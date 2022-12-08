https://ria.ru/20221208/kitay-1837320797.html

Си Цзиньпин обозначил приоритет Китая на Ближнем Востоке

Си Цзиньпин обозначил приоритет Китая на Ближнем Востоке - РИА Новости, 08.12.2022

Си Цзиньпин обозначил приоритет Китая на Ближнем Востоке

Китай считает развитие отношений с Саудовской Аравией приоритетом своей дипломатии на Ближнем Востоке, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T19:10

2022-12-08T19:10

2022-12-08T19:10

в мире

си цзиньпин

китай

саудовская аравия

ближний восток

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ПЕКИН, 8 дек - РИА Новости. Китай считает развитие отношений с Саудовской Аравией приоритетом своей дипломатии на Ближнем Востоке, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом."Китай ставит развитие отношений с Саудовской Аравией на приоритетное место в своей дипломатии на Ближнем Востоке, готов вместе с Саудовской Аравией двигаться по пути национального возрождения, укреплять стратегические связи, направленные на развитие, углублять практическое сотрудничество во всех сферах", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Китай также готов укреплять координацию с Саудовской Аравией по международным и региональным вопросам, содействовать развитию китайско-саудовского всеобъемлющего стратегического партнерства, отметил китайский лидер.По словам Си Цзиньпина, в последние годы отношения между странами находятся на высоком уровне.Председатель КНР в среду прибыл в Саудовскую Аравию с государственным визитом, который продлится до 10 декабря, китайский лидер примет участие в первом саммите Китая и арабских государств и саммите КНР и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин ранее заявила, что первый китайско-арабский саммит будет иметь эпохальное значение для развития отношений Пекина со странами региона.

https://ria.ru/20221207/sitszinpin-1836849357.html

https://ria.ru/20221207/makroekonomikk-1837026389.html

китай

саудовская аравия

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, си цзиньпин, китай, саудовская аравия, ближний восток