https://ria.ru/20221208/kitay-1837320797.html
Си Цзиньпин обозначил приоритет Китая на Ближнем Востоке
Си Цзиньпин обозначил приоритет Китая на Ближнем Востоке - РИА Новости, 08.12.2022
Си Цзиньпин обозначил приоритет Китая на Ближнем Востоке
Китай считает развитие отношений с Саудовской Аравией приоритетом своей дипломатии на Ближнем Востоке, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T19:10
2022-12-08T19:10
2022-12-08T19:10
в мире
си цзиньпин
китай
саудовская аравия
ближний восток
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ПЕКИН, 8 дек - РИА Новости. Китай считает развитие отношений с Саудовской Аравией приоритетом своей дипломатии на Ближнем Востоке, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом."Китай ставит развитие отношений с Саудовской Аравией на приоритетное место в своей дипломатии на Ближнем Востоке, готов вместе с Саудовской Аравией двигаться по пути национального возрождения, укреплять стратегические связи, направленные на развитие, углублять практическое сотрудничество во всех сферах", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Китай также готов укреплять координацию с Саудовской Аравией по международным и региональным вопросам, содействовать развитию китайско-саудовского всеобъемлющего стратегического партнерства, отметил китайский лидер.По словам Си Цзиньпина, в последние годы отношения между странами находятся на высоком уровне.Председатель КНР в среду прибыл в Саудовскую Аравию с государственным визитом, который продлится до 10 декабря, китайский лидер примет участие в первом саммите Китая и арабских государств и саммите КНР и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин ранее заявила, что первый китайско-арабский саммит будет иметь эпохальное значение для развития отношений Пекина со странами региона.
https://ria.ru/20221207/sitszinpin-1836849357.html
https://ria.ru/20221207/makroekonomikk-1837026389.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, си цзиньпин, китай, саудовская аравия, ближний восток
В мире, Си Цзиньпин, Китай, Саудовская Аравия, Ближний Восток
Си Цзиньпин обозначил приоритет Китая на Ближнем Востоке
Си Цзиньпин назвал развитие отношений с Эр-Риядом приоритетом Пекина на Ближнем Востоке
ПЕКИН, 8 дек - РИА Новости. Китай считает развитие отношений с Саудовской Аравией приоритетом своей дипломатии на Ближнем Востоке, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.
"Китай ставит развитие отношений с Саудовской Аравией на приоритетное место в своей дипломатии на Ближнем Востоке, готов вместе с Саудовской Аравией двигаться по пути национального возрождения, укреплять стратегические связи, направленные на развитие, углублять практическое сотрудничество во всех сферах", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Китай также готов укреплять координацию с Саудовской Аравией по международным и региональным вопросам, содействовать развитию китайско-саудовского всеобъемлющего стратегического партнерства, отметил китайский лидер.
По словам Си Цзиньпина, в последние годы отношения между странами находятся на высоком уровне.
Председатель КНР в среду прибыл в Саудовскую Аравию с государственным визитом, который продлится до 10 декабря, китайский лидер примет участие в первом саммите Китая и арабских государств и саммите КНР и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин ранее заявила, что первый китайско-арабский саммит будет иметь эпохальное значение для развития отношений Пекина со странами региона.