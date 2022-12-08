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Бастрыкин назвал число чиновников, осужденных за коррупцию с 2011 года - РИА Новости, 08.12.2022
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Бастрыкин назвал число чиновников, осужденных за коррупцию с 2011 года
Бастрыкин назвал число чиновников, осужденных за коррупцию с 2011 года - РИА Новости, 08.12.2022
Бастрыкин назвал число чиновников, осужденных за коррупцию с 2011 года
Около 72 тысяч различных должностных лиц предстали перед судом в России за коррупционные преступления с 2011 года, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T06:05
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происшествия
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россия
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Около 72 тысяч различных должностных лиц предстали перед судом в России за коррупционные преступления с 2011 года, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией председатель СК Александр Бастрыкин.Он также высказался о годовой статистике по уголовным делам о коррупции в оборонно-промышленном комплексе за 2022 год. По словам Бастрыкина, следователи привлекли к ответственности 60 должностных лиц по этим делам, а 250 — в сфере госконтрактов и госзакупок. Кроме того, председатель СК сообщил, что только за девять месяцев этого года в суды поступили более 8,7 тысячи дел о преступлениях этой категории, когда в прошлом году их оказалось меньше на десять процентов — 8 011.Девятого декабря во всем мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией, во время которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.
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происшествия, александр бастрыкин, россия, следственный комитет россии (ск рф), оон
Происшествия, Александр Бастрыкин, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), ООН
06:05 08.12.2022 (обновлено: 06:15 08.12.2022)
 
Бастрыкин назвал число чиновников, осужденных за коррупцию с 2011 года

Бастрыкин: около 72 тысяч чиновников России ответили в суде за коррупцию с 2011 года

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкГлава Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Около 72 тысяч различных должностных лиц предстали перед судом в России за коррупционные преступления с 2011 года, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией председатель СК Александр Бастрыкин.
"Начиная с 2011 года перед судом предстали около 72 тысяч различных должностных лиц по делам, которые расследовали сотрудники СК", — сказал Бастрыкин.
Он также высказался о годовой статистике по уголовным делам о коррупции в оборонно-промышленном комплексе за 2022 год. По словам Бастрыкина, следователи привлекли к ответственности 60 должностных лиц по этим делам, а 250 — в сфере госконтрактов и госзакупок. Кроме того, председатель СК сообщил, что только за девять месяцев этого года в суды поступили более 8,7 тысячи дел о преступлениях этой категории, когда в прошлом году их оказалось меньше на десять процентов — 8 011.
Девятого декабря во всем мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией, во время которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря, 14:48
Путин поручил организовать на новых территориях борьбу с коррупцией
 
ПроисшествияАлександр БастрыкинРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ООН
 
 
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