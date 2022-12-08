https://ria.ru/20221208/gaz-1837178935.html

В Кремле рассказали о работе по созданию газового союза

В Кремле рассказали о работе по созданию газового союза - РИА Новости, 08.12.2022

В Кремле рассказали о работе по созданию газового союза

Идея тройственного газового союза России, Казахстана и Узбекистана не подразумевает никаких политических условий, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T12:42

2022-12-08T12:42

2022-12-08T14:45

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россия

природный газ

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дмитрий песков

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Идея тройственного газового союза России, Казахстана и Узбекистана не подразумевает никаких политических условий, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.Так он прокомментировал публикацию Reuters о том, что Ташкент отказался участвовать в этом объединении. Как сообщило агентство со ссылкой на министра энергетики и вице-премьера Узбекистана Журабека Мирзамахмудова, обсуждаемое газовое соглашение с Россией будет техническим контрактом, а не альянсом или союзом. Кроме того, чиновник добавил, что Узбекистан не станет соглашаться на политические условия для получения природных ресурсов.По словам Пескова, агентство Reuters, опубликовавшее новость, привело неверную информацию. Он отметил, что СМИ неправильно истолковало слова Мирзамахмудова и в Кремле знают, что он сказал на самом деле.Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что идея тройственного газового союза прорабатывается исключительно в коммерческих интересах участников "и в этом плане работа продолжается".Он отметил, что все участники соглашения смогут продавать свои энергоресурсы, ориентируясь исключительно на коммерческую выгоду.Как объяснял Владимир Путин, страны заинтересованы в согласовании своих действий по прокладке транспортных газовых путей, определении направлений развития газовой инфраструктуры и в удовлетворении внутренних потребностей в природном газе. В их интересах все это координировать, повышать рентабельность и выгоду друг для друга, заключил Песков.Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев на встрече в Кремле в конце ноября обсуждали создание тройственного газового союза с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана. На первом этапе идея предусматривает создание координационного механизма.

https://ria.ru/20221115/energetiki-1831468892.html

https://ria.ru/20221208/gaz-1837074352.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, казахстан, узбекистан, россия, природный газ, в мире, дмитрий песков