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Экоактивистов оштрафовали в Лондонской национальной галерее - РИА Новости, 08.12.2022
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Культура
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Экоактивистов оштрафовали в Лондонской национальной галерее
Экоактивистов оштрафовали в Лондонской национальной галерее - РИА Новости, 08.12.2022
Экоактивистов оштрафовали в Лондонской национальной галерее
Двух участников движения Just Stop Oil оштрафовали за порчу картины Джона Констебла "Телега для сена" (1821) в Лондонской национальной галерее, пишет The... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T11:39
2022-12-08T11:39
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Двух участников движения Just Stop Oil оштрафовали за порчу картины Джона Констебла "Телега для сена" (1821) в Лондонской национальной галерее, пишет The Guardian. Реставрация работы обошлась в 1081 фунт стерлингов, и каждый экоактивист выплатит по 540,74 фунтов стерлингов в качестве компенсации.На суде обвиняемые утверждали, что у них не было цели испортить полотно. Они якобы обращались к "эксперту по искусству", который заверил, что не очень липкая лента и капля клея не повредят картину или ее раму. В начале июля 2023 года сторонники Just Stop Oil прикрепили поверх картины три листа бумаги с изображением антиутопической версии "Телеги для сена". Вместо реки, например, на рисунке была автотрасса. Также экоактивисты приклеили свои руки к раме.На работе не было защитного стекла. После произошедшего его установили. Протестующие призывали правительство прекратить разработку месторождений нефти и газа.
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новости культуры, искусство, музеи, экология
Культура, Новости культуры, Искусство, Музеи, Экология
11:39 08.12.2022
 
Экоактивистов оштрафовали в Лондонской национальной галерее

Экоактивистов оштрафовали в Лондоне за наклейки на картину Констебла "Телега для сена"

© AFP 2022 / Carlos JassoАктивисты экологического движения Just Stop Oil во время акции протеста у картины "Телега для сена" английского художника Джона Констебла в Национальной галерее в Лондоне
Активисты экологического движения Just Stop Oil во время акции протеста у картины Телега для сена английского художника Джона Констебла в Национальной галерее в Лондоне - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© AFP 2022 / Carlos Jasso
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Двух участников движения Just Stop Oil оштрафовали за порчу картины Джона Констебла "Телега для сена" (1821) в Лондонской национальной галерее, пишет The Guardian.
Реставрация работы обошлась в 1081 фунт стерлингов, и каждый экоактивист выплатит по 540,74 фунтов стерлингов в качестве компенсации.
На суде обвиняемые утверждали, что у них не было цели испортить полотно. Они якобы обращались к "эксперту по искусству", который заверил, что не очень липкая лента и капля клея не повредят картину или ее раму.
В начале июля 2023 года сторонники Just Stop Oil прикрепили поверх картины три листа бумаги с изображением антиутопической версии "Телеги для сена". Вместо реки, например, на рисунке была автотрасса. Также экоактивисты приклеили свои руки к раме.
© The National Gallery PhotographyКартина Джона Констебла "Телега для сена"
Картина Джона Констебла Телега для сена
© The National Gallery Photography
Картина Джона Констебла "Телега для сена"
На работе не было защитного стекла. После произошедшего его установили.
Протестующие призывали правительство прекратить разработку месторождений нефти и газа.
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