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Экоактивисты повредили картину в Лондонской национальной галерее
Экоактивисты повредили картину в Лондонской национальной галерее - РИА Новости, 06.07.2022
Экоактивисты повредили картину в Лондонской национальной галерее
Экоактивисты повредили картину Джона Констебла "Телега для сена" и ее раму в Лондонской национальной галерее в ходе протеста, пишет The Art Newspaper. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T16:18
2022-07-06T16:18
2022-07-06T16:19
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Экоактивисты повредили картину Джона Констебла "Телега для сена" и ее раму в Лондонской национальной галерее в ходе протеста, пишет The Art Newspaper. Протестующие приклеили к работе Констебла руки и покрыли поверхность полотна тремя листами бумаги, на которых представлена переосмысленная версия произведения. Картину сняли со стены и провели осмотр. "У нее были незначительные повреждения рамы и лака. С этими проблемами справились", — заявил представитель институции. Протестующие призывают правительство прекратить добычу нефти и газа и хотят, чтобы художественные учреждения присоединились к ним. Прошедшая в Национальной галерее акция не первая. Ранее активисты приклеились в лондонской галерее Курто к раме "Персиковых деревьев в цвету" кисти Ван Гога.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музеи, лондон, экология
16:18 06.07.2022 (обновлено: 16:19 06.07.2022)
Экоактивисты повредили картину в Лондонской национальной галерее
Экоактивисты повредили картину Джона Констебла в Лондонской национальной галерее
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости.
Экоактивисты повредили картину Джона Констебла "Телега для сена" и ее раму в Лондонской национальной галерее в ходе протеста, пишет
The Art Newspaper.
Протестующие приклеили к работе Констебла руки и покрыли поверхность полотна тремя листами бумаги, на которых представлена переосмысленная версия произведения.
Картину сняли со стены и провели осмотр.
"У нее были незначительные повреждения рамы и лака. С этими проблемами справились", — заявил представитель институции.
Протестующие призывают правительство прекратить добычу нефти и газа и хотят, чтобы художественные учреждения присоединились к ним.
Прошедшая в Национальной галерее акция не первая. Ранее активисты приклеились в лондонской галерее Курто к раме "Персиковых деревьев в цвету" кисти Ван Гога.