https://ria.ru/20221208/grayner-1837354857.html
Грайнер при выходе из российской колонии спросили, вернется ли она в Россию
Грайнер при выходе из российской колонии спросили, вернется ли она в Россию - РИА Новости, 08.12.2022
Грайнер при выходе из российской колонии спросили, вернется ли она в Россию
Американку Бриттни Грайнер перед выходом из российской колонии спросили, вернется ли она в РФ, на что она кивнула. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T23:39
2022-12-08T23:39
2022-12-08T23:39
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Американку Бриттни Грайнер перед выходом из российской колонии спросили, вернется ли она в РФ, на что она кивнула.В видеоролике, имеющемся в распоряжении РИА Новости, Грайнер спрашивают, приедет ли она сюда еще. В ответ баскетболистка молча кивает и пытается показать какой-то жест, однако обе руки у нее заняты."Да? Молодец, приезжай", - говорит одна из женщин в форме у выхода.Ранее были обнародованы кадры обмена россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер.Как сообщили ранее в МИД РФ, 8 декабря в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену россиянина Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер.
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бриттни грайнер, россия, сша, виктор бут, в мире
Бриттни Грайнер, Россия, США, Виктор Бут, В мире
Грайнер при выходе из российской колонии спросили, вернется ли она в Россию
Грайнер при выходе из колонии кивнула в ответ на вопрос о возможном возвращении в Россию