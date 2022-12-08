Вопрос об исключении России из G20 не ставится, заявили в МИД
Захарова заявила, что вопрос об исключении России из G20 не обсуждается ни на каком уровне
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Вопрос об исключении или изоляции России на площадке G20 не ставится и не обсуждается ни на каком уровне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В настоящий момент вопрос об исключении или изоляции России на данной площадке не ставится и не обсуждается ни на каком уровне", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Многие страны-участницы форума, включая Индонезию, Индию, предыдущего и нового председателя, подчеркнула представитель МИД РФ, последовательно отвергают такие действия США и их союзников, принципиально выступая против политизации объединения и ущемления отдельных его членов в угоду западным амбициям.
Захарова напомнила о том, как была сформирована G20 - после кризиса на рынке недвижимости в США. "Она была сформирована после того, как США обрушили мировую экономику после собственного кризиса на рынке недвижимости. А кризис возник не из-за какой-то техногенной катастрофы или чрезвычайной ситуации, а из-за того, что этот рынок оказался огромным пузырем, куда вливались деньги и где проходили разные махинации", - отметила она.
Захарова подчеркнула, что попытки исключить РФ или другую страну из "Двадцатки" по политическим мотивам категорически неприемлемы, а также добавила, что США эту инициативу против России продвигают официально - в качестве одного из направлений своей государственной политики, предусматривая для ее реализации соответствующие бюджеты.
"Это их бессилие к этому подталкивает, за этот год они не смогли дипломатическими средствами в рамках "двадцатки" заручиться поддержкой большинства по указанному сюжету. Саммит прошел, он был результативный, на американские провокации не поддались. Теперь будут финансово обеспечивать реализацию в Вашингтоне этой идеи", - заключила представитель МИД.
В интервью РИА Новости шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш говорила о том, что прошедший на Бали саммит показал готовность стран объединения работать сообща и искать сбалансированный подход к мировым проблемам. По ее словам, все стороны - и Россия, и дружественные РФ страны и недружественные ей - скорее выиграли от форума, нежели проиграли.
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