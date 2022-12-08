16:16 08.12.2022 (обновлено: 16:35 08.12.2022)
Байден, Харрис и Блинкен поговорили с Грайнер по телефону
Байден, Харрис и Блинкен поговорили с Грайнер по телефону после ее освобождения
© Фото : страница Джо Байдена в соцсетяхПрезидент США Джо Байден во время телефонного разговора с Бриттни Грайнер. 8 декабря 2022
© Фото : страница Джо Байдена в соцсетях
Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с Бриттни Грайнер. 8 декабря 2022
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден, вице-президент Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен поговорили по телефону с освобожденной в рамках обмена с РФ американской баскетболисткой Бриттни Грайнер, она в хорошем настроении, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника.
"Байден, Харрис, Блинкен поговорили по телефону с Грайнер, она в хорошем настроении", - приводит агентство слова неназванного американского чиновника.
"Я только что поговорил с Бриттни Грайнер. Она в безопасности. Она в самолете. Она на пути домой", - написал Байден в Twitter.
Ранее СМИ информировали, что Грайнер, осужденная в России за контрабанду наркотиков, освобождена из тюрьмы для обмена на россиянина Виктора Бута. В МИД РФ сообщали журналистам, что россиянин Бут возвращен на родину в результате обмена на Грайнер.
Вчера, 16:11Виктора Бута обменяли на баскетболистку Грайнер