https://ria.ru/20221208/grayner-1837354857.html

Грайнер при выходе из российской колонии спросили, вернется ли она в Россию

Грайнер при выходе из российской колонии спросили, вернется ли она в Россию - РИА Новости, 08.12.2022

Грайнер при выходе из российской колонии спросили, вернется ли она в Россию

Американку Бриттни Грайнер перед выходом из российской колонии спросили, вернется ли она в РФ, на что она кивнула. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T23:39

2022-12-08T23:39

2022-12-08T23:39

бриттни грайнер

россия

сша

виктор бут

в мире

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Американку Бриттни Грайнер перед выходом из российской колонии спросили, вернется ли она в РФ, на что она кивнула.В видеоролике, имеющемся в распоряжении РИА Новости, Грайнер спрашивают, приедет ли она сюда еще. В ответ баскетболистка молча кивает и пытается показать какой-то жест, однако обе руки у нее заняты."Да? Молодец, приезжай", - говорит одна из женщин в форме у выхода.Ранее были обнародованы кадры обмена россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер.Как сообщили ранее в МИД РФ, 8 декабря в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену россиянина Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер.

https://ria.ru/20221208/obmen-1837341771.html

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бриттни грайнер, россия, сша, виктор бут, в мире