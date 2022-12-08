https://ria.ru/20221208/grayner-1837263951.html

Байден, Харрис и Блинкен поговорили с Грайнер по телефону

Байден, Харрис и Блинкен поговорили с Грайнер по телефону - РИА Новости, 08.12.2022

Байден, Харрис и Блинкен поговорили с Грайнер по телефону

Президент США Джо Байден, вице-президент Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен поговорили по телефону с освобожденной в рамках обмена с РФ американской... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T16:16

2022-12-08T16:16

2022-12-08T16:35

в мире

бриттни грайнер

камала харрис

энтони блинкен

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден, вице-президент Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен поговорили по телефону с освобожденной в рамках обмена с РФ американской баскетболисткой Бриттни Грайнер, она в хорошем настроении, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника."Байден, Харрис, Блинкен поговорили по телефону с Грайнер, она в хорошем настроении", - приводит агентство слова неназванного американского чиновника."Я только что поговорил с Бриттни Грайнер. Она в безопасности. Она в самолете. Она на пути домой", - написал Байден в Twitter.Ранее СМИ информировали, что Грайнер, осужденная в России за контрабанду наркотиков, освобождена из тюрьмы для обмена на россиянина Виктора Бута. В МИД РФ сообщали журналистам, что россиянин Бут возвращен на родину в результате обмена на Грайнер.

https://ria.ru/20221208/but-1837262571.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, бриттни грайнер, камала харрис, энтони блинкен, сша, россия