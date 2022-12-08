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Байден, Харрис и Блинкен поговорили с Грайнер по телефону - РИА Новости, 08.12.2022
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Байден, Харрис и Блинкен поговорили с Грайнер по телефону
Байден, Харрис и Блинкен поговорили с Грайнер по телефону - РИА Новости, 08.12.2022
Байден, Харрис и Блинкен поговорили с Грайнер по телефону
Президент США Джо Байден, вице-президент Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен поговорили по телефону с освобожденной в рамках обмена с РФ американской... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T16:16
2022-12-08T16:35
в мире
бриттни грайнер
камала харрис
энтони блинкен
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден, вице-президент Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен поговорили по телефону с освобожденной в рамках обмена с РФ американской баскетболисткой Бриттни Грайнер, она в хорошем настроении, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника."Байден, Харрис, Блинкен поговорили по телефону с Грайнер, она в хорошем настроении", - приводит агентство слова неназванного американского чиновника."Я только что поговорил с Бриттни Грайнер. Она в безопасности. Она в самолете. Она на пути домой", - написал Байден в Twitter.Ранее СМИ информировали, что Грайнер, осужденная в России за контрабанду наркотиков, освобождена из тюрьмы для обмена на россиянина Виктора Бута. В МИД РФ сообщали журналистам, что россиянин Бут возвращен на родину в результате обмена на Грайнер.
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в мире, бриттни грайнер, камала харрис, энтони блинкен, сша, россия
В мире, Бриттни Грайнер, Камала Харрис, Энтони Блинкен, США, Россия
16:16 08.12.2022 (обновлено: 16:35 08.12.2022)
 
Байден, Харрис и Блинкен поговорили с Грайнер по телефону

Байден, Харрис и Блинкен поговорили с Грайнер по телефону после ее освобождения

© Фото : страница Джо Байдена в соцсетяхПрезидент США Джо Байден во время телефонного разговора с Бриттни Грайнер. 8 декабря 2022
Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с Бриттни Грайнер. 8 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© Фото : страница Джо Байдена в соцсетях
Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с Бриттни Грайнер. 8 декабря 2022
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден, вице-президент Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен поговорили по телефону с освобожденной в рамках обмена с РФ американской баскетболисткой Бриттни Грайнер, она в хорошем настроении, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника.
"Байден, Харрис, Блинкен поговорили по телефону с Грайнер, она в хорошем настроении", - приводит агентство слова неназванного американского чиновника.
"Я только что поговорил с Бриттни Грайнер. Она в безопасности. Она в самолете. Она на пути домой", - написал Байден в Twitter.
Ранее СМИ информировали, что Грайнер, осужденная в России за контрабанду наркотиков, освобождена из тюрьмы для обмена на россиянина Виктора Бута. В МИД РФ сообщали журналистам, что россиянин Бут возвращен на родину в результате обмена на Грайнер.
Российский предприниматель Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Вчера, 16:11
Виктора Бута обменяли на баскетболистку Грайнер
 
В миреБриттни ГрайнерКамала ХаррисЭнтони БлинкенСШАРоссия
 
 
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