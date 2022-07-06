https://ria.ru/20220706/kartina-1800663648.html

Экоактивисты повредили картину в Лондонской национальной галерее

Экоактивисты повредили картину в Лондонской национальной галерее - РИА Новости, 06.07.2022

Экоактивисты повредили картину в Лондонской национальной галерее

Экоактивисты повредили картину Джона Констебла "Телега для сена" и ее раму в Лондонской национальной галерее в ходе протеста, пишет The Art Newspaper. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T16:18

2022-07-06T16:18

2022-07-06T16:19

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Экоактивисты повредили картину Джона Констебла "Телега для сена" и ее раму в Лондонской национальной галерее в ходе протеста, пишет The Art Newspaper. Протестующие приклеили к работе Констебла руки и покрыли поверхность полотна тремя листами бумаги, на которых представлена переосмысленная версия произведения. Картину сняли со стены и провели осмотр. "У нее были незначительные повреждения рамы и лака. С этими проблемами справились", — заявил представитель институции. Протестующие призывают правительство прекратить добычу нефти и газа и хотят, чтобы художественные учреждения присоединились к ним. Прошедшая в Национальной галерее акция не первая. Ранее активисты приклеились в лондонской галерее Курто к раме "Персиковых деревьев в цвету" кисти Ван Гога.

https://ria.ru/20220701/yarmarka-1799495408.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музеи, лондон, экология