https://ria.ru/20221208/eaes-1837258965.html
Путин расскажет о приоритетах председательства России в ЕАЭС
Путин расскажет о приоритетах председательства России в ЕАЭС - РИА Новости, 08.12.2022
Путин расскажет о приоритетах председательства России в ЕАЭС
Президент РФ Владимир Путин на саммите ЕАЭС в Бишкеке обозначит ключевые приоритеты на период российского председательства в организации, заявил помощник... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T16:05
2022-12-08T16:05
2022-12-08T16:05
юрий ушаков
владимир путин
россия
бишкек
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на саммите ЕАЭС в Бишкеке обозначит ключевые приоритеты на период российского председательства в организации, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.В пятницу в Бишкеке состоится саммит ЕАЭС, в нем примет участие президент РФ Владимир Путин. С 1 января 2023 года председательство в ЕАЭС перейдет к России."Президент выступит на расширенном заседании саммита, а также в ходе закрытого заседания выступит с целым рядом комментариев по поводу вопросов, которые будут обсуждаться в узком составе. В своем выступлении на расширенном заседании президент даст оценки нынешнему этапу интеграции, определит актуальные задачи на пути дальнейшего развития ЕАЭС и обозначит ключевые приоритеты российского председательства на 2023 год", - сказал Ушаков на брифинге.По его словам, основными приоритетами РФ будут актуализация стратегических ориентиров развития ЕАЭС, укрепление технологического суверенитета, внедрение информационных технологий в различных отраслях, наращивание инвестиционного сотрудничества."Мы также предложим активизировать научные, образовательные, молодежные обмены. Отдельное внимание будет уделено налаживанию тесного взаимодействия ЕАЭС с другими странами и интеграционными объединениями", - сказал Ушаков.
https://ria.ru/20221129/eaes-1835130164.html
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юрий ушаков, владимир путин, россия, бишкек, евразийский экономический союз
Юрий Ушаков, Владимир Путин, Россия, Бишкек, Евразийский экономический союз
Путин расскажет о приоритетах председательства России в ЕАЭС
Ушаков: Путин расскажет в Бишкеке о приоритетах председательства России в ЕАЭС в 2023 году
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на саммите ЕАЭС в Бишкеке обозначит ключевые приоритеты на период российского председательства в организации, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
В пятницу в Бишкеке состоится саммит ЕАЭС, в нем примет участие президент РФ Владимир Путин. С 1 января 2023 года председательство в ЕАЭС перейдет к России.
"Президент выступит на расширенном заседании саммита, а также в ходе закрытого заседания выступит с целым рядом комментариев по поводу вопросов, которые будут обсуждаться в узком составе. В своем выступлении на расширенном заседании президент даст оценки нынешнему этапу интеграции, определит актуальные задачи на пути дальнейшего развития ЕАЭС и обозначит ключевые приоритеты российского председательства на 2023 год", - сказал Ушаков на брифинге.
По его словам, основными приоритетами РФ будут актуализация стратегических ориентиров развития ЕАЭС, укрепление технологического суверенитета, внедрение информационных технологий в различных отраслях, наращивание инвестиционного сотрудничества.
"Мы также предложим активизировать научные, образовательные, молодежные обмены. Отдельное внимание будет уделено налаживанию тесного взаимодействия ЕАЭС с другими странами и интеграционными объединениями", - сказал Ушаков.