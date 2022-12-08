https://ria.ru/20221208/ekonomika-1837240078.html
Матвиенко оценила действия правительства в экономике
Матвиенко оценила действия правительства в экономике - РИА Новости, 08.12.2022
Матвиенко оценила действия правительства в экономике
Российской экономике удалось пройти пик напряженности без шоковых потрясений, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T15:26
2022-12-08T15:26
2022-12-08T15:26
валентина матвиенко
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российской экономике удалось пройти пик напряженности без шоковых потрясений, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Во многом, по оценке спикера, это стало возможным благодаря решениям президента, чёткой работе кабмина и регионов, а также сплочённости российского общества.При этом Матвиенко заявила, что вернуться к прежним подходам в работе в "судьбоносное для нашего Отечества время" уже не получится. "Те вызовы, с которыми сталкивается страна, существенно изменили ритм и специфику работы всех органов государственной власти. Новый темп и новый уровень ответственности – это те стандарты, которые останутся с нами навсегда.К работе органов власти, включая региональные парламенты, сегодня приковано огромное внимание общества. И люди должны почувствовать полную поддержку государства, знать, что они под надёжной защитой, что их проблемами занимаются, что шаг за шагом, несмотря ни на что, мы движемся вперёд",- подчеркнула она.
https://ria.ru/20221207/ekonomika-1837056063.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентина матвиенко, россия, совет федерации рф
Валентина Матвиенко, Россия, Совет Федерации РФ
Матвиенко оценила действия правительства в экономике
Матвиенко: российской экономике удалось пройти пик напряженности без шоковых потрясений
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российской экономике удалось пройти пик напряженности без шоковых потрясений, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Пик напряжения нам удалось пройти без шоковых потрясений. На сегодняшний день сформирована целостная система антисанкционного управления, реализуемая правительственной комиссией под руководством Михаила Владимировича Мишустина", - подчеркнула она на заседании Совета законодателей.
Во многом, по оценке спикера, это стало возможным благодаря решениям президента, чёткой работе кабмина и регионов, а также сплочённости российского общества.
При этом Матвиенко
заявила, что вернуться к прежним подходам в работе в "судьбоносное для нашего Отечества время" уже не получится. "Те вызовы, с которыми сталкивается страна, существенно изменили ритм и специфику работы всех органов государственной власти. Новый темп и новый уровень ответственности – это те стандарты, которые останутся с нами навсегда.
К работе органов власти, включая региональные парламенты, сегодня приковано огромное внимание общества. И люди должны почувствовать полную поддержку государства, знать, что они под надёжной защитой, что их проблемами занимаются, что шаг за шагом, несмотря ни на что, мы движемся вперёд",- подчеркнула она.