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В Узбекистане прокомментировали идею тройственного газового союза
В Узбекистане прокомментировали идею тройственного газового союза - РИА Новости, 08.12.2022
В Узбекистане прокомментировали идею тройственного газового союза
Власти Узбекистана отказались от идеи по созданию тройственного газового союза с Россией и Казахстаном, пишет Reuters со ссылкой на заявление министра... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T10:22
2022-12-08T10:22
2022-12-08T12:19
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Власти Узбекистана отказались от идеи по созданию тройственного газового союза с Россией и Казахстаном, пишет Reuters со ссылкой на заявление министра энергетики и вице-премьера страны Журабека Мирзамахмудова.Министр утверждает, что Ташкент ведет диалог с Москвой на предмет поставок российского топлива по трубопроводу через территорию Казахстана, однако эта сделка будет оформлена как "технический контракт", а не альянс.Кроме того, Мирзамахмудов добавил, что Узбекистан не станет соглашаться на политические условия для получения природных ресурсов.Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на встрече в Кремле 28 ноября обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана, заявил ранее пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай.На первоначальном этапе инициатива газового союза Москвы, Астаны и Ташкента предполагает создание механизма координации сотрудничества, при котором возможно появление отдельного юридического лица, однако такие вопросы еще предстоит рассмотреть, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков. Как подчеркнул вице-премьер Александр Новак, государства имеют большой потенциал для сотрудничества в этой сфере.Кроме того, заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко заявил, что проект по созданию газового альянса трех стран необходимо изучить на экспертном уровне, прежде чем приступать к реализации соглашения. Он также добавил, что сторонам важно учесть санкционные риски.
https://ria.ru/20221130/sotrudnichestvo-1835229522.html
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цены на нефть, касым-жомарт токаев, владимир путин, узбекистан, казахстан, россия, в мире
Цены на нефть, Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин, Узбекистан, Казахстан, Россия, В мире
10:22 08.12.2022 (обновлено: 12:19 08.12.2022)
В Узбекистане прокомментировали идею тройственного газового союза
Reuters: Узбекистан отказался от инициативы газового союза с Россией и Казахстаном
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости.
Власти Узбекистана отказались от идеи по созданию тройственного газового союза с Россией и Казахстаном, пишет Reuters
со ссылкой на заявление министра энергетики и вице-премьера страны Журабека Мирзамахмудова.
"Даже если с Россией будет заключено газовое соглашение, это не означает союз", — сказал чиновник.
Министр утверждает, что Ташкент ведет диалог с Москвой на предмет поставок российского топлива по трубопроводу через территорию Казахстана, однако эта сделка будет оформлена как "технический контракт", а не альянс.
Кроме того, Мирзамахмудов добавил, что Узбекистан не станет соглашаться на политические условия для получения природных ресурсов.
Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев
и Владимир Путин
на встрече в Кремле 28 ноября обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана, заявил ранее пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай.
На первоначальном этапе инициатива газового союза Москвы, Астаны и Ташкента предполагает создание механизма координации сотрудничества, при котором возможно появление отдельного юридического лица, однако такие вопросы еще предстоит рассмотреть, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков. Как подчеркнул вице-премьер Александр Новак, государства имеют большой потенциал для сотрудничества в этой сфере.
Кроме того, заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко заявил, что проект по созданию газового альянса трех стран необходимо изучить на экспертном уровне, прежде чем приступать к реализации соглашения. Он также добавил, что сторонам важно учесть санкционные риски.