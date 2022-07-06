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Экоактивисты повредили картину в Лондонской национальной галерее - РИА Новости, 06.07.2022
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Культура
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Экоактивисты повредили картину в Лондонской национальной галерее
Экоактивисты повредили картину в Лондонской национальной галерее - РИА Новости, 06.07.2022
Экоактивисты повредили картину в Лондонской национальной галерее
Экоактивисты повредили картину Джона Констебла "Телега для сена" и ее раму в Лондонской национальной галерее в ходе протеста, пишет The Art Newspaper. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T16:18
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Экоактивисты повредили картину Джона Констебла "Телега для сена" и ее раму в Лондонской национальной галерее в ходе протеста, пишет The Art Newspaper. Протестующие приклеили к работе Констебла руки и покрыли поверхность полотна тремя листами бумаги, на которых представлена переосмысленная версия произведения. Картину сняли со стены и провели осмотр. "У нее были незначительные повреждения рамы и лака. С этими проблемами справились", — заявил представитель институции. Протестующие призывают правительство прекратить добычу нефти и газа и хотят, чтобы художественные учреждения присоединились к ним. Прошедшая в Национальной галерее акция не первая. Ранее активисты приклеились в лондонской галерее Курто к раме "Персиковых деревьев в цвету" кисти Ван Гога.
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новости культуры, музеи, лондон, экология
16:18 06.07.2022 (обновлено: 16:19 06.07.2022)
 
Экоактивисты повредили картину в Лондонской национальной галерее

Экоактивисты повредили картину Джона Констебла в Лондонской национальной галерее

© The National Gallery PhotographyКартина Джона Констебла "Телега для сена"
Картина Джона Констебла Телега для сена
© The National Gallery Photography
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Экоактивисты повредили картину Джона Констебла "Телега для сена" и ее раму в Лондонской национальной галерее в ходе протеста, пишет The Art Newspaper.
© AFP 2022 / Carlos JassoАктивисты группы "Just Stop Oil" во время акции протеста у картины "The Hay Wain" английского художника Джона Констебла в Национальной галерее в Лондоне
Активисты группы Just Stop Oil во время акции протеста у картины The Hay Wain английского художника Джона Констебла в Национальной галерее в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© AFP 2022 / Carlos Jasso
Активисты группы "Just Stop Oil" во время акции протеста у картины "The Hay Wain" английского художника Джона Констебла в Национальной галерее в Лондоне
Протестующие приклеили к работе Констебла руки и покрыли поверхность полотна тремя листами бумаги, на которых представлена переосмысленная версия произведения.
Картину сняли со стены и провели осмотр.
"У нее были незначительные повреждения рамы и лака. С этими проблемами справились", — заявил представитель институции.
Протестующие призывают правительство прекратить добычу нефти и газа и хотят, чтобы художественные учреждения присоединились к ним.
Прошедшая в Национальной галерее акция не первая. Ранее активисты приклеились в лондонской галерее Курто к раме "Персиковых деревьев в цвету" кисти Ван Гога.
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