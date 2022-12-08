03:09 08.12.2022 (обновлено: 03:14 08.12.2022)
Глава СК рассказал об уголовных делах о коррупции в оборонке в 2022 году
СК России: в 2022 году за коррупцию в оборонке привлекли к ответственности 60 человек
© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета Александр Бастрыкин
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Следственный комитет России в 2022 году привлек к уголовной ответственности 60 должностных лиц за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе и 27 — за преступления при реализации государственного оборонного заказа, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией председатель СК Александр Бастрыкин.
"По материалам, собранным следователями, привлечено к уголовной ответственности 60 должностных лиц, совершивших коррупционные преступления в оборонно-промышленном комплексе, и 250 — в сфере госконтрактов и госзакупок, в том числе 27 — при реализации государственного оборонного заказа", — отметил Бастрыкин.
Председатель СК также сообщил, что за десять месяцев этого года в суды поступили свыше 8,7 тысячи дел о преступлениях этой категории — на десять процентов больше, чем годом ранее (8011).
Девятого декабря во всем мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией, во время которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.