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Байден выразил благодарность ОАЭ за помощь в освобождении Грайнер - РИА Новости, 08.12.2022
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Байден выразил благодарность ОАЭ за помощь в освобождении Грайнер
Байден выразил благодарность ОАЭ за помощь в освобождении Грайнер - РИА Новости, 08.12.2022
Байден выразил благодарность ОАЭ за помощь в освобождении Грайнер
Президент США Джо Байден выразил благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за помощь в освобождении американской баскетболистки Бриттни Грайнер. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T17:00
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в мире
бриттни грайнер
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ВАШИНГТОН, 8 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за помощь в освобождении американской баскетболистки Бриттни Грайнер."Я хочу поблагодарить ОАЭ за помощь в содействии возвращении Бриттни", - заявил он в ходе своего выступления в Белом доме.Байден отметил, что именно в ОАЭ "она приземлилась" для дальнейшего возвращения домой.Грайнер была обменяна на россиянина Виктора Бута, который провел в заключении в Штатах почти 15 лет по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержке терроризма.
https://ria.ru/20221208/but-1837262571.html
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в мире, бриттни грайнер, джо байден, виктор бут, оаэ, сша
В мире, Бриттни Грайнер, Джо Байден, Виктор Бут, ОАЭ, США
17:00 08.12.2022
 
Байден выразил благодарность ОАЭ за помощь в освобождении Грайнер

Президент США Джо Байден выразил благодарность ОАЭ за помощь в освобождении Грайнер

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за помощь в освобождении американской баскетболистки Бриттни Грайнер.
"Я хочу поблагодарить ОАЭ за помощь в содействии возвращении Бриттни", - заявил он в ходе своего выступления в Белом доме.
Российский предприниматель Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 16:11
Виктора Бута обменяли на баскетболистку Грайнер
Байден отметил, что именно в ОАЭ "она приземлилась" для дальнейшего возвращения домой.
Грайнер была обменяна на россиянина Виктора Бута, который провел в заключении в Штатах почти 15 лет по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержке терроризма.
Бриттни Грайнер и Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 16:31
Соглашение об обмене Грайнер на Бута заключили в ОАЭ, передают СМИ
 
В миреБриттни ГрайнерДжо БайденВиктор БутОАЭСША
 
 
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