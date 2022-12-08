https://ria.ru/20221208/ivanov-1837284537.html

Иванов жестко ответил на слова Вайкуле о содержании СССР

Иванов жестко ответил на слова Вайкуле о содержании СССР - РИА Новости, 08.12.2022

Иванов жестко ответил на слова Вайкуле о содержании СССР

Солист группы "Рондо" Александр Иванов жестко ответил на слова Лаймы Вайкуле о содержании СССР. Он назвал ее женщиной, которая "была в музыке человеком низкого... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T17:24

2022-12-08T17:24

2022-12-08T17:24

шоубиз

лайма вайкуле

ссср

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Солист группы "Рондо" Александр Иванов жестко ответил на слова Лаймы Вайкуле о содержании СССР. Он назвал ее женщиной, которая "была в музыке человеком низкого пошиба". Об этом сообщил "Пятый канал". Кроме того, он добавил, что никогда не считал певицу музыкантом. По его мнению, она была бизнесменом. Накануне певица заявила в одном из интервью, что содержала весь СССР, а Алла Пугачева – всю Россию. После начала СВО исполнительница осудила специальную военную операцию и действия российских властей. Также она перестала давать концерты в России и вышла с украинским флагом во время одного из своих выступлений. В феврале Вайкуле улетала в США на лечение, затем вернулась в Латвию. Летом в Сети появились слухи о том, что знаменитость якобы лишилась волос из-за химиотерапии. Причиной обсуждения послужило появления певицы в головных уборах и париках на публике. Однако она никак не прокомментировала предположения обывателей. В августе депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов призвал запретить артистке въезд в Россию из-за поддержки Украины.Ранее Сергей Соседов ответил на слова исполнительницы о содержании СССР. Он назвал ее высказывание "хамским" и призвал закрыть для нее все концертные площадки страны.

https://ria.ru/20220829/vaykule-1812827102.html

ссср

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

лайма вайкуле, ссср