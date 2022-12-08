https://ria.ru/20221208/korruptsiya-1837100323.html

Глава СК рассказал об уголовных делах о коррупции в оборонке в 2022 году

Глава СК рассказал об уголовных делах о коррупции в оборонке в 2022 году - РИА Новости, 08.12.2022

Глава СК рассказал об уголовных делах о коррупции в оборонке в 2022 году

Следственный комитет России в 2022 году привлек к уголовной ответственности 60 должностных лиц за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе и 27 — за... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T03:09

2022-12-08T03:09

2022-12-08T03:14

происшествия

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

коррупция

оон

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Следственный комитет России в 2022 году привлек к уголовной ответственности 60 должностных лиц за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе и 27 — за преступления при реализации государственного оборонного заказа, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией председатель СК Александр Бастрыкин.Председатель СК также сообщил, что за десять месяцев этого года в суды поступили свыше 8,7 тысячи дел о преступлениях этой категории — на десять процентов больше, чем годом ранее (8011).Девятого декабря во всем мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией, во время которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.

https://ria.ru/20221114/sk-1831470952.html

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происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), коррупция, оон