https://ria.ru/20221208/diversii-1837331717.html
За вовлечение в диверсионную деятельность введут пожизненный срок
За вовлечение в диверсионную деятельность введут пожизненный срок - РИА Новости, 08.12.2022
За вовлечение в диверсионную деятельность введут пожизненный срок
Вооружение, подготовка или вовлечение лиц в диверсионную деятельность будет наказываться вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщается в законопроекте,... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T20:08
2022-12-08T20:08
2022-12-08T20:08
общество
вячеслав володин
ирина яровая
геннадий зюганов
госдума рф
кпрф
лдпр
диверсант
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Вооружение, подготовка или вовлечение лиц в диверсионную деятельность будет наказываться вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщается в законопроекте, внесенным в четверг в Государственную думу, он доступен в базе данных ГД.Законопроект внесли спикер Думы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры КПРФ, ЛДПР и "Новых людей" Геннадий Зюганов, Леонид Слуцкий и Алексей Нечаев, а также глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев и другие депутаты."Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение преступлений, предусмотренных статьей 281 (Уголовного кодекса), вооружение или подготовка лица в целях совершения указанных преступлений, а равно финансирование диверсии, наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо без такового или пожизненным лишением свободы", - говорится в тексте законопроекта.Кроме того, законопроект предусматривает пожизненный срок и за прохождение обучения диверсионной деятельности."Прохождение лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях совершения одного из преступлений, предусмотренных статьей 281 настоящего Кодекса, в том числе приобретение знаний, практических умений и навыков в ходе занятий по физической и психологической подготовке, при изучении способов совершения указанных преступлений, правил обращения с оружием, взрывными устройствами, взрывчатыми, отравляющими, а также иными веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих,- наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы", — сообщается в тексте проекта.
https://ria.ru/20221208/diversii-1837159847.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вячеслав володин, ирина яровая, геннадий зюганов, госдума рф, кпрф, лдпр, диверсант
Общество, Вячеслав Володин, Ирина Яровая, Геннадий Зюганов, Госдума РФ, КПРФ, ЛДПР, диверсант
За вовлечение в диверсионную деятельность введут пожизненный срок
В Госдуму внесли проект о пожизненном сроке за вовлечение в диверсионную деятельность
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости.
Вооружение, подготовка или вовлечение лиц в диверсионную деятельность будет наказываться вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщается в законопроекте
, внесенным в четверг в Государственную думу, он доступен в базе данных ГД.
Законопроект внесли спикер Думы Вячеслав Володин
, вице-спикер Ирина Яровая
, лидеры КПРФ
, ЛДПР
и "Новых людей" Геннадий Зюганов
, Леонид Слуцкий и Алексей Нечаев
, а также глава фракции "Единая Россия
" Владимир Васильев
и другие депутаты.
"Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение преступлений, предусмотренных статьей 281 (Уголовного кодекса), вооружение или подготовка лица в целях совершения указанных преступлений, а равно финансирование диверсии, наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо без такового или пожизненным лишением свободы", - говорится в тексте законопроекта.
Кроме того, законопроект предусматривает пожизненный срок и за прохождение обучения диверсионной деятельности.
"Прохождение лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях совершения одного из преступлений, предусмотренных статьей 281 настоящего Кодекса, в том числе приобретение знаний, практических умений и навыков в ходе занятий по физической и психологической подготовке, при изучении способов совершения указанных преступлений, правил обращения с оружием, взрывными устройствами, взрывчатыми, отравляющими, а также иными веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих,- наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы", — сообщается в тексте проекта.