https://ria.ru/20221208/kchr-1837145338.html

В КЧР выбрали самый чистый населенный пункт

В КЧР выбрали самый чистый населенный пункт - РИА Новости, 08.12.2022

В КЧР выбрали самый чистый населенный пункт

Самым чистым населенным пунктом Карачаево-Черкесии признан поселок Медногорский Урупского района, сообщил в соцсетях глава республики Рашид Темрезов. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T11:21

2022-12-08T11:21

2022-12-08T11:21

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

урупский район

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ЧЕРКЕССК, 8 дек - РИА Новости. Самым чистым населенным пунктом Карачаево-Черкесии признан поселок Медногорский Урупского района, сообщил в соцсетях глава республики Рашид Темрезов.Конкурс на самый чистый населенный пункт республики был объявлен в честь столетия республики. В нем приняли участие 11 городов и сел региона.При определении победителей учитывались общее благоустройство населенного пункта, озеленение, благоустройство мест отдыха, количество объектов размещения отходов и проведенных эколого-просветительских мероприятий, субботников и экорекламы.В итоге, горняцкий поселок Медгонорский. с населением чуть более 5 тысяч человек, оказался лучшим по всем параметрам. Второе место присуждено селу Важное, а третье место разделили между собой аулы Старо-Кувинск и Малый Зеленчук."Как бы банально ни звучало, от бережливого отношения людей к окружающему их миру зависит очень многое. По республике так или иначе благоустраивают почти все населенные пункты, но самыми уютными и комфортными становятся те, где жители относятся к селу или к городу как к своему дому – берегут его и делают все для его процветания", - написал Темрезов.

https://ria.ru/20221208/temrezov-1837144443.html

урупский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рашид темрезов, урупский район