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Около 72 тысяч различных должностных лиц предстали перед судом в России за коррупционные преступления с 2011 года, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией председатель СК Александр Бастрыкин.Он также высказался о годовой статистике по уголовным делам о коррупции в оборонно-промышленном комплексе за 2022 год. По словам Бастрыкина, следователи привлекли к ответственности 60 должностных лиц по этим делам, а 250 — в сфере госконтрактов и госзакупок. Кроме того, председатель СК сообщил, что только за девять месяцев этого года в суды поступили более 8,7 тысячи дел о преступлениях этой категории, когда в прошлом году их оказалось меньше на десять процентов — 8 011.Девятого декабря во всем мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией, во время которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.
https://ria.ru/20221206/putin-1836674515.html
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происшествия, александр бастрыкин, россия, следственный комитет россии (ск рф), оон
Происшествия, Александр Бастрыкин, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), ООН
06:05 08.12.2022 (обновлено: 06:15 08.12.2022)
Бастрыкин назвал число чиновников, осужденных за коррупцию с 2011 года
Бастрыкин: около 72 тысяч чиновников России ответили в суде за коррупцию с 2011 года