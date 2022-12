https://ria.ru/20221208/ekoaktivisty-1837130032.html

Экоактивистов оштрафовали в Лондонской национальной галерее

Экоактивистов оштрафовали в Лондонской национальной галерее

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Двух участников движения Just Stop Oil оштрафовали за порчу картины Джона Констебла "Телега для сена" (1821) в Лондонской национальной галерее, пишет The Guardian. Реставрация работы обошлась в 1081 фунт стерлингов, и каждый экоактивист выплатит по 540,74 фунтов стерлингов в качестве компенсации.На суде обвиняемые утверждали, что у них не было цели испортить полотно. Они якобы обращались к "эксперту по искусству", который заверил, что не очень липкая лента и капля клея не повредят картину или ее раму. В начале июля 2023 года сторонники Just Stop Oil прикрепили поверх картины три листа бумаги с изображением антиутопической версии "Телеги для сена". Вместо реки, например, на рисунке была автотрасса. Также экоактивисты приклеили свои руки к раме.На работе не было защитного стекла. После произошедшего его установили. Протестующие призывали правительство прекратить разработку месторождений нефти и газа.

