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Глава СК рассказал об уголовных делах о коррупции в оборонке в 2022 году - РИА Новости, 08.12.2022
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Глава СК рассказал об уголовных делах о коррупции в оборонке в 2022 году
Глава СК рассказал об уголовных делах о коррупции в оборонке в 2022 году - РИА Новости, 08.12.2022
Глава СК рассказал об уголовных делах о коррупции в оборонке в 2022 году
Следственный комитет России в 2022 году привлек к уголовной ответственности 60 должностных лиц за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе и 27 — за... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T03:09
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происшествия
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
коррупция
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Следственный комитет России в 2022 году привлек к уголовной ответственности 60 должностных лиц за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе и 27 — за преступления при реализации государственного оборонного заказа, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией председатель СК Александр Бастрыкин.Председатель СК также сообщил, что за десять месяцев этого года в суды поступили свыше 8,7 тысячи дел о преступлениях этой категории — на десять процентов больше, чем годом ранее (8011).Девятого декабря во всем мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией, во время которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.
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происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), коррупция, оон
Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Коррупция, ООН
03:09 08.12.2022 (обновлено: 03:14 08.12.2022)
 
Глава СК рассказал об уголовных делах о коррупции в оборонке в 2022 году

СК России: в 2022 году за коррупцию в оборонке привлекли к ответственности 60 человек

© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Следственный комитет России в 2022 году привлек к уголовной ответственности 60 должностных лиц за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе и 27 — за преступления при реализации государственного оборонного заказа, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией председатель СК Александр Бастрыкин.
"По материалам, собранным следователями, привлечено к уголовной ответственности 60 должностных лиц, совершивших коррупционные преступления в оборонно-промышленном комплексе, и 250 — в сфере госконтрактов и госзакупок, в том числе 27 — при реализации государственного оборонного заказа", — отметил Бастрыкин.
Председатель СК также сообщил, что за десять месяцев этого года в суды поступили свыше 8,7 тысячи дел о преступлениях этой категории — на десять процентов больше, чем годом ранее (8011).
Девятого декабря во всем мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией, во время которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.
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ПроисшествияРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)КоррупцияООН
 
 
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