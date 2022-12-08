https://ria.ru/20221208/ekoaktivisty-1837130032.html
Экоактивистов оштрафовали в Лондонской национальной галерее
Экоактивистов оштрафовали в Лондонской национальной галерее - РИА Новости, 08.12.2022
Экоактивистов оштрафовали в Лондонской национальной галерее
Двух участников движения Just Stop Oil оштрафовали за порчу картины Джона Констебла "Телега для сена" (1821) в Лондонской национальной галерее, пишет The... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T11:39
2022-12-08T11:39
2022-12-08T11:39
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Двух участников движения Just Stop Oil оштрафовали за порчу картины Джона Констебла "Телега для сена" (1821) в Лондонской национальной галерее, пишет The Guardian. Реставрация работы обошлась в 1081 фунт стерлингов, и каждый экоактивист выплатит по 540,74 фунтов стерлингов в качестве компенсации.На суде обвиняемые утверждали, что у них не было цели испортить полотно. Они якобы обращались к "эксперту по искусству", который заверил, что не очень липкая лента и капля клея не повредят картину или ее раму. В начале июля 2023 года сторонники Just Stop Oil прикрепили поверх картины три листа бумаги с изображением антиутопической версии "Телеги для сена". Вместо реки, например, на рисунке была автотрасса. Также экоактивисты приклеили свои руки к раме.На работе не было защитного стекла. После произошедшего его установили. Протестующие призывали правительство прекратить разработку месторождений нефти и газа.
https://ria.ru/20221207/ekoaktivisty-1836893105.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, искусство, музеи, экология
Культура, Новости культуры, Искусство, Музеи, Экология
Экоактивистов оштрафовали в Лондонской национальной галерее
Экоактивистов оштрафовали в Лондоне за наклейки на картину Констебла "Телега для сена"
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости.
Двух участников движения Just Stop Oil оштрафовали за порчу картины Джона Констебла "Телега для сена" (1821) в Лондонской национальной галерее, пишет
The Guardian.
Реставрация работы обошлась в 1081 фунт стерлингов, и каждый экоактивист выплатит по 540,74 фунтов стерлингов в качестве компенсации.
На суде обвиняемые утверждали, что у них не было цели испортить полотно. Они якобы обращались к "эксперту по искусству", который заверил, что не очень липкая лента и капля клея не повредят картину или ее раму.
В начале июля 2023 года сторонники Just Stop Oil прикрепили
поверх картины три листа бумаги с изображением антиутопической версии "Телеги для сена". Вместо реки, например, на рисунке была автотрасса. Также экоактивисты приклеили свои руки к раме.
На работе не было защитного стекла. После произошедшего его установили.
Протестующие призывали правительство прекратить разработку месторождений нефти и газа.