https://ria.ru/20221208/g20-1837209713.html

Вопрос об исключении России из G20 не ставится, заявили в МИД

Вопрос об исключении России из G20 не ставится, заявили в МИД - РИА Новости, 08.12.2022

Вопрос об исключении России из G20 не ставится, заявили в МИД

Вопрос об исключении или изоляции России на площадке G20 не ставится и не обсуждается ни на каком уровне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T14:14

2022-12-08T14:14

2022-12-08T14:14

мария захарова

россия

большая двадцатка

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Вопрос об исключении или изоляции России на площадке G20 не ставится и не обсуждается ни на каком уровне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В настоящий момент вопрос об исключении или изоляции России на данной площадке не ставится и не обсуждается ни на каком уровне", - сказала Захарова на брифинге в четверг.Многие страны-участницы форума, включая Индонезию, Индию, предыдущего и нового председателя, подчеркнула представитель МИД РФ, последовательно отвергают такие действия США и их союзников, принципиально выступая против политизации объединения и ущемления отдельных его членов в угоду западным амбициям.Захарова напомнила о том, как была сформирована G20 - после кризиса на рынке недвижимости в США. "Она была сформирована после того, как США обрушили мировую экономику после собственного кризиса на рынке недвижимости. А кризис возник не из-за какой-то техногенной катастрофы или чрезвычайной ситуации, а из-за того, что этот рынок оказался огромным пузырем, куда вливались деньги и где проходили разные махинации", - отметила она.Захарова подчеркнула, что попытки исключить РФ или другую страну из "Двадцатки" по политическим мотивам категорически неприемлемы, а также добавила, что США эту инициативу против России продвигают официально - в качестве одного из направлений своей государственной политики, предусматривая для ее реализации соответствующие бюджеты."Это их бессилие к этому подталкивает, за этот год они не смогли дипломатическими средствами в рамках "двадцатки" заручиться поддержкой большинства по указанному сюжету. Саммит прошел, он был результативный, на американские провокации не поддались. Теперь будут финансово обеспечивать реализацию в Вашингтоне этой идеи", - заключила представитель МИД.В интервью РИА Новости шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш говорила о том, что прошедший на Бали саммит показал готовность стран объединения работать сообща и искать сбалансированный подход к мировым проблемам. По ее словам, все стороны - и Россия, и дружественные РФ страны и недружественные ей - скорее выиграли от форума, нежели проиграли.

https://ria.ru/20221203/potolok-1836130065.html

https://ria.ru/20221201/indiya-1835591772.html

https://ria.ru/20221120/indoneziya-1832832528.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

мария захарова, россия, большая двадцатка, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии