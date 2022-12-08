https://ria.ru/20221208/ekonomika-1837240078.html

Матвиенко оценила действия правительства в экономике

Матвиенко оценила действия правительства в экономике - РИА Новости, 08.12.2022

Матвиенко оценила действия правительства в экономике

Российской экономике удалось пройти пик напряженности без шоковых потрясений, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-08T15:26

2022-12-08T15:26

2022-12-08T15:26

валентина матвиенко

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российской экономике удалось пройти пик напряженности без шоковых потрясений, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Во многом, по оценке спикера, это стало возможным благодаря решениям президента, чёткой работе кабмина и регионов, а также сплочённости российского общества.При этом Матвиенко заявила, что вернуться к прежним подходам в работе в "судьбоносное для нашего Отечества время" уже не получится. "Те вызовы, с которыми сталкивается страна, существенно изменили ритм и специфику работы всех органов государственной власти. Новый темп и новый уровень ответственности – это те стандарты, которые останутся с нами навсегда.К работе органов власти, включая региональные парламенты, сегодня приковано огромное внимание общества. И люди должны почувствовать полную поддержку государства, знать, что они под надёжной защитой, что их проблемами занимаются, что шаг за шагом, несмотря ни на что, мы движемся вперёд",- подчеркнула она.

https://ria.ru/20221207/ekonomika-1837056063.html

россия

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

валентина матвиенко, россия, совет федерации рф