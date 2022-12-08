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Финансист раскрыл, как поступить с деньгами до Нового года
Финансист раскрыл, как поступить с деньгами до Нового года - РИА Новости, 08.12.2022
Финансист раскрыл, как поступить с деньгами до Нового года
Россияне могут распорядиться деньгами до Нового года разными способами, рассказал в беседе с агентством "Прайм" финансист Лазарь Бадалов. РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-08T02:15
2022-12-08T02:15
2022-12-08T02:15
общество
россия
лазарь бадалов
деньги
кредиты
банковские карты
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Россияне могут распорядиться деньгами до Нового года разными способами, рассказал в беседе с агентством "Прайм" финансист Лазарь Бадалов.По словам эксперта, можно совершить запланированные на следующий год затраты, частично погасить долги по кредитам или банковским картам. Эти действия позволят сэкономить деньги из будущих зарплат, отметил он."Но эти планы должны быть реалистичными, иначе деньги улетят впустую. Например, в начале года из-за паники многие скупали абсолютно ненужные товары, а обещанный дефицит так и не наступил", — предупредил он.Бадалов подчеркнул, что в период "финансового шторма" доходы зависят от россиян в меньшей степени, чем расходы. Однако, если имеющаяся сумма позволяет, следует положить деньги на депозит, добавил финансист. Это разумнее, чем "игры в инвестиции" на нестабильном рынке.
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общество, россия, лазарь бадалов, деньги, кредиты, банковские карты
Общество, Россия, Лазарь Бадалов, Деньги, Кредиты, Банковские карты
Финансист раскрыл, как поступить с деньгами до Нового года
Финансист Бадалов посоветовал россиянам положить лишние деньги на депозит до Нового года