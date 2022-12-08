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Вопрос об исключении России из G20 не ставится, заявили в МИД - РИА Новости, 08.12.2022
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Вопрос об исключении России из G20 не ставится, заявили в МИД
Вопрос об исключении России из G20 не ставится, заявили в МИД - РИА Новости, 08.12.2022
Вопрос об исключении России из G20 не ставится, заявили в МИД
Вопрос об исключении или изоляции России на площадке G20 не ставится и не обсуждается ни на каком уровне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T14:14
2022-12-08T14:14
мария захарова
россия
большая двадцатка
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Вопрос об исключении или изоляции России на площадке G20 не ставится и не обсуждается ни на каком уровне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В настоящий момент вопрос об исключении или изоляции России на данной площадке не ставится и не обсуждается ни на каком уровне", - сказала Захарова на брифинге в четверг.Многие страны-участницы форума, включая Индонезию, Индию, предыдущего и нового председателя, подчеркнула представитель МИД РФ, последовательно отвергают такие действия США и их союзников, принципиально выступая против политизации объединения и ущемления отдельных его членов в угоду западным амбициям.Захарова напомнила о том, как была сформирована G20 - после кризиса на рынке недвижимости в США. "Она была сформирована после того, как США обрушили мировую экономику после собственного кризиса на рынке недвижимости. А кризис возник не из-за какой-то техногенной катастрофы или чрезвычайной ситуации, а из-за того, что этот рынок оказался огромным пузырем, куда вливались деньги и где проходили разные махинации", - отметила она.Захарова подчеркнула, что попытки исключить РФ или другую страну из "Двадцатки" по политическим мотивам категорически неприемлемы, а также добавила, что США эту инициативу против России продвигают официально - в качестве одного из направлений своей государственной политики, предусматривая для ее реализации соответствующие бюджеты."Это их бессилие к этому подталкивает, за этот год они не смогли дипломатическими средствами в рамках "двадцатки" заручиться поддержкой большинства по указанному сюжету. Саммит прошел, он был результативный, на американские провокации не поддались. Теперь будут финансово обеспечивать реализацию в Вашингтоне этой идеи", - заключила представитель МИД.В интервью РИА Новости шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш говорила о том, что прошедший на Бали саммит показал готовность стран объединения работать сообща и искать сбалансированный подход к мировым проблемам. По ее словам, все стороны - и Россия, и дружественные РФ страны и недружественные ей - скорее выиграли от форума, нежели проиграли.
https://ria.ru/20221203/potolok-1836130065.html
https://ria.ru/20221201/indiya-1835591772.html
https://ria.ru/20221120/indoneziya-1832832528.html
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мария захарова, россия, большая двадцатка, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии
Мария Захарова, Россия, Большая двадцатка, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Санкции в отношении России
14:14 08.12.2022
 
Вопрос об исключении России из G20 не ставится, заявили в МИД

Захарова заявила, что вопрос об исключении России из G20 не обсуждается ни на каком уровне

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Вопрос об исключении или изоляции России на площадке G20 не ставится и не обсуждается ни на каком уровне, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В настоящий момент вопрос об исключении или изоляции России на данной площадке не ставится и не обсуждается ни на каком уровне", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
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Многие страны-участницы форума, включая Индонезию, Индию, предыдущего и нового председателя, подчеркнула представитель МИД РФ, последовательно отвергают такие действия США и их союзников, принципиально выступая против политизации объединения и ущемления отдельных его членов в угоду западным амбициям.
Захарова напомнила о том, как была сформирована G20 - после кризиса на рынке недвижимости в США. "Она была сформирована после того, как США обрушили мировую экономику после собственного кризиса на рынке недвижимости. А кризис возник не из-за какой-то техногенной катастрофы или чрезвычайной ситуации, а из-за того, что этот рынок оказался огромным пузырем, куда вливались деньги и где проходили разные махинации", - отметила она.
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1 декабря, 15:32
Индия заявила о желании работать с Россией в рамках председательства в G20
Захарова подчеркнула, что попытки исключить РФ или другую страну из "Двадцатки" по политическим мотивам категорически неприемлемы, а также добавила, что США эту инициативу против России продвигают официально - в качестве одного из направлений своей государственной политики, предусматривая для ее реализации соответствующие бюджеты.
"Это их бессилие к этому подталкивает, за этот год они не смогли дипломатическими средствами в рамках "двадцатки" заручиться поддержкой большинства по указанному сюжету. Саммит прошел, он был результативный, на американские провокации не поддались. Теперь будут финансово обеспечивать реализацию в Вашингтоне этой идеи", - заключила представитель МИД.
В интервью РИА Новости шерпа России в "Группе двадцати" Светлана Лукаш говорила о том, что прошедший на Бали саммит показал готовность стран объединения работать сообща и искать сбалансированный подход к мировым проблемам. По ее словам, все стороны - и Россия, и дружественные РФ страны и недружественные ей - скорее выиграли от форума, нежели проиграли.
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Мария ЗахароваРоссияБольшая двадцаткаПолитикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Санкции в отношении России
 
 
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