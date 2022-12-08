https://ria.ru/20221208/grayner-1837282353.html
Байден выразил благодарность ОАЭ за помощь в освобождении Грайнер
Байден выразил благодарность ОАЭ за помощь в освобождении Грайнер - РИА Новости, 08.12.2022
Байден выразил благодарность ОАЭ за помощь в освобождении Грайнер
Президент США Джо Байден выразил благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за помощь в освобождении американской баскетболистки Бриттни Грайнер. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T17:00
2022-12-08T17:00
2022-12-08T17:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден выразил благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за помощь в освобождении американской баскетболистки Бриттни Грайнер."Я хочу поблагодарить ОАЭ за помощь в содействии возвращении Бриттни", - заявил он в ходе своего выступления в Белом доме.Байден отметил, что именно в ОАЭ "она приземлилась" для дальнейшего возвращения домой.Грайнер была обменяна на россиянина Виктора Бута, который провел в заключении в Штатах почти 15 лет по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержке терроризма.
https://ria.ru/20221208/but-1837262571.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бриттни грайнер, джо байден, виктор бут, оаэ, сша
В мире, Бриттни Грайнер, Джо Байден, Виктор Бут, ОАЭ, США
Байден выразил благодарность ОАЭ за помощь в освобождении Грайнер
Президент США Джо Байден выразил благодарность ОАЭ за помощь в освобождении Грайнер