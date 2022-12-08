https://ria.ru/20221208/kchr-1837145338.html
В КЧР выбрали самый чистый населенный пункт
В КЧР выбрали самый чистый населенный пункт - РИА Новости, 08.12.2022
В КЧР выбрали самый чистый населенный пункт
Самым чистым населенным пунктом Карачаево-Черкесии признан поселок Медногорский Урупского района, сообщил в соцсетях глава республики Рашид Темрезов. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T11:21
2022-12-08T11:21
2022-12-08T11:21
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
урупский район
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ЧЕРКЕССК, 8 дек - РИА Новости. Самым чистым населенным пунктом Карачаево-Черкесии признан поселок Медногорский Урупского района, сообщил в соцсетях глава республики Рашид Темрезов.Конкурс на самый чистый населенный пункт республики был объявлен в честь столетия республики. В нем приняли участие 11 городов и сел региона.При определении победителей учитывались общее благоустройство населенного пункта, озеленение, благоустройство мест отдыха, количество объектов размещения отходов и проведенных эколого-просветительских мероприятий, субботников и экорекламы.В итоге, горняцкий поселок Медгонорский. с населением чуть более 5 тысяч человек, оказался лучшим по всем параметрам. Второе место присуждено селу Важное, а третье место разделили между собой аулы Старо-Кувинск и Малый Зеленчук."Как бы банально ни звучало, от бережливого отношения людей к окружающему их миру зависит очень многое. По республике так или иначе благоустраивают почти все населенные пункты, но самыми уютными и комфортными становятся те, где жители относятся к селу или к городу как к своему дому – берегут его и делают все для его процветания", - написал Темрезов.
https://ria.ru/20221208/temrezov-1837144443.html
урупский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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рашид темрезов, урупский район
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, Урупский район
ЧЕРКЕССК, 8 дек - РИА Новости. Самым чистым населенным пунктом Карачаево-Черкесии признан поселок Медногорский Урупского района, сообщил в соцсетях глава республики Рашид Темрезов.
Конкурс на самый чистый населенный пункт республики был объявлен в честь столетия республики. В нем приняли участие 11 городов и сел региона.
При определении победителей учитывались общее благоустройство населенного пункта, озеленение, благоустройство мест отдыха, количество объектов размещения отходов и проведенных эколого-просветительских мероприятий, субботников и экорекламы.
В итоге, горняцкий поселок Медгонорский. с населением чуть более 5 тысяч человек, оказался лучшим по всем параметрам. Второе место присуждено селу Важное, а третье место разделили между собой аулы Старо-Кувинск и Малый Зеленчук.
"Как бы банально ни звучало, от бережливого отношения людей к окружающему их миру зависит очень многое. По республике так или иначе благоустраивают почти все населенные пункты, но самыми уютными и комфортными становятся те, где жители относятся к селу или к городу как к своему дому – берегут его и делают все для его процветания", - написал Темрезов
.