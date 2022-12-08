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Грайнер при выходе из российской колонии спросили, вернется ли она в Россию - РИА Новости, 08.12.2022
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Грайнер при выходе из российской колонии спросили, вернется ли она в Россию
Грайнер при выходе из российской колонии спросили, вернется ли она в Россию - РИА Новости, 08.12.2022
Грайнер при выходе из российской колонии спросили, вернется ли она в Россию
Американку Бриттни Грайнер перед выходом из российской колонии спросили, вернется ли она в РФ, на что она кивнула. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T23:39
2022-12-08T23:39
бриттни грайнер
россия
сша
виктор бут
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Американку Бриттни Грайнер перед выходом из российской колонии спросили, вернется ли она в РФ, на что она кивнула.В видеоролике, имеющемся в распоряжении РИА Новости, Грайнер спрашивают, приедет ли она сюда еще. В ответ баскетболистка молча кивает и пытается показать какой-то жест, однако обе руки у нее заняты."Да? Молодец, приезжай", - говорит одна из женщин в форме у выхода.Ранее были обнародованы кадры обмена россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер.Как сообщили ранее в МИД РФ, 8 декабря в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену россиянина Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер.
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бриттни грайнер, россия, сша, виктор бут, в мире
Бриттни Грайнер, Россия, США, Виктор Бут, В мире
23:39 08.12.2022
 
Грайнер при выходе из российской колонии спросили, вернется ли она в Россию

Грайнер при выходе из колонии кивнула в ответ на вопрос о возможном возвращении в Россию

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкБриттни Грайнер
Бриттни Грайнер - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Бриттни Грайнер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Американку Бриттни Грайнер перед выходом из российской колонии спросили, вернется ли она в РФ, на что она кивнула.
В видеоролике, имеющемся в распоряжении РИА Новости, Грайнер спрашивают, приедет ли она сюда еще. В ответ баскетболистка молча кивает и пытается показать какой-то жест, однако обе руки у нее заняты.
"Да? Молодец, приезжай", - говорит одна из женщин в форме у выхода.
Ранее были обнародованы кадры обмена россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер.
Как сообщили ранее в МИД РФ, 8 декабря в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену россиянина Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер.
Виктор Бут после обмена в аэропорту
Вчера, 21:32
Опубликовано видео обмена Бута на Грайнер
 
Бриттни ГрайнерРоссияСШАВиктор БутВ мире
 
 
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