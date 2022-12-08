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Иванов жестко ответил на слова Вайкуле о содержании СССР - РИА Новости, 08.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221208/ivanov-1837284537.html
Иванов жестко ответил на слова Вайкуле о содержании СССР
Иванов жестко ответил на слова Вайкуле о содержании СССР - РИА Новости, 08.12.2022
Иванов жестко ответил на слова Вайкуле о содержании СССР
Солист группы "Рондо" Александр Иванов жестко ответил на слова Лаймы Вайкуле о содержании СССР. Он назвал ее женщиной, которая "была в музыке человеком низкого... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T17:24
2022-12-08T17:24
шоубиз
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ссср
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Солист группы "Рондо" Александр Иванов жестко ответил на слова Лаймы Вайкуле о содержании СССР. Он назвал ее женщиной, которая "была в музыке человеком низкого пошиба". Об этом сообщил "Пятый канал". Кроме того, он добавил, что никогда не считал певицу музыкантом. По его мнению, она была бизнесменом. Накануне певица заявила в одном из интервью, что содержала весь СССР, а Алла Пугачева – всю Россию. После начала СВО исполнительница осудила специальную военную операцию и действия российских властей. Также она перестала давать концерты в России и вышла с украинским флагом во время одного из своих выступлений. В феврале Вайкуле улетала в США на лечение, затем вернулась в Латвию. Летом в Сети появились слухи о том, что знаменитость якобы лишилась волос из-за химиотерапии. Причиной обсуждения послужило появления певицы в головных уборах и париках на публике. Однако она никак не прокомментировала предположения обывателей. В августе депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов призвал запретить артистке въезд в Россию из-за поддержки Украины.Ранее Сергей Соседов ответил на слова исполнительницы о содержании СССР. Он назвал ее высказывание "хамским" и призвал закрыть для нее все концертные площадки страны.
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лайма вайкуле, ссср
Шоубиз, Лайма Вайкуле, СССР
17:24 08.12.2022
 
Иванов жестко ответил на слова Вайкуле о содержании СССР

Певец Александр Иванов жестко отреагировал на слова Лаймы Вайкуле о содержании СССР

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкПевец, лидер группы "Рондо" Александр Иванов
Певец, лидер группы Рондо Александр Иванов - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Солист группы "Рондо" Александр Иванов жестко ответил на слова Лаймы Вайкуле о содержании СССР. Он назвал ее женщиной, которая "была в музыке человеком низкого пошиба". Об этом сообщил "Пятый канал".

"Знаете, кто-то из великих когда-то сказал замечательную фразу: "Не приведи господь жить в эпоху перемен и стареющих дураков". Ну что можно сказать о женщине, которая всегда работала в кабаках? Она была в музыке человеком низкого пошиба. Кабак и все низкосортное. Все направлено на то, чтобы кто-то тебя купил", – высказался артист.

Кроме того, он добавил, что никогда не считал певицу музыкантом. По его мнению, она была бизнесменом.
"Для меня она никогда не была музыкантом. Для меня она была певичкой среднего кабака в Юрмале. Она всегда была бизнесменом. Делала деньги. Для русских людей не всегда бабло все решает. Привет, Лайма Вайкуле!" – заключил исполнитель.
Накануне певица заявила в одном из интервью, что содержала весь СССР, а Алла Пугачева – всю Россию.
После начала СВО исполнительница осудила специальную военную операцию и действия российских властей. Также она перестала давать концерты в России и вышла с украинским флагом во время одного из своих выступлений.
В феврале Вайкуле улетала в США на лечение, затем вернулась в Латвию. Летом в Сети появились слухи о том, что знаменитость якобы лишилась волос из-за химиотерапии. Причиной обсуждения послужило появления певицы в головных уборах и париках на публике. Однако она никак не прокомментировала предположения обывателей.
В августе депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов призвал запретить артистке въезд в Россию из-за поддержки Украины.
Ранее Сергей Соседов ответил на слова исполнительницы о содержании СССР. Он назвал ее высказывание "хамским" и призвал закрыть для нее все концертные площадки страны.
Певица Лайма Вайкуле - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 11:42Шоубиз
Вайкуле спела на русском языке на фестивале в Юрмале
 
ШоубизЛайма ВайкулеСССР
 
 
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